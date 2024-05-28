Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240528/v-krymu-otsenili-uzhestochenie-nakazaniya-za-skrytye-avtomobilnye-nomera-1137633140.html
В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера
В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера - РИА Новости Крым, 28.05.2024
В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера
С начала года в Крыму сотни раз выявляли автомобили с нечитаемыми или отсутствующими номерами. Их водители являются сознательными нарушителями правил дорожного... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T22:54
2024-05-28T22:54
крым
радио "спутник в крыму"
транспорт
закон и право
автомобиль
мнения
дмитрий леонтьев
гибдд
мвд по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137249109_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb0b99715d27939ad9ec2cb713c61c47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму сотни раз выявляли автомобили с нечитаемыми или отсутствующими номерами. Их водители являются сознательными нарушителями правил дорожного движения, а потому ужесточение наказания за скрытые номера необходимо. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев.В Госдуму ранее был внесен проект, которым предлагается лишать права управления автомобилем на 1,5 года за управление машиной со скрытым номером. Сейчас за это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца.По словам Леонтьева, за неполные пять месяцев в Крыму выявлено более 200 фактов перемещения автомобилей с нечитаемыми или отсутствующими государственными регистрационными знаками. Почти треть из них рассматривались в судах.По его словам, среди водителей есть и те, кто садится за руль автомобиля без номеров повторно. Причем в основном это делается для того, чтобы уклониться от штрафов за другие нарушения правил дорожного движения.Он также отметил, что среди водителей машин без номеров есть и те, кто таким образом пытается скрыться, совершая серьезные преступления. "И если будет срок увеличен лишения прав управления, я думаю, фактов таких будет меньше", – добавил Леонтьев. Контроль в этом направлении ведется постоянный, сказал он, и отчитываются полицейские по таким фактам лично заместителю министра МВД по Республике Крым."Если такие люди на контроле это держат, я думаю, эффект будет в любом случае", – заключил Леонтьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостЗачем оформлять полис КАСКО перед отпуском – экспертОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137249109_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_441d77eceeb06905c79eee0583e87fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, транспорт, закон и право, автомобиль, мнения, дмитрий леонтьев, гибдд, мвд по республике крым, новости крыма, общество
В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера

В Крыму поддержали увеличение срока лишения прав за скрытые номера на автомобилях

22:54 28.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобиль с закрытым номером в зоне платной парковки
Автомобиль с закрытым номером в зоне платной парковки - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму сотни раз выявляли автомобили с нечитаемыми или отсутствующими номерами. Их водители являются сознательными нарушителями правил дорожного движения, а потому ужесточение наказания за скрытые номера необходимо. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев.
В Госдуму ранее был внесен проект, которым предлагается лишать права управления автомобилем на 1,5 года за управление машиной со скрытым номером. Сейчас за это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца.
По словам Леонтьева, за неполные пять месяцев в Крыму выявлено более 200 фактов перемещения автомобилей с нечитаемыми или отсутствующими государственными регистрационными знаками. Почти треть из них рассматривались в судах.
"Таких у нас фактов с начала года 62. Половина лиц лишены права управления", – уточнил Леонтьев.
По его словам, среди водителей есть и те, кто садится за руль автомобиля без номеров повторно. Причем в основном это делается для того, чтобы уклониться от штрафов за другие нарушения правил дорожного движения.
"Мы выносили человеку более 300 постановлений за два дня. Он повесил номера подложные и осуществлял движение. Мы привлекли его, и он помимо того, что лишился права управления, насобирал штрафов на очень большую сумму", – привел пример Леонтьев.
Он также отметил, что среди водителей машин без номеров есть и те, кто таким образом пытается скрыться, совершая серьезные преступления.
"И если будет срок увеличен лишения прав управления, я думаю, фактов таких будет меньше", – добавил Леонтьев.
Контроль в этом направлении ведется постоянный, сказал он, и отчитываются полицейские по таким фактам лично заместителю министра МВД по Республике Крым.
"Если такие люди на контроле это держат, я думаю, эффект будет в любом случае", – заключил Леонтьев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском – эксперт
Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымТранспортЗакон и правоАвтомобильМненияДмитрий ЛеонтьевГИБДДМВД по Республике КрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:04Грозовые ливни и шквал обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
23:37Главное за день: 28 мая
23:11Главные новости Крыма: 28 мая
22:54В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера
22:34В России повысят налог на прибыль компаний
22:17Омбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы
21:54ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer
21:43ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
21:35Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России
21:03На Украине сократили срок подготовки мобилизованных
20:49В Севастополе построят экотехнопарк
20:31В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть
20:17Жительница Севастополя отдала 2,2 млн рублей квартирным аферистам
19:56Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов
19:38Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму
19:38Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме
19:29Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT
19:13В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски
18:59За семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из Севастополя
Лента новостейМолния