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Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
Количество подделок на рынке моторных масел в России достигло катастрофических размеров, между тем использование некачественных расходников может привести к... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T08:26
2023-10-31T08:26
крым
эксклюзивы риа новости крым
транспорт
общество
совет эксперта
юрий артамонов
автомобиль
автотранспорт
контрафакт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Количество подделок на рынке моторных масел в России достигло катастрофических размеров, между тем использование некачественных расходников может привести к трагедии на дороге, предупредил в комментарии РИА Новости Крым инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.О том, что объемы контрафакта существенно выросли, журналистам рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. По его оценке, до 2021 года число подделок не превышало 15%, сейчас же эта цифра выросла минимум до 30%. С такой оценкой согласилась директор крупнейшей в России сети СТО Татьяна Овчинникова, которую цитируют "Известия". По ее словам, с весны 2022 года крупные операторы рынка прекратили поставки моторных масел в Россию, и доля подделок выросла в два-три раза.При этом отличить поддельное масло от оригинала очень сложно. Легко подделывается и тара, и принт на ней, и даже штрихкоды.Оценить качество самого масла могут только профессиональные лаборатории, но это будет стоить дороже, чем само масло. Однако некоторые автомобилисты идут на это, потому что ремонт или замена двигателя стоят еще дороже.Если же проверить масло в лаборатории нет возможности (они есть не во всех регионах), то надо тщательно выбрать поставщика товара. Это должен быть официальный магазин, и от услуг маркетплейсов при этом стоит отказаться."Там нереальное количество подделок. Надо идти в магазин, где эти канистры не надо заказывать, а где они реально стоят на полке, можно их повертеть в руках и посмотреть", - советует Артамонов.Перед этим он рекомендует посмотреть на сайте производителя, чем отличается именно его оригинальная упаковка. И затем в магазине аккуратно сравнить все параметры по списку, а также проверить герметичность – иногда масло течет из-под крышки. Но и это не даст стопроцентной гарантии."Есть еще один вариант. Подделывают в основном мелкую тару – литр, четыре литра. Бочки никто практически не подделывает. Значит, надо ехать на СТО, где стоят масла в бочках, и просто менять масло на каких-то доверенных СТО", - рекомендовал эксперт.По его мнению, сейчас стоит больше доверять отечественным производителям, которые стали выпускать неплохой ассортимент продукции. Их нет смысла подделывать, и для машин отечественного производства они отлично подходят. Но вот моторные масла для некоторых марок иностранный автомобилей они пока не производят.Ранее сообщалось, что рост цен на автозапчасти стал основной причиной подорожания полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России. Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в первом полугодии 2023 года составила 7,2 тысяч рублей, что на 21,6% выше аналогичного периода прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Таксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажировВзаимное признание автоштрафов в России и Беларуси – принят новый законМантуров заявил о восстановлении российского автопрома
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96
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крым, транспорт, общество, совет эксперта, юрий артамонов, автомобиль, автотранспорт, контрафакт, мнения, новости крыма
Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт

В России на треть выросло количество поддельных моторных масел: как защитить авто

08:26 31.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина рассматривает витрину с моторными маслами
Мужчина рассматривает витрину с моторными маслами - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Количество подделок на рынке моторных масел в России достигло катастрофических размеров, между тем использование некачественных расходников может привести к трагедии на дороге, предупредил в комментарии РИА Новости Крым инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
"Если контрафактное масло залить в современный высокотехнологичный мотор, то в лучшем случае может заклинить турбину. Мотор станет просто слабым. В худшем случае мотор заклинит посреди дороги, а если современный двигатель заклинило, это значит, что и усилитель руля перестал работать, и усилитель тормозов. То есть это чревато очень серьезными последствиями, потому что машина становится неуправляемой", - пояснил он.
О том, что объемы контрафакта существенно выросли, журналистам рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. По его оценке, до 2021 года число подделок не превышало 15%, сейчас же эта цифра выросла минимум до 30%. С такой оценкой согласилась директор крупнейшей в России сети СТО Татьяна Овчинникова, которую цитируют "Известия". По ее словам, с весны 2022 года крупные операторы рынка прекратили поставки моторных масел в Россию, и доля подделок выросла в два-три раза.
При этом отличить поддельное масло от оригинала очень сложно. Легко подделывается и тара, и принт на ней, и даже штрихкоды.
"Например, фирма Mobil делала специальные голографические элементы с кодом, который можно было пробить на их сайте, - продолжил Юрий Артамонов. - С уходом Mobil с нашего рынка этот код уже не пробивается. Но это мошенников не смутило, они сделали свой сайт, один в один как у производителя, и эти коды стали у них пробиваться. Но это подделка".
Оценить качество самого масла могут только профессиональные лаборатории, но это будет стоить дороже, чем само масло. Однако некоторые автомобилисты идут на это, потому что ремонт или замена двигателя стоят еще дороже.
Если же проверить масло в лаборатории нет возможности (они есть не во всех регионах), то надо тщательно выбрать поставщика товара. Это должен быть официальный магазин, и от услуг маркетплейсов при этом стоит отказаться.
"Там нереальное количество подделок. Надо идти в магазин, где эти канистры не надо заказывать, а где они реально стоят на полке, можно их повертеть в руках и посмотреть", - советует Артамонов.
Перед этим он рекомендует посмотреть на сайте производителя, чем отличается именно его оригинальная упаковка. И затем в магазине аккуратно сравнить все параметры по списку, а также проверить герметичность – иногда масло течет из-под крышки. Но и это не даст стопроцентной гарантии.
"Есть еще один вариант. Подделывают в основном мелкую тару – литр, четыре литра. Бочки никто практически не подделывает. Значит, надо ехать на СТО, где стоят масла в бочках, и просто менять масло на каких-то доверенных СТО", - рекомендовал эксперт.
По его мнению, сейчас стоит больше доверять отечественным производителям, которые стали выпускать неплохой ассортимент продукции. Их нет смысла подделывать, и для машин отечественного производства они отлично подходят. Но вот моторные масла для некоторых марок иностранный автомобилей они пока не производят.
Ранее сообщалось, что рост цен на автозапчасти стал основной причиной подорожания полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России. Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в первом полугодии 2023 года составила 7,2 тысяч рублей, что на 21,6% выше аналогичного периода прошлого года.
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