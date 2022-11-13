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Как шиномонтажные мастерские наживаются на клиентах – эксперт - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Как шиномонтажные мастерские наживаются на клиентах – эксперт
Как шиномонтажные мастерские наживаются на клиентах – эксперт - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Как шиномонтажные мастерские наживаются на клиентах – эксперт
Работники шиномонтажных мастерских могут обманывать автовладельцев, накручивая стоимость работ. Какие уловки применяют мастера, что нужно знать при замене... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T19:16
2022-11-13T19:16
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Работники шиномонтажных мастерских могут обманывать автовладельцев, накручивая стоимость работ. Какие уловки применяют мастера, что нужно знать при замене резины в межсезонье, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.По его словам, некоторые мастера предлагают клиентам накачать шины не воздухом, а азотом, что якобы повышает динамику автомобиля и плавность хода. Автоэксперт отметил, что это – "история большого и красивого развода", которая началась со спорткара Nissan GT-R."Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так", – рассказал Ракитин.Среди других, менее эффектных, но вместе с тем более распространенных схем, – критика имеющихся шин и утверждение, что они не поддаются балансировке, предупредил специалист."Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер сразу предлагает купить у него другую шину. Вторая история – это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть", – уточнил он.Ракитин рекомендует "переобувать" автомобиль только в проверенных сервисных центрах, чтобы не переплачивать за услугу и быть уверенным в качестве работ.Ранее эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России.
https://crimea.ria.ru/20221017/kak-podgotovit-mashinu-k-zime--sovety-avtoeksperta-1124916836.html
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общество, совет эксперта
Как шиномонтажные мастерские наживаются на клиентах – эксперт

Автоэксперт Ракитин рассказал, как не переплачивать за шиномонтаж при смене летней резины

19:16 13.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобильные шины. Архивное фото
Автомобильные шины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Работники шиномонтажных мастерских могут обманывать автовладельцев, накручивая стоимость работ. Какие уловки применяют мастера, что нужно знать при замене резины в межсезонье, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.
По его словам, некоторые мастера предлагают клиентам накачать шины не воздухом, а азотом, что якобы повышает динамику автомобиля и плавность хода. Автоэксперт отметил, что это – "история большого и красивого развода", которая началась со спорткара Nissan GT-R.
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"Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так", – рассказал Ракитин.
Среди других, менее эффектных, но вместе с тем более распространенных схем, – критика имеющихся шин и утверждение, что они не поддаются балансировке, предупредил специалист.
"Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер сразу предлагает купить у него другую шину. Вторая история – это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть", – уточнил он.
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Ракитин рекомендует "переобувать" автомобиль только в проверенных сервисных центрах, чтобы не переплачивать за услугу и быть уверенным в качестве работ.
"Не надо пользоваться первым попавшимся шиномонтажом. Сейчас многие бегут в любую палатку, где написано "шиномонтаж", но так делать не надо. Читайте отзывы в интернете – это глас народа. Плюс всегда можно использовать сарафанное радио, для водителей это самая действенная рекомендация", – резюмировал автоэксперт.
Ранее эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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