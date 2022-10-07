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Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей
Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей
Новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом. Такое мнение высказал автоэксперт Игорь Моржаретто. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T20:51
2022-10-07T20:51
транспорт
мнения
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом. Такое мнение высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.По его словам, россияне отказываются от покупки нового автомобиля отечественной сборки из-за давно устаревших представлений об автопроме.Мифы о том, что наши машины уступают иномаркам, неактуальны уже лет десять, убежден эксперт."Мы живем в плену старых стереотипов. Довольно часто автомобили Lada критикуют те люди, которые лет 20 или 30 не садились за руль машины, выпущенной в России. Последний раз они ездили еще на "Жигулях". Но не надо сравнивать то, что было много лет назад, и то, что происходит сегодня", – сказал Моржаретто в эфире радио Sputnik и добавил, что машины российского автопроизводителя вышли на мировой уровень.Эксперт напомнил, что в России в основном собирают доступные по цене автомобили, поэтому сравнивать их с зарубежными, оснащенными современными вспомогательными системами моделями, неуместно."Надо понимать, что в России делают бюджетные автомобили. Не нужно рассчитывать, что в них будет система кругового обзора или система контроля за полосой. Ну нет и нет, ничего страшного", – резюмировал автоэксперт.Ранее автоэксперт Канаев рассказал, с чего начать подготовку авто к зиме до подорожания цен.
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транспорт, мнения, экономика
Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей

Автоэксперт: созданные за последние 10 лет в России автомобили не уступают иномаркам

20:51 07.10.2022
 
© РИА Новости . Эдуард Эттингер / Перейти в фотобанкВАЗ-2101 "Жигули"
ВАЗ-2101 Жигули - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Эдуард Эттингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом. Такое мнение высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
По его словам, россияне отказываются от покупки нового автомобиля отечественной сборки из-за давно устаревших представлений об автопроме.
Мифы о том, что наши машины уступают иномаркам, неактуальны уже лет десять, убежден эксперт.
"Мы живем в плену старых стереотипов. Довольно часто автомобили Lada критикуют те люди, которые лет 20 или 30 не садились за руль машины, выпущенной в России. Последний раз они ездили еще на "Жигулях". Но не надо сравнивать то, что было много лет назад, и то, что происходит сегодня", – сказал Моржаретто в эфире радио Sputnik и добавил, что машины российского автопроизводителя вышли на мировой уровень.
Эксперт напомнил, что в России в основном собирают доступные по цене автомобили, поэтому сравнивать их с зарубежными, оснащенными современными вспомогательными системами моделями, неуместно.
"Надо понимать, что в России делают бюджетные автомобили. Не нужно рассчитывать, что в них будет система кругового обзора или система контроля за полосой. Ну нет и нет, ничего страшного", – резюмировал автоэксперт.
Ранее автоэксперт Канаев рассказал, с чего начать подготовку авто к зиме до подорожания цен.
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