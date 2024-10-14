https://crimea.ria.ru/20241014/armiya-rossii-osvobodila-levadnoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1141067081.html

Армия России освободила Левадное в Запорожской области

Армия России освободила Левадное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Армия России освободила Левадное в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил России освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T12:20

2024-10-14T12:20

2024-10-14T12:31

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

запорожская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141067152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abcaf2d6db46f18840d58c06ef6b7c8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил России освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, за минувшие сутки бойцы группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ. Общие потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Богдана" и Caesar. Село Левадное расположено в северо-восточной части Запорожской области возле границы региона с Донецкой Народной Республикой. Село находится между Гуляйполем и Великой Новоселкой на Времевском участке фронта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Михайловку в ДНРНа Украине поражены энергетические объекты оборонного комплексаУкраина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, запорожская область, новости