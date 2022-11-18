В России вырастут тарифы на техосмотр - эксперт назвал причины
Почему в регионах с нового года подорожает техосмотр
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым. Техосмотр в России подорожает с 2023 года в связи с сильно "постаревшим" частным автопарком в стране, пишет "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы, в зависимости от региона цена на ТО увеличится примерно вдвое, дальше тарифы будут пересчитывать в соответствии с уровнем инфляции.
По мнению Фиронова, такая мера потребовалась из-за того, что большинство автомобилей в РФ перешагнули 14-летнюю отметку или вовсе "перешли все мыслимые возрастные ограничения", поэтому давно не соответствуют отраслевым стандартам. Это значит, для их качественного осмотра необходимо пересматривать подходы к его проведению.
Кроме того, из-за санкций в стране увеличилось число кустарных комплектующих, что увеличивает риски по ДТП.
Третья причина - экономическая. Из-за того, что обязательный ежегодный техосмотр для физических лиц отменили, прибыль СТО падает и повышение тарифов поможет нивелировать этот момент, пояснил эксперт.
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