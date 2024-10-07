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Два военных аэродрома поражены на Украине - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Два военных аэродрома поражены на Украине
Два военных аэродрома поражены на Украине - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Два военных аэродрома поражены на Украине
Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции за сутки уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T13:03
2024-10-07T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции за сутки уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского производства, а также перехватили три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны.Средства противовоздушной обороны сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также перехватили 74 беспилотника самолетного типа.За минувшую неделю армия России нанесла 29 групповых ударов по обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины объектам энергетики, а также инфраструктуре военных аэродромов. Были также уничтожены арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывыПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами РоссииВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и афродром в Хмельницком
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РИА Новости Крым
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60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, потери всу , поставки западного оружия украине, ракеты atacms
Два военных аэродрома поражены на Украине

Армия России уничтожила израильскую радиолокационную станцию и два военных аэродрома ВСУ

13:03 07.10.2024 (обновлено: 13:09 07.10.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции за сутки уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского производства, а также перехватили три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны.
"Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах", - сказано в сообщении военного ведомства.
Средства противовоздушной обороны сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также перехватили 74 беспилотника самолетного типа.
За минувшую неделю армия России нанесла 29 групповых ударов по обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины объектам энергетики, а также инфраструктуре военных аэродромов. Были также уничтожены арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
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