https://crimea.ria.ru/20220911/ekspert-dal-tri-soveta-avtolyubitelyam-1124440913.html
Эксперт дал три совета автолюбителям
Эксперт дал три совета автолюбителям - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Эксперт дал три совета автолюбителям
В российских автошколах упростили программы подготовки водителей. В эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт, директор автошколы Иван Новиков дал ключевые советы... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T19:59
2022-09-11T19:59
2022-09-11T19:59
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В российских автошколах упростили программы подготовки водителей. В эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт, директор автошколы Иван Новиков дал ключевые советы потенциальным автолюбителям и водителям со стажем.Первое, что отмечает автоэксперт, соискатель должен понимать, зачем он пришел получать права.Второе — садиться за руль человек должен с холодной головой, быть спокоен и настроен позитивно.По мнению эксперта, от природы вспыльчивые люди создают много аварийных ситуаций на дороге. Порой с крайне печальными последствиями, вплоть до вреда здоровью или угрозе жизни.Третье: не стоит отвечать автохамам агрессией. В прошлом инструктор с восьмилетним стажем рекомендует, не идти на открытый конфликт с неадекватными на дороге людьми. В этом случае, советует Иван Новиков, ситуация разрешится быстрее и безболезненней для обеих сторон.
https://crimea.ria.ru/20220910/chto-izmenilos-dlya-zhelayuschikh-poluchit-prava-v-rossii-1124438482.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта
Эксперт дал три совета автолюбителям
Крымский эксперт дал советы начинающим и опытным автолюбителям
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым.
В российских автошколах упростили программы подготовки водителей. В эфире радио "Спутник в Крыму"
эксперт, директор автошколы Иван Новиков дал ключевые советы потенциальным автолюбителям и водителям со стажем.
Первое, что отмечает автоэксперт, соискатель должен понимать, зачем он пришел получать права.
"Если у человека есть конкретная цель, например, он получит водительское удостоверение и устроится на лучшую работу, то он будет учиться. Если соискатель пришел просто, чтобы убить время, то в итоге время потеряет инструктор и он сам. По опыту, это самая сложная категория обучающихся", – уверен директор автошколы
Второе — садиться за руль человек должен с холодной головой, быть спокоен и настроен позитивно.
По мнению эксперта, от природы вспыльчивые люди создают много аварийных ситуаций на дороге. Порой с крайне печальными последствиями, вплоть до вреда здоровью или угрозе жизни.
Третье: не стоит отвечать автохамам агрессией. В прошлом инструктор с восьмилетним стажем рекомендует, не идти на открытый конфликт с неадекватными на дороге людьми. В этом случае, советует Иван Новиков, ситуация разрешится быстрее и безболезненней для обеих сторон.