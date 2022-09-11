https://crimea.ria.ru/20220911/ekspert-dal-tri-soveta-avtolyubitelyam-1124440913.html

Эксперт дал три совета автолюбителям

Эксперт дал три совета автолюбителям - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Эксперт дал три совета автолюбителям

В российских автошколах упростили программы подготовки водителей. В эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт, директор автошколы Иван Новиков дал ключевые советы... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T19:59

2022-09-11T19:59

2022-09-11T19:59

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В российских автошколах упростили программы подготовки водителей. В эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт, директор автошколы Иван Новиков дал ключевые советы потенциальным автолюбителям и водителям со стажем.Первое, что отмечает автоэксперт, соискатель должен понимать, зачем он пришел получать права.Второе — садиться за руль человек должен с холодной головой, быть спокоен и настроен позитивно.По мнению эксперта, от природы вспыльчивые люди создают много аварийных ситуаций на дороге. Порой с крайне печальными последствиями, вплоть до вреда здоровью или угрозе жизни.Третье: не стоит отвечать автохамам агрессией. В прошлом инструктор с восьмилетним стажем рекомендует, не идти на открытый конфликт с неадекватными на дороге людьми. В этом случае, советует Иван Новиков, ситуация разрешится быстрее и безболезненней для обеих сторон.

https://crimea.ria.ru/20220910/chto-izmenilos-dlya-zhelayuschikh-poluchit-prava-v-rossii-1124438482.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта