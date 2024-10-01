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"Ждуны" на колесах – в Крыму предложили закрепить флаг на номерах авто

"Ждуны" на колесах – в Крыму предложили закрепить флаг на номерах авто - РИА Новости Крым, 01.10.2024

"Ждуны" на колесах – в Крыму предложили закрепить флаг на номерах авто

Изображение флага России на автомобильных номерах необходимо утвердить на законодательном уровне. Это исключит дополнительную лазейку, которой пользуются так... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T16:11

2024-10-01T16:11

2024-10-01T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Изображение флага России на автомобильных номерах необходимо утвердить на законодательном уровне. Это исключит дополнительную лазейку, которой пользуются так называемые "ждуны" в попытках отрицать российскую принадлежность Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым выразил общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.В социальных сетях ранее начали активно обсуждать тему наличия флага России на номерах машин, хотя его отсутствие не является нарушением и соответствует ГОСТу.По его словам, крымские общественники поднимают эту тему на протяжении года и предполагают закрепить изображение государственного флага РФ на номерах на законодательном уровне. Кроме того, общественники выдвинули инициативу запретить размещение посторонних наклеек на авто, не выдавать номера и их дубликаты без государственного флага и ужесточить наказание за порчу государственных номеров – например, заклеивание или закрашивание флага России.Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин, в свою очередь, также считает необходимым запретить выдачу номеров без флага России. При этом, по его мнению, необходимо вырабатывать единый стандарт его изображения.С начала года в Крыму сотни раз выявляли автомобили с нечитаемыми или отсутствующими номерами. Их водители являются сознательными нарушителями правил дорожного движения, а потому ужесточение наказания за скрытые номера необходимо, заявлял ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Крыма Дмитрий Леонтьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили перспективу лишения гражданства за фейкиАксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, автомобиль, транспорт, общество, россия, александр талипов, анатолий цуркин, мнения