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За скрытые автомобильные номера будут лишать прав
За скрытые автомобильные номера будут лишать прав - РИА Новости Крым, 14.05.2024
За скрытые автомобильные номера будут лишать прав
Лишать водительских прав на полтора года будут автомобилистов, скрывающих номера машины. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил член правительственной... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T09:11
2024-05-14T09:11
2024-05-14T09:11
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штрафы
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водительские права
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Лишать водительских прав на полтора года будут автомобилистов, скрывающих номера машины. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.По словам Груздева, комиссия одобрила инициативу МВД касательно ужесточения наказание за скрытые номера автомобиля.Наказание предложено ввести также за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что сейчас водителей, которые идут на такое нарушение, штрафуют в размере до пяти тысяч рублей или же лишают прав на срок от одного до трех месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные рискиЗачем оформлять полис КАСКО перед отпуском – экспертКак защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
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РИА Новости Крым
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автомобиль, новости, транспорт, штрафы, коап, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), водительские права
За скрытые автомобильные номера будут лишать прав
За скрытые номера автомобилистов будут лишать прав на полтора года
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Лишать водительских прав на полтора года будут автомобилистов, скрывающих номера машины. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
"Подготовленный проект поправок к КоАП выделяет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до 1,5 года с конфискацией устройств (препятствующих идентификации номеров. – ред.)", – отметил он в комментарии агентству.
По словам Груздева, комиссия одобрила инициативу МВД касательно ужесточения наказание за скрытые номера автомобиля.
Наказание предложено ввести также за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что сейчас водителей, которые идут на такое нарушение, штрафуют в размере до пяти тысяч рублей или же лишают прав на срок от одного до трех месяцев.
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