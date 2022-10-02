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Когда оптимально начать подготовку авто к зиме
Когда оптимально начать подготовку авто к зиме - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Когда оптимально начать подготовку авто к зиме
Готовить автомобиль к зиме нужно весной до сезонного роста цена на автозапчасти и обслуживание, напомнил директор Национального общественного центра... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T08:24
2022-10-02T08:24
2022-10-02T08:24
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Готовить автомобиль к зиме нужно весной до сезонного роста цена на автозапчасти и обслуживание, напомнил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, и рассказал о важных аспектах технического обслуживания.Канаев подчеркнул, что как только заканчивается зима, автовладелец должен думать о подготовке авто к следующей. В первую очередь, нужно позаботиться о сезонной резине.Кроме того, он предупредил: чем ниже температура, тем выше цены на рынке автозапчастей, особенно на шины."Если все остальное еще более-менее есть, то вот с ними ситуация только усугубляется. Потому что даже те шины, которые есть на складах, они уже процентов на 50 превышают ту стоимость, которая была в прошлом году", – отметил он и добавил, что все ремонты нужно заканчивать до холодов, пока есть возможность провести полный осмотр и обслуживание автомобиля.Ранее юрист Исмаилов разъяснил новые правила ОСАГО, вступающие в силу с 1 октября.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, совет эксперта
Когда оптимально начать подготовку авто к зиме
Автоэксперт Канаев рассказал, с чего начать подготовку авто к зиме до подорожания цен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Готовить автомобиль к зиме нужно весной до сезонного роста цена на автозапчасти и обслуживание, напомнил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, и рассказал о важных аспектах технического обслуживания.
Канаев подчеркнул, что как только заканчивается зима, автовладелец должен думать о подготовке авто к следующей. В первую очередь, нужно позаботиться о сезонной резине.
"О чем сейчас нужно позаботиться автовладельцам? Конечно, у кого нет зимних шин, в первую очередь о них. Если раньше кто-то покупал бэушные шины и они были в наличии, то сейчас такого не будет. Я думаю, что и новых хороших шин вряд ли будет достаточное количество", - цитирует
автоэксперта RT.
Кроме того, он предупредил: чем ниже температура, тем выше цены на рынке автозапчастей, особенно на шины.
"Если все остальное еще более-менее есть, то вот с ними ситуация только усугубляется. Потому что даже те шины, которые есть на складах, они уже процентов на 50 превышают ту стоимость, которая была в прошлом году", – отметил он и добавил, что все ремонты нужно заканчивать до холодов, пока есть возможность провести полный осмотр и обслуживание автомобиля.
Ранее юрист Исмаилов разъяснил
новые правила ОСАГО, вступающие в силу с 1 октября.