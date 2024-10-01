Рейтинг@Mail.ru
"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241001/iskander-unichtozhil-60-rukovoditeley-brigady-morpekhov-na-khersonschine-1140783530.html
"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине
"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.10.2024
"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине
Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по зданию в подконтрольном киевскому режиму поселке Великая... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T18:25
2024-10-01T18:37
украина
херсон
херсонская область
"искандер"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123049241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3a9b6265eb8cc7decdb874f7aef54dc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по зданию в подконтрольном киевскому режиму поселке Великая Александровка Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Ранее в Минобороны России сообщили о поражении ракетой "Искандер-М" складов боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в Днепропетровске. В результате были уничтожены три склада с боеприпасами для оперативно-тактических ракет "Гром", реактивных систем залпового огня "Ольха" и беспилотники различных модификаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныНа Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
украина
херсон
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123049241_364:0:1804:1080_1920x0_80_0_0_930e07867a0d85174f7e74515cc19262.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, херсон, херсонская область, "искандер", всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф
"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине

Ударом "Искандера" уничтожено руководство бригады морпехов ВМСУ в Херсонской области

18:25 01.10.2024 (обновлено: 18:37 01.10.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по зданию в подконтрольном киевскому режиму поселке Великая Александровка Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что удар был нанесен во время совещания руководства 37-й бригады морской пехоты военно-морских сил Украины (ВМСУ). В результате уничтожены до 60 человек руководящего состава, три микроавтобуса и 12 единиц легковой автомобильной техники.

Ранее в Минобороны России сообщили о поражении ракетой "Искандер-М" складов боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в Днепропетровске. В результате были уничтожены три склада с боеприпасами для оперативно-тактических ракет "Гром", реактивных систем залпового огня "Ольха" и беспилотники различных модификаций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки Украины
На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов
Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
 
УкраинаХерсонХерсонская область"Искандер"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:13Русский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в России
18:59В Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения
18:47Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
18:38Эксперты: для крымчан активность солнца опасна почти весь год
18:25"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине
18:07В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге
17:56В Севастополе завершили установку модульных укрытий
17:28Есть даже игровая зона: в Евпатории обновили детское отделение больницы
17:20Крымский мост сейчас – очередь выросла с обеих сторон
17:12Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию
16:4370-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе
16:33За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество
16:26Авто превратилось в металлолом: легковушка влетела под грузовик в Каче
16:11"Ждуны" на колесах – в Крыму предложили закрепить флаг на номерах авто
16:00В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями
15:47Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья
15:28Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны
15:07Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело
15:01Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре
14:52ВСУ потеряли в Курской области 340 боевиков за сутки
Лента новостейМолния