https://crimea.ria.ru/20241002/vs-rf-uluchshayut-takticheskoe-polozhenie---razbity-esche-2120-boevikov-1140797314.html

ВС РФ улучшают тактическое положение - разбиты еще 2120 боевиков

ВС РФ улучшают тактическое положение - разбиты еще 2120 боевиков - РИА Новости Крым, 02.10.2024

ВС РФ улучшают тактическое положение - разбиты еще 2120 боевиков

Потери украинских войск за сутки составили до 2120 человек, также разбиты военная техника и вооружение противника, следует из сводки Минобороны России в среду. РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T12:49

2024-10-02T12:49

2024-10-02T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили до 2120 человек, также разбиты военная техника и вооружение противника, следует из сводки Минобороны России в среду.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены 75 военнослужащих, пять автомобилей, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили контратаку. Потери противника составили до 385 военнослужащих, два автомобиля, американские орудие М119 и гаубица М198 , британские орудие L119 и гаубица FH-70, гаубица Д-30, станция РЭБ "Анклав-Н", семь складов боеприпасов.Бойцы группы "Центр" улучшили тактическое положение. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника - до 630 боевиков, бронетранспортер, боевая бронированная машина, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Российская группа "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции, отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу FH-70 и орудие Д-20.Подразделения "Днепра" ликвидировали 65 военных украинской армии, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Бойцы "Южной" группировки уничтожили 855 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, гаубицу М777 и две FH-70, склад боеприпасов, и, как сообщалось, освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на ХерсонщинеНа Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика