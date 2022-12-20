https://crimea.ria.ru/20221220/dorogoe-udovolstvie-za-kakoy-avtotyuning-mogut-oshtrafovat-1125999368.html

Дорогое удовольствие: за какой автотюнинг могут оштрафовать

Дорогое удовольствие: за какой автотюнинг могут оштрафовать - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Дорогое удовольствие: за какой автотюнинг могут оштрафовать

Мода на автотюниг в России не проходит, при этом далеко не все автовладельцы согласовывают изменения с ГИБДД. Такие согласования являются обязательными,... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T08:09

2022-12-20T08:09

2022-12-20T08:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. Мода на автотюниг в России не проходит, при этом далеко не все автовладельцы согласовывают изменения с ГИБДД. Такие согласования являются обязательными, предупредил автоэксперт и руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко, передает "Радио1".Можно лишиться прав...По словам специалиста, водителя могут оштрафовать на 500 рублей за ксеноновые или светодиодные лампы в фарах. А вот декоративные наклейки, необоснованные звуковые и световые сигналы "потянут" уже на 5 тысяч рублей и даже могут обернуться лишением водительского удостоверения.…или спалить машину"Молодежь очень хочет украсить свои автомобили, установить яркие световые огни. Проблема состоит в том, что это небезопасно", – поясняет Мартыненко.Слишком яркий "не родной" свет в некоторых случаях может повлиять на проводку и привести к пожару.Тем, кто хочет в каком-то объеме поменять конфигурацию машины, он советует в первую очередь исходить из соображений безопасности и соотносить любые изменения с инструкцией завода-изготовителя.Ранее в Госдуму внесли законопроект по которому за нарушение покоя граждан и тишины автолюбителей могут начать наказывать рублем. Документ предполагает возможность задержания транспортного средства с "демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину". Читайте также на РИА Новости Крым:В России вырастут тарифы на техосмотр — эксперт назвал причиныКак шиномонтажные мастерские наживаются на клиентах – экспертКак подготовить машину к зиме – советы автоэксперта

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, транспорт, новости