https://crimea.ria.ru/20241001/iskander-unichtozhil-60-rukovoditeley-brigady-morpekhov-na-khersonschine-1140783530.html
"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине
"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.10.2024
"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине
Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по зданию в подконтрольном киевскому режиму поселке Великая... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T18:25
2024-10-01T18:25
2024-10-01T18:37
украина
херсон
херсонская область
"искандер"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123049241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3a9b6265eb8cc7decdb874f7aef54dc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по зданию в подконтрольном киевскому режиму поселке Великая Александровка Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Ранее в Минобороны России сообщили о поражении ракетой "Искандер-М" складов боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в Днепропетровске. В результате были уничтожены три склада с боеприпасами для оперативно-тактических ракет "Гром", реактивных систем залпового огня "Ольха" и беспилотники различных модификаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныНа Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
украина
херсон
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123049241_364:0:1804:1080_1920x0_80_0_0_930e07867a0d85174f7e74515cc19262.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, херсон, херсонская область, "искандер", всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф
"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине
Ударом "Искандера" уничтожено руководство бригады морпехов ВМСУ в Херсонской области
18:25 01.10.2024 (обновлено: 18:37 01.10.2024)