https://crimea.ria.ru/20241001/eksperty-dlya-krymchan-aktivnost-solntsa-opasna-pochti-ves-god-1140783237.html

Эксперты: для крымчан активность солнца опасна почти весь год

Эксперты: для крымчан активность солнца опасна почти весь год - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Эксперты: для крымчан активность солнца опасна почти весь год

Лето закончилось, но вопрос об активности солнца для крымчан остается актуальным практически весь календарный год. Как защититься от вредного воздействия солнца РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T18:38

2024-10-01T18:38

2024-10-01T18:39

омс

крым

севастополь

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

красота и здоровье

совет эксперта

онкология

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/01/1140783113_0:204:3278:2048_1920x0_80_0_0_57cebb3ec3d0ab371edaa30ec794cd14.jpg

Лето закончилось, но вопрос об активности солнца для крымчан остается актуальным практически весь календарный год. Как защититься от вредного воздействия солнца и в то же время получить пользу и удовольствие от него, какие злокачественные новообразования кожи могут развиваться под воздействием солнечных лучей, каковы главные меры их профилактики, а при возникновении заболевания – на какую медицинскую помощь и где можно рассчитывать по полису обязательного медицинского страхования – об этом в интервью РИА Новости рассказали главный внештатный специалист министерства здравоохранения Республики Крым, онколог, главный врач ГБУЗ РК "Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова" Бекир Сеферов и генеральный директор ООО "СМК "Крыммедстрах", полномочный представитель Всероссийского союза страховщиков по медицинскому страхованию в Республике Крым Елена Сидорова.– Бекир Джелялович, расскажите, что это за заболевания такие – злокачественные новообразования кожных покровов?– В структуре онкологических заболеваний злокачественные новообразования кожных покровов занимают особое место. Существует три основных типа онкологии кожи: базальноклеточный рак, плоскоклеточная карцинома и меланома. Первые два вида медленно растут и редко выходят за пределы кожных покровов. Они хорошо поддаются терапии и полностью излечиваются в 9 из 10 случаев, при раннем обращении. Меланома представляет собой наиболее агрессивную и опасную для жизни форму злокачественных новообразований кожи. Достоверно чаще выявляется у светлокожего населения.В основном рак кожи развивается на открытых участках тела – лицо, шея, руки. Причины появления этого типа онкологии точно не установлены, но к факторам, провоцирующим развитие заболевания, специалисты относят длительное воздействие ультрафиолетового излучения (поэтому наибольшему риску подвержены любители интенсивного загара, люди, часто посещающие солярий и имеющие солнечные ожоги на теле), ионизирующее излучение, длительный контакт кожи с химическими канцерогенами (моющие средства, химические вещества на производстве и другие), механические повреждения кожи, наследственность, заболевания органов иммунной и эндокринной систем и ряд других причин. Однако ранняя диагностика и современные методы лечения позволяют добиться успеха в борьбе с недугом.– Елена Александровна, расскажите, какую медицинскую помощь при онкологических заболеваниях пациент может получить при наличии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)?– Застрахованным гражданам помощь по полису ОМС оказывается бесплатно при наступлении страхового случая, то есть при заболевании или необходимости профилактики. Посещения онколога в поликлиниках, госпитализации в дневной или круглосуточный стационар, все назначенные лечащим врачом исследования, медикаменты при лечении в дневном или круглосуточном стационаре – все это входит в лечение по полису ОМС. И, конечно, профилактические мероприятия (профосмотры и диспансеризация) как профилактика онкологических заболеваний и предрасположенности к ним. Ежегодно перечень услуг по обязательному медицинскому страхованию, в том числе в части лечения онкологических заболеваний, пересматривается и утверждается как базовой, так и территориальной программой в каждом субъекте Российской Федерации.– Бекир Джелялович, куда обращаться пациентам при малейшем подозрении на злокачественные новообразования кожи?– Отсутствие жалоб на ранних этапах болезни, а также, к сожалению, низкая онконастороженность среди населения, служат причиной поздней диагностики. Ранняя диагностика раковых заболеваний зачастую может быть решена самоосмотром кожных покровов. Часто скрытое течение заболевания и отсутствие жалоб на ранних этапах болезни служат причиной поздней диагностики. Раннюю диагностику раковых заболеваний может обеспечить онконастороженность самого человека. На базе поликлиник (медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь) в Республике Крым и городе Севастополь функционируют как первичные онкологические кабинеты, так и центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПы). ЦАОПы организованы в рамках реализации региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" в таких городах как Симферополь, Евпатория, Феодосия, Джанкой, Керчь и Севастополь. В них проводится полный перечень обследований – дерматоскопия, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, лабораторная диагностика, эндоскопические исследования, маммография и другие виды рентгенологических исследований, патоморфологические исследования и противоопухолевая лекарственная терапия. Лечащий врач по месту прикрепления при наличии у вас показаний может выдать направление на обследование в такие центры.– Бекир Джелялович, расскажите о методах лечения злокачественных новообразований кожи.– При злокачественных новообразованиях кожи предпочтительным способом лечения считается хирургическое вмешательство, в ходе которого происходит полное удаление злокачественного новообразования и небольшого участка окружающей ткани. После полной диагностики на консилиуме будет определена лечебная тактика и предложен вариант лечения в каждом конкретном случае. В запущенных случаях болезни, по показаниям также может проводиться лучевая терапия, химиотерапия или иммунотерапия. Следует также отметить такой метод, как фотодинамическая терапия.– Елена Александровна, какова роль страховых представителей в сопровождении пациентов со злокачественными новообразованиями кожи?Страховые представители осуществляют информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах получения медицинской помощи. Они контролируют, чтобы все необходимые исследования и консультации проводились в срок, установленный порядком, и помогают пациенту в своевременном получении качественной медицинской помощи.Если Вам установлено диспансерное наблюдение, следует регулярно проходить все контрольные проверки состояния здоровья и выполнять все назначения врача. А Ваша страховая компания напомнит об этом, отправив приглашение на очередной диспансерный осмотр. За восемь месяцев 2024 года было направлено более 22 тысяч таких приглашений онкопациентам, при этом 23% из них имеют диагноз рака кожи и меланомы.– Бекир Джелялович, и в заключение, какие у Вас будут рекомендации по профилактике меланомы и рака кожи?– В группе риска – пожилые пациенты, при этом вероятность рака кожи одинакова у мужчин и женщин. Доказано, что повышенные онкологические риски имеют люди со светлым типом кожи, которые живут в жарких странах или высокогорье, т.е. в тех регионах, где солнечная активность максимальна.К основным рекомендациям по профилактике онкологических заболеваний относятся: отказ от курения, правильное питание и физическая активность.Также важно регулярно осматривать кожу на предмет новообразований – самостоятельно или методом картирования невусов (родинок) (фотографирование и компьютеризированный анализ всех родинок). Проходить такое исследование рекомендуется хотя бы один раз в год.Также в Крыму и Севастополе продолжают работу чат-боты "Проверь родинку онлайн", помогающие выявить рак кожи на ранних стадиях. Сервис работает в мессенджере "Телеграм", социальной сети "ВКонтакте" и голосовом помощнике "Алиса".– Елена Александровна, а какой совет дадите Вы?– Будьте внимательны к себе и регулярно проходите профилактические обследования в своей поликлинике, куда я, пользуясь случаем, приглашаю всех наших застрахованных. А по вопросам, связанным с порядком получения медицинской помощи в сфере ОМС, в том числе при нарушении Ваших прав, Вы всегда можете обратиться к страховым представителям любым удобным для вас способом.

https://crimea.ria.ru/20240907/net-analogov-v-mire--kak-budet-rabotat-rossiyskaya-vaktsina-protiv-raka-1140196613.html

https://crimea.ria.ru/20240903/sposob-vyyavit-vyzyvayuschikh-rak-parazitov-razrabotayut-uchenye-iz-sevastopolya-1140074355.html

https://crimea.ria.ru/20240722/udalenie-rakovoy-opukholi-kishechnika-po-novoy-metodike-proveli-v-krymu-1139043899.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омс, крым, севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, красота и здоровье, совет эксперта, онкология, интервью