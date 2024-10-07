https://crimea.ria.ru/20241007/dva-voennykh-aerodroma-porazheny-na-ukraine-1140896863.html

Два военных аэродрома поражены на Украине

Два военных аэродрома поражены на Украине - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Два военных аэродрома поражены на Украине

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции за сутки уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T13:03

2024-10-07T13:03

2024-10-07T13:09

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции за сутки уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского производства, а также перехватили три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны.Средства противовоздушной обороны сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также перехватили 74 беспилотника самолетного типа.За минувшую неделю армия России нанесла 29 групповых ударов по обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины объектам энергетики, а также инфраструктуре военных аэродромов. Были также уничтожены арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывыПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами РоссииВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и афродром в Хмельницком

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, потери всу , поставки западного оружия украине, ракеты atacms