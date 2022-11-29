https://crimea.ria.ru/20221129/sabvufer-i-pryamotok-mogut-stat-vne-zakona-kak-otreagiruyut-avtolyubiteli-1125602877.html
Сабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители
Сабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Сабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители
Решение узаконить задержание автомобилей с модификацией выхлопной системы и громкой музыкой, нарушающих тишину и покой граждан, может негативно повлиять на... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T20:38
2022-11-29T20:38
2022-11-29T18:11
транспорт
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Решение узаконить задержание автомобилей с модификацией выхлопной системы и громкой музыкой, нарушающих тишину и покой граждан, может негативно повлиять на развитие автомобильных субкультур и увеличить число коррупционных преступлений на дороге. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. По его словам, лучше оставить эти полномочия местным властям и договориться с сообществом автолюбителей.За нарушение тишины автолюбителей могут начать наказывать рублем. Соответствующий законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы, накануне внесен в Госдуму. Отмечается, что нововведения распространятся на владельцев "особо шумных" автомобилей и мотоциклов с мощными двигателями, и тех, кто слишком громко слушает музыку. Согласно документу, проект предполагает применять задержание транспортного средства с "демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину".По словам эксперта, такой подход может увеличить число коррупционных преступлений, поскольку многие водители не захотят вступать в споры и будут пытаться "решить вопрос на месте". Поэтому вместо внесения изменений в законодательство лучше оставить этот вопрос в компетенции региональных органов власти.Канаев считает, что региональные власти лучше знают представителей автомобильных сообществ, которые ведут свою деятельность официально и за их мероприятиями всегда закреплен ответственный человек. Поэтому власти на местах лучше смогут определять единичные случаи нарушения тишины автолюбителями.Эксперт в свою очередь предложил попробовать другие механизмы, которые иногда, по его словам, работают эффективнее."Здесь, мне кажется, лучше заключить некий общественный договор с сообществами автолюбителей. Как показывает международная практика, это намного действенней. Если это не поможет, тогда уже рассматривать и заниматься отдельно взятыми случаями. Потому что сама субкультура пойдет навстречу, договориться всегда можно со всеми", — считает автоэксперт.При этом эвакуировать такие автомобили сразу Канаев не советует. Это может негативно повлиять на реакцию автолюбителей и в целом на развитие автомобильных субкультур.Что касается отдельных нарушителей, по словам специалиста, в большинстве своем это люди, которые просто привлекают к себе внимание, но к ним можно применять уже действующие статьи КоАП."В данном случае мы предлагали пользоваться статьей за хулиганство. Она применима и к "шашечкам" на дороге и к нарушителям тишины. Если человек включает прямоток во дворе и начинает газовать — это явно умышленно", — заключил эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221128/kakie-shiny-luchshe-stavit-na-avto-zimoy-v-krymu--ekspert-1125575345.html
https://crimea.ria.ru/20221102/mogut-li-grazhdane-rf-ezdit-na-avto-s-inostrannymi-voditelskimi-pravami-1125208902.html
https://crimea.ria.ru/20211112/novye-shtrafy-za-narusheniya-pdd-kommentariy-glavy-federatsii-avtovladeltsev-1121389801.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_b17d9ecd880ec51eb3d3f927e3e4ac0b.jpg.webp
транспорт, общество, мнения
Сабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители
Как отреагируют автомобилисты на штрафы за громкую музыку и прямоток — мнение эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Решение узаконить задержание автомобилей с модификацией выхлопной системы и громкой музыкой, нарушающих тишину и покой граждан, может негативно повлиять на развитие автомобильных субкультур и увеличить число коррупционных преступлений на дороге. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. По его словам, лучше оставить эти полномочия местным властям и договориться с сообществом автолюбителей.
За нарушение тишины автолюбителей могут начать наказывать рублем. Соответствующий законопроект
, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы, накануне внесен в Госдуму. Отмечается, что нововведения распространятся на владельцев "особо шумных" автомобилей и мотоциклов с мощными двигателями, и тех, кто слишком громко слушает музыку.
Согласно документу, проект предполагает применять задержание транспортного средства с "демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину".
По словам эксперта, такой подход может увеличить число коррупционных преступлений, поскольку многие водители не захотят вступать в споры и будут пытаться "решить вопрос на месте". Поэтому вместо внесения изменений в законодательство лучше оставить этот вопрос в компетенции региональных органов власти.
Канаев считает, что региональные власти лучше знают представителей автомобильных сообществ, которые ведут свою деятельность официально и за их мероприятиями всегда закреплен ответственный человек. Поэтому власти на местах лучше смогут определять единичные случаи нарушения тишины автолюбителями.
"Иначе в конечном итоге это может превратиться в фиктивный закон, который некому будет контролировать, никто не поедет к гражданам во дворы проводить проверки. Либо это превратится в коррупцию на дорогах", — предположил Канаев.
Эксперт в свою очередь предложил попробовать другие механизмы, которые иногда, по его словам, работают эффективнее.
"Здесь, мне кажется, лучше заключить некий общественный договор с сообществами автолюбителей. Как показывает международная практика, это намного действенней. Если это не поможет, тогда уже рассматривать и заниматься отдельно взятыми случаями. Потому что сама субкультура пойдет навстречу, договориться всегда можно со всеми", — считает автоэксперт.
При этом эвакуировать такие автомобили сразу Канаев не советует. Это может негативно повлиять на реакцию автолюбителей и в целом на развитие автомобильных субкультур.
"Не стоит губить автомобильные субкультуры. Уничтожить это можно быстро, а вот создать заново будет очень непросто. Это технари-искусники, у нас в стране каждый десятый — Кулибин. Это огромное сообщество, они отреагируют законопослушно, но продолжат заниматься этим тайно", — считает Канаев.
Что касается отдельных нарушителей, по словам специалиста, в большинстве своем это люди, которые просто привлекают к себе внимание, но к ним можно применять уже действующие статьи КоАП.
"В данном случае мы предлагали пользоваться статьей за хулиганство. Она применима и к "шашечкам" на дороге и к нарушителям тишины. Если человек включает прямоток во дворе и начинает газовать — это явно умышленно", — заключил эксперт.