https://crimea.ria.ru/20221007/avtoekspert-razveyal-mify-o-kachestve-otechestvennykh-avtomobiley-1124757258.html

Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей

Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей

Новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом. Такое мнение высказал автоэксперт Игорь Моржаретто. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T20:51

2022-10-07T20:51

2022-10-07T20:51

транспорт

мнения

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом. Такое мнение высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.По его словам, россияне отказываются от покупки нового автомобиля отечественной сборки из-за давно устаревших представлений об автопроме.Мифы о том, что наши машины уступают иномаркам, неактуальны уже лет десять, убежден эксперт."Мы живем в плену старых стереотипов. Довольно часто автомобили Lada критикуют те люди, которые лет 20 или 30 не садились за руль машины, выпущенной в России. Последний раз они ездили еще на "Жигулях". Но не надо сравнивать то, что было много лет назад, и то, что происходит сегодня", – сказал Моржаретто в эфире радио Sputnik и добавил, что машины российского автопроизводителя вышли на мировой уровень.Эксперт напомнил, что в России в основном собирают доступные по цене автомобили, поэтому сравнивать их с зарубежными, оснащенными современными вспомогательными системами моделями, неуместно."Надо понимать, что в России делают бюджетные автомобили. Не нужно рассчитывать, что в них будет система кругового обзора или система контроля за полосой. Ну нет и нет, ничего страшного", – резюмировал автоэксперт.Ранее автоэксперт Канаев рассказал, с чего начать подготовку авто к зиме до подорожания цен.

https://crimea.ria.ru/20220516/avtomobil-moskvich-budut-snova-vypuskat-v-rossii-1123238595.html

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транспорт, мнения, экономика