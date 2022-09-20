https://crimea.ria.ru/20220920/podgotovka-avtomobilya-k-zime--sovety-eksperta-1124554263.html
Подготовка автомобиля к зиме – советы эксперта
Подготовка автомобиля к зиме – советы эксперта - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Подготовка автомобиля к зиме – советы эксперта
Директор по сервису и запасным частям российской автомобильной компании Павел Константинов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме в условиях дефицита и... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T07:39
2022-09-20T07:39
2022-09-20T07:39
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Директор по сервису и запасным частям российской автомобильной компании Павел Константинов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме в условиях дефицита и подорожания запчастей.По словам Константинова, подготовка транспорта к зиме не отнимает у автовладельцев много средств и времени, более того, своевременное обслуживание позволяет значительно сэкономить на серьезных поломках.Так, в первую очередь, эксперт рекомендует отправиться на шиномонтаж, заменить резину и провести балансировку установленных колес. Следом необходимо проверить работу аккумулятора и при необходимости подготовить его к работе в условиях низких температур.Кроме того, следует проверить уровень и качество эксплуатационных жидкостей – охлаждающей, тормозной, стеклоомывающей, жидкостей для коробки передач и трансмиссионных узлов. Например, если летний антифриз использовать зимой, при сильном морозе бачок может лопнуть и потребуется замены.Вместе с тем нужно осмотреть кузов машины и убедиться, что все детали закреплены и между ними отсутствуют люфты."Если этого не сделать, то в дальнейшем может возникнуть ряд проблем, которые потребуют дополнительных затрат", – резюмировал Константинов.Ранее директор крымской автошколы Иван Новиков дал ключевые советы потенциальным автолюбителям и водителям со стажем.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта
Подготовка автомобиля к зиме – советы эксперта
Эксперт Константинов назвал три условия подготовки автомобиля к зиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Директор по сервису и запасным частям российской автомобильной компании Павел Константинов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме в условиях дефицита и подорожания запчастей.
По словам Константинова, подготовка транспорта к зиме не отнимает у автовладельцев много средств и времени, более того, своевременное обслуживание позволяет значительно сэкономить на серьезных поломках.
Так, в первую очередь, эксперт рекомендует отправиться на шиномонтаж, заменить резину и провести балансировку установленных колес. Следом необходимо проверить работу аккумулятора и при необходимости подготовить его к работе в условиях низких температур.
"Рекомендую заранее проверить уровень заряда аккумулятора, чтобы избежать проблем в дальнейшем, когда на улице уже будет холодно. Необходимо учитывать, что аккумуляторные батареи подорожали, поэтому, за состоянием этой детали, безусловно, нужно регулярно следить, чтобы не пришлось покупать новую", – цитирует Константинова агентство "Прайм".
Кроме того, следует проверить уровень и качество эксплуатационных жидкостей – охлаждающей, тормозной, стеклоомывающей, жидкостей для коробки передач и трансмиссионных узлов. Например, если летний антифриз использовать зимой, при сильном морозе бачок может лопнуть и потребуется замены.
Вместе с тем нужно осмотреть кузов машины и убедиться, что все детали закреплены и между ними отсутствуют люфты.
"Если этого не сделать, то в дальнейшем может возникнуть ряд проблем, которые потребуют дополнительных затрат", – резюмировал Константинов.
Ранее директор крымской автошколы Иван Новиков дал ключевые советы потенциальным автолюбителям
и водителям со стажем.