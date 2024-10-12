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На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса
На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса - РИА Новости Крым, 12.10.2024
На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса
Российские военные поразили на Украине энергетическую инфраструктуру, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в субботней... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T12:41
2024-10-12T12:41
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили на Украине энергетическую инфраструктуру, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили за сутки 11 американских реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 544 беспилотника, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 611 танков и других боевых бронированных машин, 1470 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 048 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 197 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прогремели взрывы38 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отраслиДва военных аэродрома поражены на Украине
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина
На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса

ВС России поразили энергетическую инфраструктуру на Украине и сбили 11 снарядов HIMARS

12:41 12.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили на Украине энергетическую инфраструктуру, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией
"Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили за сутки 11 американских реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 544 беспилотника, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 611 танков и других боевых бронированных машин, 1470 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 048 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 197 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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