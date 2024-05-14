https://crimea.ria.ru/20240514/za-skrytye-avtomobilnye-nomera-budut-lishat-prav-1137248970.html

За скрытые автомобильные номера будут лишать прав

За скрытые автомобильные номера будут лишать прав - РИА Новости Крым, 14.05.2024

За скрытые автомобильные номера будут лишать прав

Лишать водительских прав на полтора года будут автомобилистов, скрывающих номера машины. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил член правительственной... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T09:11

2024-05-14T09:11

2024-05-14T09:11

автомобиль

новости

транспорт

штрафы

коап

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

водительские права

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Лишать водительских прав на полтора года будут автомобилистов, скрывающих номера машины. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.По словам Груздева, комиссия одобрила инициативу МВД касательно ужесточения наказание за скрытые номера автомобиля.Наказание предложено ввести также за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что сейчас водителей, которые идут на такое нарушение, штрафуют в размере до пяти тысяч рублей или же лишают прав на срок от одного до трех месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные рискиЗачем оформлять полис КАСКО перед отпуском – экспертКак защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, новости, транспорт, штрафы, коап, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), водительские права