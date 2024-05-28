https://crimea.ria.ru/20240528/v-krymu-otsenili-uzhestochenie-nakazaniya-za-skrytye-avtomobilnye-nomera-1137633140.html

В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера

В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера - РИА Новости Крым, 28.05.2024

В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера

С начала года в Крыму сотни раз выявляли автомобили с нечитаемыми или отсутствующими номерами. Их водители являются сознательными нарушителями правил дорожного... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T22:54

2024-05-28T22:54

2024-05-28T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму сотни раз выявляли автомобили с нечитаемыми или отсутствующими номерами. Их водители являются сознательными нарушителями правил дорожного движения, а потому ужесточение наказания за скрытые номера необходимо. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев.В Госдуму ранее был внесен проект, которым предлагается лишать права управления автомобилем на 1,5 года за управление машиной со скрытым номером. Сейчас за это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца.По словам Леонтьева, за неполные пять месяцев в Крыму выявлено более 200 фактов перемещения автомобилей с нечитаемыми или отсутствующими государственными регистрационными знаками. Почти треть из них рассматривались в судах.По его словам, среди водителей есть и те, кто садится за руль автомобиля без номеров повторно. Причем в основном это делается для того, чтобы уклониться от штрафов за другие нарушения правил дорожного движения.Он также отметил, что среди водителей машин без номеров есть и те, кто таким образом пытается скрыться, совершая серьезные преступления. "И если будет срок увеличен лишения прав управления, я думаю, фактов таких будет меньше", – добавил Леонтьев. Контроль в этом направлении ведется постоянный, сказал он, и отчитываются полицейские по таким фактам лично заместителю министра МВД по Республике Крым."Если такие люди на контроле это держат, я думаю, эффект будет в любом случае", – заключил Леонтьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостЗачем оформлять полис КАСКО перед отпуском – экспертОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, закон и право, автомобиль, мнения, дмитрий леонтьев, гибдд, мвд по республике крым, новости крыма, общество