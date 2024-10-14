https://crimea.ria.ru/20241014/armiya-rossii-osvobodila-levadnoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1141067081.html
Армия России освободила Левадное в Запорожской области
Армия России освободила Левадное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Армия России освободила Левадное в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил России освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T12:20
2024-10-14T12:20
2024-10-14T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил России освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, за минувшие сутки бойцы группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ. Общие потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Богдана" и Caesar. Село Левадное расположено в северо-восточной части Запорожской области возле границы региона с Донецкой Народной Республикой. Село находится между Гуляйполем и Великой Новоселкой на Времевском участке фронта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Михайловку в ДНРНа Украине поражены энергетические объекты оборонного комплексаУкраина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, запорожская область, новости
Армия России освободила Левадное в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской области
12:20 14.10.2024 (обновлено: 12:31 14.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил России освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за минувшие сутки бойцы группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ. Общие потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Богдана" и Caesar.
Село Левадное расположено в северо-восточной части Запорожской области возле границы региона с Донецкой Народной Республикой. Село находится между Гуляйполем и Великой Новоселкой на Времевском участке фронта.
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