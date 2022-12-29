https://crimea.ria.ru/20221229/pochemu-starye-zapchasti-mogut-byt-opasny--mnenie-avtoeksperta-1126178707.html

Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта

Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта

Бывшие в употреблении автозапчасти могут быть опасны, однако это касается не всех деталей. Об этом рассказал Автоэксперт Сергей Петров, комментируя пилотный... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-29T08:17

2022-12-29T08:17

2022-12-28T18:28

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Бывшие в употреблении автозапчасти могут быть опасны, однако это касается не всех деталей. Об этом рассказал Автоэксперт Сергей Петров, комментируя пилотный проект использования б/у запчастей для ремонта по ОСАГО, который может заработать в отдельных регионах уже в первом квартале 2023 года, передает "Радио 1". Опасные деталиПо словам эксперта, опаснее всего повторно использовать запчасти, которые будут находиться внутри автомобиля. Все то, что снаружи - имеет меньшую опасность. Например, заменить крыло или дверь на бывшие в употреблении аналогичные элементы можно. Но и здесь есть свой нюанс:Оценка инициативыВ целом инициативу с б/у запчастями для ремонта по ОСАГО автоэксерт не считает невозможной для реализации. Однако многое будет зависеть от добросовестности страховых компаний. По мнению Петрова, владельца автомобиля должны предупредить, если при ремонте планируется использовать такие комплектующие. При этом пилот позволит удешевить и даже укорить ремонт, поскольку в условиях санкций с поставками многих запасных частей могут возникать сложности.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогое удовольствие: за какой автотюнинг могут оштрафоватьСабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество