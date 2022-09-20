https://crimea.ria.ru/20220920/podgotovka-avtomobilya-k-zime--sovety-eksperta-1124554263.html

Подготовка автомобиля к зиме – советы эксперта

Подготовка автомобиля к зиме – советы эксперта - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Подготовка автомобиля к зиме – советы эксперта

Директор по сервису и запасным частям российской автомобильной компании Павел Константинов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме в условиях дефицита и... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T07:39

2022-09-20T07:39

2022-09-20T07:39

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Директор по сервису и запасным частям российской автомобильной компании Павел Константинов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме в условиях дефицита и подорожания запчастей.По словам Константинова, подготовка транспорта к зиме не отнимает у автовладельцев много средств и времени, более того, своевременное обслуживание позволяет значительно сэкономить на серьезных поломках.Так, в первую очередь, эксперт рекомендует отправиться на шиномонтаж, заменить резину и провести балансировку установленных колес. Следом необходимо проверить работу аккумулятора и при необходимости подготовить его к работе в условиях низких температур.Кроме того, следует проверить уровень и качество эксплуатационных жидкостей – охлаждающей, тормозной, стеклоомывающей, жидкостей для коробки передач и трансмиссионных узлов. Например, если летний антифриз использовать зимой, при сильном морозе бачок может лопнуть и потребуется замены.Вместе с тем нужно осмотреть кузов машины и убедиться, что все детали закреплены и между ними отсутствуют люфты."Если этого не сделать, то в дальнейшем может возникнуть ряд проблем, которые потребуют дополнительных затрат", – резюмировал Константинов.Ранее директор крымской автошколы Иван Новиков дал ключевые советы потенциальным автолюбителям и водителям со стажем.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта