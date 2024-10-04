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"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударов - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударов
"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударов - РИА Новости Крым, 04.10.2024
"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударов
Армия России нанесла 29 групповых ударов по объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов Украины, в том числе с применением гиперзвуковой... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T13:42
2024-10-04T13:44
воздушно-космический силы (вкс)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
энергосистема украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Армия России нанесла 29 групповых ударов по объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны РФ."В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов", - сказано в сообщении военного ведомства. Кроме того, в течение минувшей недели были уничтожены арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.1 октября в Минобороны сообщали о том, что ударом "Искандера" на Херсонщине были уничтожены 60 руководителей бригады морпехов ВСУ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила УгледарВС РФ улучшают тактическое положение - разбиты еще 2120 боевиковКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
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РИА Новости Крым
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96
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воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", энергосистема украины, новости сво, украина
"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударов

Армия России за неделю нанесла 29 групповых ударов по аэродромам и оборонке Украины

13:42 04.10.2024 (обновлено: 13:44 04.10.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Армия России нанесла 29 групповых ударов по объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов", - сказано в сообщении военного ведомства.
Кроме того, в течение минувшей недели были уничтожены арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
1 октября в Минобороны сообщали о том, что ударом "Искандера" на Херсонщине были уничтожены 60 руководителей бригады морпехов ВСУ.
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