https://crimea.ria.ru/20221118/v-rossii-vyrastut-tarify-na-tekhosmotr---ekspert-nazval-prichiny-1125427002.html

В России вырастут тарифы на техосмотр - эксперт назвал причины

В России вырастут тарифы на техосмотр - эксперт назвал причины - РИА Новости Крым, 18.11.2022

В России вырастут тарифы на техосмотр - эксперт назвал причины

Техосмотр в России подорожает с 2023 года в связи с сильно "постаревшим" частным автопарком в стране, пишет "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры наземных... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T18:21

2022-11-18T18:21

2022-11-18T17:43

транспорт

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым. Техосмотр в России подорожает с 2023 года в связи с сильно "постаревшим" частным автопарком в стране, пишет "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий ФироновВ соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы, в зависимости от региона цена на ТО увеличится примерно вдвое, дальше тарифы будут пересчитывать в соответствии с уровнем инфляции. Кроме того, из-за санкций в стране увеличилось число кустарных комплектующих, что увеличивает риски по ДТП.Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей >>Третья причина - экономическая. Из-за того, что обязательный ежегодный техосмотр для физических лиц отменили, прибыль СТО падает и повышение тарифов поможет нивелировать этот момент, пояснил эксперт.Директор по сервису и запасным частям российской автомобильной компании Павел Константинов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме в условиях дефицита и подорожания запчастей.

https://crimea.ria.ru/20221115/na-chem-budut-ezdit-rossiyane--mnenie-avtoekspertov-1125365579.html

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транспорт, экономика