Рейтинг@Mail.ru
Эксперт дал три совета автолюбителям - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220911/ekspert-dal-tri-soveta-avtolyubitelyam-1124440913.html
Эксперт дал три совета автолюбителям
Эксперт дал три совета автолюбителям - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Эксперт дал три совета автолюбителям
В российских автошколах упростили программы подготовки водителей. В эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт, директор автошколы Иван Новиков дал ключевые советы... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T19:59
2022-09-11T19:59
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/16/1121829884_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_77a1742a06bbf234fdc6effc428ca13b.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В российских автошколах упростили программы подготовки водителей. В эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт, директор автошколы Иван Новиков дал ключевые советы потенциальным автолюбителям и водителям со стажем.Первое, что отмечает автоэксперт, соискатель должен понимать, зачем он пришел получать права.Второе — садиться за руль человек должен с холодной головой, быть спокоен и настроен позитивно.По мнению эксперта, от природы вспыльчивые люди создают много аварийных ситуаций на дороге. Порой с крайне печальными последствиями, вплоть до вреда здоровью или угрозе жизни.Третье: не стоит отвечать автохамам агрессией. В прошлом инструктор с восьмилетним стажем рекомендует, не идти на открытый конфликт с неадекватными на дороге людьми. В этом случае, советует Иван Новиков, ситуация разрешится быстрее и безболезненней для обеих сторон.
https://crimea.ria.ru/20220910/chto-izmenilos-dlya-zhelayuschikh-poluchit-prava-v-rossii-1124438482.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/16/1121829884_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_d30ff8e8ef1f6ae27de2e6d2015d0131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет эксперта
Эксперт дал три совета автолюбителям

Крымский эксперт дал советы начинающим и опытным автолюбителям

19:59 11.09.2022
 
© jwvein-5584447/pixabayВодитель
Водитель
© jwvein-5584447/pixabay
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В российских автошколах упростили программы подготовки водителей. В эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт, директор автошколы Иван Новиков дал ключевые советы потенциальным автолюбителям и водителям со стажем.
Первое, что отмечает автоэксперт, соискатель должен понимать, зачем он пришел получать права.
"Если у человека есть конкретная цель, например, он получит водительское удостоверение и устроится на лучшую работу, то он будет учиться. Если соискатель пришел просто, чтобы убить время, то в итоге время потеряет инструктор и он сам. По опыту, это самая сложная категория обучающихся", – уверен директор автошколы
Второе — садиться за руль человек должен с холодной головой, быть спокоен и настроен позитивно.
По мнению эксперта, от природы вспыльчивые люди создают много аварийных ситуаций на дороге. Порой с крайне печальными последствиями, вплоть до вреда здоровью или угрозе жизни.
Третье: не стоит отвечать автохамам агрессией. В прошлом инструктор с восьмилетним стажем рекомендует, не идти на открытый конфликт с неадекватными на дороге людьми. В этом случае, советует Иван Новиков, ситуация разрешится быстрее и безболезненней для обеих сторон.
Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 18:24Радио "Спутник в Крыму"
Что изменилось для желающих получить водительские права в России
Радио "Спутник в Крыму"ОбществоСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01Главные события и заявления дня: 11 сентября
19:59Эксперт дал три совета автолюбителям
19:19Глухие ворота в прошлое: очарование старых кварталов Симферополя
18:45Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами
17:36Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Донбассе
17:07Политолог оценил идею вхождения новых регионов в Россию без референдума
16:41Семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму
16:30В Крыму и Севастополе рассказали о явке на довыборы в парламенты регионов
15:29РФ не отказывается от переговоров с Украиной – Лавров
14:45Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области
14:04Пять улиц Симферополя на весь день останутся без воды из-за ремонта
13:57Российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Новой Каховке
13:54Теракт 11 сентября 2001 года в США: хроника, последствия
13:52ВС РФ ударили "Искандерами" по украинским подразделениям в ДНР
13:40Более 4 тысяч убитых: в МО РФ назвали потери ВСУ на двух направлениях
13:34В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области
13:31Воронеж примет 500 беженцев из Харьковской области – власти
13:02Киев пытается создать энергетический коллапс в Донбассе – Пушилин
12:30В ЦИК назвали дату подведения итогов выборов в России
12:28Вертолет ВС РФ сорвал попытку ВСУ навести речную переправу под Купянском
Лента новостейМолния