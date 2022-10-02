https://crimea.ria.ru/20221002/kogda-optimalno-nachat-podgotovku-avto-k-zime-1124687415.html

Когда оптимально начать подготовку авто к зиме

Когда оптимально начать подготовку авто к зиме - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Когда оптимально начать подготовку авто к зиме

Готовить автомобиль к зиме нужно весной до сезонного роста цена на автозапчасти и обслуживание, напомнил директор Национального общественного центра... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T08:24

2022-10-02T08:24

2022-10-02T08:24

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Готовить автомобиль к зиме нужно весной до сезонного роста цена на автозапчасти и обслуживание, напомнил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, и рассказал о важных аспектах технического обслуживания.Канаев подчеркнул, что как только заканчивается зима, автовладелец должен думать о подготовке авто к следующей. В первую очередь, нужно позаботиться о сезонной резине.Кроме того, он предупредил: чем ниже температура, тем выше цены на рынке автозапчастей, особенно на шины."Если все остальное еще более-менее есть, то вот с ними ситуация только усугубляется. Потому что даже те шины, которые есть на складах, они уже процентов на 50 превышают ту стоимость, которая была в прошлом году", – отметил он и добавил, что все ремонты нужно заканчивать до холодов, пока есть возможность провести полный осмотр и обслуживание автомобиля.Ранее юрист Исмаилов разъяснил новые правила ОСАГО, вступающие в силу с 1 октября.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта