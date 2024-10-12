https://crimea.ria.ru/20241012/na-ukraine-porazheny-energeticheskie-obekty-oboronnogo-kompleksa-1141032435.html

На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса

На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса - РИА Новости Крым, 12.10.2024

На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса

Российские военные поразили на Украине энергетическую инфраструктуру, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в субботней... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T12:41

2024-10-12T12:41

2024-10-12T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили на Украине энергетическую инфраструктуру, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили за сутки 11 американских реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 544 беспилотника, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 611 танков и других боевых бронированных машин, 1470 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 048 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 197 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прогремели взрывы38 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отраслиДва военных аэродрома поражены на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина