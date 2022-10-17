Рейтинг@Mail.ru
Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221017/kak-podgotovit-mashinu-k-zime--sovety-avtoeksperta-1124916836.html
Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта
Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта
Что важно сделать автолюбителям, чтобы войти в период холодов без "сюрпризов", рассказал автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T08:23
2022-10-17T08:23
совет эксперта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111778/13/1117781355_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8207c9ce3968dab729be2eaf29eadafb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Что важно сделать автолюбителям, чтобы войти в период холодов без "сюрпризов", рассказал автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин.По словам эксперта, в первую очередь надо обратить внимание на исправность аккумулятора. Если он работает не идеально, попробуйте воспользоваться пускозарядным устройством, которое работает по аналогии с powerbank в случае с гаджетами. Если же это не помогает, аккумулятор нужно заранее заменить.Также автоэксперт рекомендует проверить работу печки и оценить состояние салонного фильтра. "Если он уже забился, то во влажную погоду стекла будут запотевать", - цитирует специалиста "Вечерняя Москва".Кроме того, Субботин рекомендует приобрести бескаркасные щетки стеклоочистителей, в конструкции которых нет замерзающих металлических шарниров, а еще длинную и короткую щетки для очистки крыши и фар от снега.Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто развеял мифы о качестве отечественных автомобилей. По его мнению, новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом.
https://crimea.ria.ru/20221002/kogda-optimalno-nachat-podgotovku-avto-k-zime-1124687415.html
https://crimea.ria.ru/20210921/kak-obut-mashinu-na-zimu---spetsialisty-o-pokupke-zimney-reziny-1120928311.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111778/13/1117781355_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e875fb68b62c84275e6c67a226fa581a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, общество
Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта

Автоэксперт Субботин: перед зимой нужно проверить аккумулятор, печку и салонные фильтры

08:23 17.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина в инее и снеге
Машина в инее и снеге - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Что важно сделать автолюбителям, чтобы войти в период холодов без "сюрпризов", рассказал автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин.
По словам эксперта, в первую очередь надо обратить внимание на исправность аккумулятора. Если он работает не идеально, попробуйте воспользоваться пускозарядным устройством, которое работает по аналогии с powerbank в случае с гаджетами. Если же это не помогает, аккумулятор нужно заранее заменить.
Замена колеса - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 08:24
Когда оптимально начать подготовку авто к зиме
Также автоэксперт рекомендует проверить работу печки и оценить состояние салонного фильтра.
"Если он уже забился, то во влажную погоду стекла будут запотевать", - цитирует специалиста "Вечерняя Москва".
Кроме того, Субботин рекомендует приобрести бескаркасные щетки стеклоочистителей, в конструкции которых нет замерзающих металлических шарниров, а еще длинную и короткую щетки для очистки крыши и фар от снега.
Автомобильные шины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября 2021, 09:11
Как обуть машину на зиму - специалисты о покупке зимней резины
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто развеял мифы о качестве отечественных автомобилей. По его мнению, новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом.
 
Совет экспертаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:58Взрывы в Киеве и удары по объектам в городах Украины: данные на утро
08:39Проезд автобусов по Крымскому мосту разрешен - Минтранс
08:23Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта
08:06В России создадут отечественные спинальные системы для детей
07:29Более 22 тысяч детей из Донбасса отдохнули этим летом в детских лагерях
07:04Соцсети и погода: что мешает россиянам искать работу
03:37На сколько хватит воды из Симферопольского водохранилища – ученый
00:01Прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 17 октября
23:43Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях
20:06Главные события и заявления дня: 16 октября
19:57Землю накроет череда магнитных бурь
19:32Кому нельзя есть грибы
19:14Как защитить сердце в период холодов и стрессов – кардиолог
18:53Можно ли получить арест за распитие алкоголя во дворе дома
18:37Коронавирус становится сезонной инфекцией – эксперт
18:19Последний шанс погреться: прогноз погоды для Крыма на неделю
17:57Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов
17:29Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублей
17:02Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса
Лента новостейМолния