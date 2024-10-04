https://crimea.ria.ru/20241004/kinzhal-v-deystvii--po-oboronke-ukrainy-naneseny-29-gruppovykh-udarov-1140845316.html

"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударов

"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударов - РИА Новости Крым, 04.10.2024

"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударов

Армия России нанесла 29 групповых ударов по объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов Украины, в том числе с применением гиперзвуковой... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T13:42

2024-10-04T13:42

2024-10-04T13:44

воздушно-космический силы (вкс)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Армия России нанесла 29 групповых ударов по объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны РФ."В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов", - сказано в сообщении военного ведомства. Кроме того, в течение минувшей недели были уничтожены арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.1 октября в Минобороны сообщали о том, что ударом "Искандера" на Херсонщине были уничтожены 60 руководителей бригады морпехов ВСУ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила УгледарВС РФ улучшают тактическое положение - разбиты еще 2120 боевиковКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", энергосистема украины, новости сво, украина