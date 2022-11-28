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"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году
"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году - РИА Новости Крым, 28.11.2022
"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году
Часть новых автомобилей "Москвич" отдадут в столичный каршеринг, всего в 2023 году планируют выпустить около 50 тысяч машин. Об этом сообщили в департаменте... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T09:49
2022-11-28T09:53
экономика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Часть новых автомобилей "Москвич" отдадут в столичный каршеринг, всего в 2023 году планируют выпустить около 50 тысяч машин. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.Там уточняется что уже в 2025 году автомобиль станет полностью отечественным, степень локализации производства на "Москвиче" будет расти максимально быстрыми темпами."Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у завода "Рено", когда они владели "Москвичом". Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год — максимальная локализация компонентов", — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, серийная сборка авто на заводе "Москвич" началась 23 ноября. Первая модель после возобновления работы завода — кроссовер "Москвич-3". Продажа первых машин, по предварительным данным, стартует в декабре.По словам автоэксперта, новый отечественный автомобиль "Москвич-3" в первую очередь рассчитан на систему городского транспорта и, вероятнее всего, будет использован в такси и каршеринге для проверки его ресурсных возможностей.16 мая в Минпромторге заявили, что российские активы группы Renault, после принятия компанией решения свернуть бизнес в России, переходят в госсобственность. В рамках соглашения 100% акций Renault Россия перешли Москве. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на заводе снова будут выпускать автомобили "Москвич".
https://crimea.ria.ru/20221124/skolko-budet-stoit-novyy-moskvich--prognoz-eksperta-1125522045.html
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экономика, транспорт
"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году

Часть новых "Москвичей" отдадут в каршеринг — дептранс

09:49 28.11.2022 (обновлено: 09:53 28.11.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭмблема АЗЛК "Москвич"
Эмблема АЗЛК Москвич - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Часть новых автомобилей "Москвич" отдадут в столичный каршеринг, всего в 2023 году планируют выпустить около 50 тысяч машин. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
"В следующем году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга — и в Москве, и в Московской области, и в других регионах России", — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Там уточняется что уже в 2025 году автомобиль станет полностью отечественным, степень локализации производства на "Москвиче" будет расти максимально быстрыми темпами.
"Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у завода "Рено", когда они владели "Москвичом". Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год — максимальная локализация компонентов", — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, серийная сборка авто на заводе "Москвич" началась 23 ноября. Первая модель после возобновления работы завода — кроссовер "Москвич-3". Продажа первых машин, по предварительным данным, стартует в декабре.
По словам автоэксперта, новый отечественный автомобиль "Москвич-3" в первую очередь рассчитан на систему городского транспорта и, вероятнее всего, будет использован в такси и каршеринге для проверки его ресурсных возможностей.
16 мая в Минпромторге заявили, что российские активы группы Renault, после принятия компанией решения свернуть бизнес в России, переходят в госсобственность. В рамках соглашения 100% акций Renault Россия перешли Москве. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на заводе снова будут выпускать автомобили "Москвич".
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