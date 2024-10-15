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ВСУ несут потери на всех направлениях - данные за сутки - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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ВСУ несут потери на всех направлениях - данные за сутки
ВСУ несут потери на всех направлениях - данные за сутки - РИА Новости Крым, 15.10.2024
ВСУ несут потери на всех направлениях - данные за сутки
ВСУ за сутки на всех направлениях потеряли свыше 1500 военных, технику и вооружение, в том числе западного производства, следует из сводки Минобороны России во... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T13:18
2024-10-15T13:18
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки на всех направлениях потеряли свыше 1500 военных, технику и вооружение, в том числе западного производства, следует из сводки Минобороны России во вторник.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и полевой склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили четыре контратаки. Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, два автомобиля и две гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили три контратаки, разбили до 590 боевиков, боевую бронированную машину, два автомобиля, американскую гаубицу М777, гаубицу Д-30 и орудие М119.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки. Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи. Потери противника составили 95 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка.Бойцы "Днепра" уничтожили более 60 солдат вражеской армии, два автомобиля, а также разбили склад с боеприпасами.Сутками ранее Вооруженные силы России уничтожили порядка 1765 боевиков, продолжили наступление и заняли более выгодные рубежи и позиции, взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской областиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы отразили пять контратак ВСУ в Курской областиУничтожены склады с БПЛА и военным имуществом: итоги боев за суткиУкраина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
ВСУ несут потери на всех направлениях - данные за сутки

ВСУ потеряли свыше 1500 боевиков за сутки - сводка Минобороны РФ

13:18 15.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки на всех направлениях потеряли свыше 1500 военных, технику и вооружение, в том числе западного производства, следует из сводки Минобороны России во вторник.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и полевой склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили четыре контратаки. Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, два автомобиля и две гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили три контратаки, разбили до 590 боевиков, боевую бронированную машину, два автомобиля, американскую гаубицу М777, гаубицу Д-30 и орудие М119.
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки. Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи. Потери противника составили 95 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка.
Бойцы "Днепра" уничтожили более 60 солдат вражеской армии, два автомобиля, а также разбили склад с боеприпасами.
Сутками ранее Вооруженные силы России уничтожили порядка 1765 боевиков, продолжили наступление и заняли более выгодные рубежи и позиции, взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской области
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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