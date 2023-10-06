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Почему подорожали полисы ОСАГО - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Почему подорожали полисы ОСАГО
Почему подорожали полисы ОСАГО - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Почему подорожали полисы ОСАГО
Рост цен на автозапчасти стал основной причиной подорожания полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T07:45
2023-10-06T07:45
осаго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Рост цен на автозапчасти стал основной причиной подорожания полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил директор методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в первом полугодии 2023 года составила 7,2 тысяч рублей, что на 21,6% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили "Известия" со ссылкой на комментарий регулятора.При этом эксперт не исключил дальнейшего роста цен на автомобильные запчасти из-за ослабления национальной валюты. По его словам, в России достаточно много иномарок, запчасти для которых при наступлении страхового случая приходится ввозить из-за рубежа. Кроме того, повышение цен на металл, другие виды сырья и компонентов приведет к росту стоимости производимых внутри страны запчастей."Так как при расчете средней страховой выплаты ее основная часть приходится на запчасти, это оказало непосредственное влияние на подорожание полисов", – подытожил Васильев.При этом изменения цены на ОСАГО в большей степени коснулись так называемых рисковых категорий. К ним относятся водители с небольшим стажем или же уже становившиеся участниками ДТП, резюмировал эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцуПочему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэкспертаРСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО
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осаго, страхование, транспорт, общество, мнения, цены и тарифы, россия, новости
Почему подорожали полисы ОСАГО

Запчасти и ослабления рубля стали основной причиной подорожания полисов ОСАГО - эксперт

07:45 06.10.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Рост цен на автозапчасти стал основной причиной подорожания полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил директор методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.
Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в первом полугодии 2023 года составила 7,2 тысяч рублей, что на 21,6% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили "Известия" со ссылкой на комментарий регулятора.
"В прошлом году, в рамках разработки справочников, было зафиксировано подорожание запасных частей до 30%. Это, по нашему мнению, стало одной из основных причин подорожания полисов ОСАГО в России", – сказал Васильев.
При этом эксперт не исключил дальнейшего роста цен на автомобильные запчасти из-за ослабления национальной валюты. По его словам, в России достаточно много иномарок, запчасти для которых при наступлении страхового случая приходится ввозить из-за рубежа. Кроме того, повышение цен на металл, другие виды сырья и компонентов приведет к росту стоимости производимых внутри страны запчастей.
"Так как при расчете средней страховой выплаты ее основная часть приходится на запчасти, это оказало непосредственное влияние на подорожание полисов", – подытожил Васильев.
При этом изменения цены на ОСАГО в большей степени коснулись так называемых рисковых категорий. К ним относятся водители с небольшим стажем или же уже становившиеся участниками ДТП, резюмировал эксперт.
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