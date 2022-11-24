https://crimea.ria.ru/20221124/skolko-budet-stoit-novyy-moskvich--prognoz-eksperta-1125522045.html

Сколько будет стоить новый "Москвич" — прогноз эксперта

Сколько будет стоить новый "Москвич" — прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Сколько будет стоить новый "Москвич" — прогноз эксперта

Новый отечественный автомобиль "Москвич-3" в первую очередь рассчитан на систему городского транспорта и, вероятнее всего, будет использован в такси и... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T13:07

2022-11-24T13:07

2022-11-24T13:07

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авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Новый отечественный автомобиль "Москвич-3" в первую очередь рассчитан на систему городского транспорта и, вероятнее всего, будет использован в такси и каршеринге для проверки его ресурсных возможностей. Хорошо зарекомендовав себя в этом сегменте, он сможет привлечь и частных покупателей. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.Накануне на Московском автомобильном заводе "Москвич" возобновился выпуск автомобилей. Теперь там производят городской кроссовер "Москвич-3" с бензиновым турбированным мотором объемом 1,5 литра, который выдает 150 лошадиных сил."Это небольшой кроссовер класса Б, рассчитанный на городских жителей, причем преимущественно на молодых, но в принципе на нем не стыдно будет ездить человеку любого возраста. Это нормальный среднестатистический городской кроссовер, писк моды во всем мире", — рассказал автоэксперт о целевой аудитории нового авто.По его мнению, новый "Москвич" сначала будет использоваться в системе городского транспорта, но в последствии сможет привлечь внимание и частных покупателей."Я думаю, в первую очередь этот автомобиль возьмут в эксплуатацию корпоративные клиенты. Это неплохо, потому что можно будет понять ресурс машины за счет активной эксплуатации. Если все пройдет хорошо — подтянутся и частные лица", — спрогнозировал Моржаретто.Говоря о цене современного отечественного авто, эксперт заметил, что "Москвич" мог бы закрыть нишу "среднеценового" сегмента, которая на данный момент не занята другими российскими автомобилями."Если бы я был маркетологом, я бы поставил цену для самой простой комплектации — от 1,6 миллиона, а самой сложной — где-то 2,5 миллиона. Это была бы тогда очень востребованная машина. Но пока мы не знаем, по какой цене покупается машина в Китае, сколько стоят издержки, логистика и т.д", — отметил Моржаретто.По его словам, данная модель может пользоваться большой популярностью в связи с высокой потребностью среди россиян на автомобили такого класса."У нас большая потребность есть в автомобилях "среднеценовых", у нас сейчас в стране их не производит никто, соответственно спрос на них большой", — заключил Моржаретто.Если цена будет выше, то ставка, по мнению автоэксперта, будет сделана на корпоративных клиентов, так как они в отсутствии альтернативы будут покупать отечественный кроссовер и по завышенной цене."Если говорить о таком ценовом диапазоне, на нашем авторынке нет ничего сейчас. У нас есть на рынке машины в районе миллиона, это "ВАЗовские" модели. А если говорить о "китайцах" — они начинаются примерно от двух миллионов", — констатировал специалист.16 мая в Минпромторге заявили, что российские активы группы Renault, после принятия компанией решения свернуть бизнес в России, переходят в госсобственность. В рамках соглашения 100% акций Renault Россия перешли Москве. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на заводе снова будут выпускать автомобили "Москвич".

https://crimea.ria.ru/20220518/novyy-moskvich-budet-elektromobilem--mintrans-1123267903.html

https://crimea.ria.ru/20220517/chego-zhdat-ot-novogo-moskvicha--mnenie-avtoeksperta-1123248156.html

https://crimea.ria.ru/20221008/chto-proiskhodit-na-avtorynke-rossii-otsenka-i-prognoz-eksperta-1124757678.html

https://crimea.ria.ru/20221007/avtoekspert-razveyal-mify-o-kachestve-otechestvennykh-avtomobiley-1124757258.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

общество, транспорт, мнения, авторы