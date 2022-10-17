https://crimea.ria.ru/20221017/kak-podgotovit-mashinu-k-zime--sovety-avtoeksperta-1124916836.html

Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта

Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта

Что важно сделать автолюбителям, чтобы войти в период холодов без "сюрпризов", рассказал автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T08:23

2022-10-17T08:23

2022-10-17T08:23

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Что важно сделать автолюбителям, чтобы войти в период холодов без "сюрпризов", рассказал автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин.По словам эксперта, в первую очередь надо обратить внимание на исправность аккумулятора. Если он работает не идеально, попробуйте воспользоваться пускозарядным устройством, которое работает по аналогии с powerbank в случае с гаджетами. Если же это не помогает, аккумулятор нужно заранее заменить.Также автоэксперт рекомендует проверить работу печки и оценить состояние салонного фильтра. "Если он уже забился, то во влажную погоду стекла будут запотевать", - цитирует специалиста "Вечерняя Москва".Кроме того, Субботин рекомендует приобрести бескаркасные щетки стеклоочистителей, в конструкции которых нет замерзающих металлических шарниров, а еще длинную и короткую щетки для очистки крыши и фар от снега.Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто развеял мифы о качестве отечественных автомобилей. По его мнению, новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом.

https://crimea.ria.ru/20221002/kogda-optimalno-nachat-podgotovku-avto-k-zime-1124687415.html

https://crimea.ria.ru/20210921/kak-obut-mashinu-na-zimu---spetsialisty-o-pokupke-zimney-reziny-1120928311.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество