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Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта
Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта
Что важно сделать автолюбителям, чтобы войти в период холодов без "сюрпризов", рассказал автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T08:23
2022-10-17T08:23
2022-10-17T08:23
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Что важно сделать автолюбителям, чтобы войти в период холодов без "сюрпризов", рассказал автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин.По словам эксперта, в первую очередь надо обратить внимание на исправность аккумулятора. Если он работает не идеально, попробуйте воспользоваться пускозарядным устройством, которое работает по аналогии с powerbank в случае с гаджетами. Если же это не помогает, аккумулятор нужно заранее заменить.Также автоэксперт рекомендует проверить работу печки и оценить состояние салонного фильтра. "Если он уже забился, то во влажную погоду стекла будут запотевать", - цитирует специалиста "Вечерняя Москва".Кроме того, Субботин рекомендует приобрести бескаркасные щетки стеклоочистителей, в конструкции которых нет замерзающих металлических шарниров, а еще длинную и короткую щетки для очистки крыши и фар от снега.Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто развеял мифы о качестве отечественных автомобилей. По его мнению, новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом.
https://crimea.ria.ru/20221002/kogda-optimalno-nachat-podgotovku-avto-k-zime-1124687415.html
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совет эксперта, общество
Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта
Автоэксперт Субботин: перед зимой нужно проверить аккумулятор, печку и салонные фильтры
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Что важно сделать автолюбителям, чтобы войти в период холодов без "сюрпризов", рассказал автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин.
По словам эксперта, в первую очередь надо обратить внимание на исправность аккумулятора. Если он работает не идеально, попробуйте воспользоваться пускозарядным устройством, которое работает по аналогии с powerbank в случае с гаджетами. Если же это не помогает, аккумулятор нужно заранее заменить.
Также автоэксперт рекомендует проверить работу печки и оценить состояние салонного фильтра.
"Если он уже забился, то во влажную погоду стекла будут запотевать", - цитирует
специалиста "Вечерняя Москва".
Кроме того, Субботин рекомендует приобрести бескаркасные щетки стеклоочистителей, в конструкции которых нет замерзающих металлических шарниров, а еще длинную и короткую щетки для очистки крыши и фар от снега.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто развеял мифы
о качестве отечественных автомобилей. По его мнению, новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом.