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За что могут начать штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов в РФ - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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За что могут начать штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов в РФ
За что могут начать штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов в РФ - РИА Новости Крым, 28.11.2022
За что могут начать штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов в РФ
За нарушение покоя граждан и тишины автолюбителей могут начать наказывать рублем. Соответствующий законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы,... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T21:23
2022-11-28T21:23
российская федерация (россия, рф)
общество
государственная дума рф
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. За нарушение покоя граждан и тишины автолюбителей могут начать наказывать рублем. Соответствующий законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы, внесен в Госдуму.Отмечается, что нововведения распространяются на владельцев "особо шумных" автомобилей и мотоциклов."В целях предупреждения совершения таких правонарушений владельцами особо "шумных" транспортных средств (спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности) предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя (при этом для граждан размер штрафа может превышать пять тысяч рублей)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Документ предполагает возможность задержания транспортного средства с "демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину". Также до пяти тысяч рублей предлагают повысить штраф для владельцев "воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин"."Также в целях разграничения федерального и регионального составов правонарушений законопроектом предлагается внести изменения в статью 8.23 КоАП РФ, исключив ответственность за превышение уровня шума для водителей автомобилей и мототранспортных средств, а для иных транспортных средств (воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин) повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке.
https://crimea.ria.ru/20220722/chem-bogache-tem-dorozhe-v-rossii-predlagayut-differentsirovat-shtrafy-1123932695.html
https://crimea.ria.ru/20220720/v-krymu-otsenili-vvedennye-prezidentom-shtrafy-za-vybros-musora-iz-avto-1123899736.html
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российская федерация (россия, рф), общество, государственная дума рф, транспорт
За что могут начать штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов в РФ

В Госдуму внесен проект о праве регионов штрафовать автомобилистов за нарушение тишины

21:23 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. За нарушение покоя граждан и тишины автолюбителей могут начать наказывать рублем. Соответствующий законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы, внесен в Госдуму.
Отмечается, что нововведения распространяются на владельцев "особо шумных" автомобилей и мотоциклов.
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"В целях предупреждения совершения таких правонарушений владельцами особо "шумных" транспортных средств (спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности) предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя (при этом для граждан размер штрафа может превышать пять тысяч рублей)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документ предполагает возможность задержания транспортного средства с "демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину". Также до пяти тысяч рублей предлагают повысить штраф для владельцев "воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин".
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"Также в целях разграничения федерального и регионального составов правонарушений законопроектом предлагается внести изменения в статью 8.23 КоАП РФ, исключив ответственность за превышение уровня шума для водителей автомобилей и мототранспортных средств, а для иных транспортных средств (воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин) повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке.
 
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