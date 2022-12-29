Рейтинг@Mail.ru
Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221229/pochemu-starye-zapchasti-mogut-byt-opasny--mnenie-avtoeksperta-1126178707.html
Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта
Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта
Бывшие в употреблении автозапчасти могут быть опасны, однако это касается не всех деталей. Об этом рассказал Автоэксперт Сергей Петров, комментируя пилотный... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-29T08:17
2022-12-28T18:28
совет эксперта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121650359_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_209a0b48c6b1ef6ae4d7383d7c0f5cd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Бывшие в употреблении автозапчасти могут быть опасны, однако это касается не всех деталей. Об этом рассказал Автоэксперт Сергей Петров, комментируя пилотный проект использования б/у запчастей для ремонта по ОСАГО, который может заработать в отдельных регионах уже в первом квартале 2023 года, передает "Радио 1". Опасные деталиПо словам эксперта, опаснее всего повторно использовать запчасти, которые будут находиться внутри автомобиля. Все то, что снаружи - имеет меньшую опасность. Например, заменить крыло или дверь на бывшие в употреблении аналогичные элементы можно. Но и здесь есть свой нюанс:Оценка инициативыВ целом инициативу с б/у запчастями для ремонта по ОСАГО автоэксерт не считает невозможной для реализации. Однако многое будет зависеть от добросовестности страховых компаний. По мнению Петрова, владельца автомобиля должны предупредить, если при ремонте планируется использовать такие комплектующие. При этом пилот позволит удешевить и даже укорить ремонт, поскольку в условиях санкций с поставками многих запасных частей могут возникать сложности.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогое удовольствие: за какой автотюнинг могут оштрафоватьСабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121650359_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_193d5965c3d8d62a4e3abaad780e586c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, общество
Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта

Автоэксперт Петров: б/у запчасти на автомобиль могут быть опасны

08:17 29.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗамена колеса
Замена колеса - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Бывшие в употреблении автозапчасти могут быть опасны, однако это касается не всех деталей. Об этом рассказал Автоэксперт Сергей Петров, комментируя пилотный проект использования б/у запчастей для ремонта по ОСАГО, который может заработать в отдельных регионах уже в первом квартале 2023 года, передает "Радио 1".

Опасные детали

По словам эксперта, опаснее всего повторно использовать запчасти, которые будут находиться внутри автомобиля. Все то, что снаружи - имеет меньшую опасность. Например, заменить крыло или дверь на бывшие в употреблении аналогичные элементы можно. Но и здесь есть свой нюанс:
"Если поставить крыло, которое уже давнее, то конструкция будет слабая. Усталость металла все-таки влияет на это, поэтому очень трудно разработать такой регламент, где будет прописано, какие детали б/у ставить можно, а какие – нельзя", — пояснил специалист.

Оценка инициативы

В целом инициативу с б/у запчастями для ремонта по ОСАГО автоэксерт не считает невозможной для реализации. Однако многое будет зависеть от добросовестности страховых компаний. По мнению Петрова, владельца автомобиля должны предупредить, если при ремонте планируется использовать такие комплектующие. При этом пилот позволит удешевить и даже укорить ремонт, поскольку в условиях санкций с поставками многих запасных частей могут возникать сложности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дорогое удовольствие: за какой автотюнинг могут оштрафовать
Сабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители
"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году
 
Совет экспертаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Крымчанин до смерти забил сожительницу
09:58С Новым годом!
09:51Лавров сделал заявление по "формуле мира" Зеленского
09:35Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
09:26Часть Крыма в четверг без воды из-за ремонтов на сетях
09:06Хакеры раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против России
08:47В Симферополе насмерть сбили пешехода
08:46Как пережить работу в Новый год — советы психологов
08:17Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта
07:49Четыре человека погибли в страшном ДТП в Алуште
07:45Что не так с ярмарками в Севастополе – ревизоры КСП
07:33Куда крымчанам лучше вложить деньги – совет экономиста
07:02Как херсонские аграрии пережили сезон - власти
03:33Почему Россия выигрывает от введения потолка цен на нефть – эксперт
00:01Дожди уходят: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 декабря
21:55Главные новости Крыма: 28 декабря
21:25Главные события и заявления дня: 28 декабря
20:38Игрушки Хагги-Вагги снимают с продаж в России – Роскачество
20:24Новые субъекты РФ должны быть полностью освобождены – Лавров
Лента новостейМолния