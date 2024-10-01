https://crimea.ria.ru/20241001/iskander-unichtozhil-60-rukovoditeley-brigady-morpekhov-na-khersonschine-1140783530.html

"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине

"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.10.2024

"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по зданию в подконтрольном киевскому режиму поселке Великая... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T18:25

2024-10-01T18:25

2024-10-01T18:37

украина

херсон

херсонская область

"искандер"

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по зданию в подконтрольном киевскому режиму поселке Великая Александровка Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Ранее в Минобороны России сообщили о поражении ракетой "Искандер-М" складов боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в Днепропетровске. В результате были уничтожены три склада с боеприпасами для оперативно-тактических ракет "Гром", реактивных систем залпового огня "Ольха" и беспилотники различных модификаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныНа Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля

украина

херсон

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, херсон, херсонская область, "искандер", всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф