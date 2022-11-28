https://crimea.ria.ru/20221128/za-chto-mogut-nachat-shtrafovat-vladeltsev-sportkarov-i-mototsiklov-v-rf-1125586739.html

За что могут начать штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов в РФ

За что могут начать штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов в РФ - РИА Новости Крым, 28.11.2022

За что могут начать штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов в РФ

За нарушение покоя граждан и тишины автолюбителей могут начать наказывать рублем. Соответствующий законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы,... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T21:23

2022-11-28T21:23

2022-11-28T21:23

российская федерация (россия, рф)

общество

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. За нарушение покоя граждан и тишины автолюбителей могут начать наказывать рублем. Соответствующий законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы, внесен в Госдуму.Отмечается, что нововведения распространяются на владельцев "особо шумных" автомобилей и мотоциклов."В целях предупреждения совершения таких правонарушений владельцами особо "шумных" транспортных средств (спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности) предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя (при этом для граждан размер штрафа может превышать пять тысяч рублей)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Документ предполагает возможность задержания транспортного средства с "демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину". Также до пяти тысяч рублей предлагают повысить штраф для владельцев "воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин"."Также в целях разграничения федерального и регионального составов правонарушений законопроектом предлагается внести изменения в статью 8.23 КоАП РФ, исключив ответственность за превышение уровня шума для водителей автомобилей и мототранспортных средств, а для иных транспортных средств (воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин) повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке.

https://crimea.ria.ru/20220722/chem-bogache-tem-dorozhe-v-rossii-predlagayut-differentsirovat-shtrafy-1123932695.html

https://crimea.ria.ru/20220720/v-krymu-otsenili-vvedennye-prezidentom-shtrafy-za-vybros-musora-iz-avto-1123899736.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, государственная дума рф, транспорт