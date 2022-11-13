https://crimea.ria.ru/20221113/kak-shinomontazhnye-masterskie-nazhivayutsya-na-klientakh--ekspert--1125349385.html

Как шиномонтажные мастерские наживаются на клиентах – эксперт

Как шиномонтажные мастерские наживаются на клиентах – эксперт - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Как шиномонтажные мастерские наживаются на клиентах – эксперт

Работники шиномонтажных мастерских могут обманывать автовладельцев, накручивая стоимость работ. Какие уловки применяют мастера, что нужно знать при замене... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T19:16

2022-11-13T19:16

2022-11-13T19:16

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Работники шиномонтажных мастерских могут обманывать автовладельцев, накручивая стоимость работ. Какие уловки применяют мастера, что нужно знать при замене резины в межсезонье, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.По его словам, некоторые мастера предлагают клиентам накачать шины не воздухом, а азотом, что якобы повышает динамику автомобиля и плавность хода. Автоэксперт отметил, что это – "история большого и красивого развода", которая началась со спорткара Nissan GT-R."Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так", – рассказал Ракитин.Среди других, менее эффектных, но вместе с тем более распространенных схем, – критика имеющихся шин и утверждение, что они не поддаются балансировке, предупредил специалист."Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер сразу предлагает купить у него другую шину. Вторая история – это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть", – уточнил он.Ракитин рекомендует "переобувать" автомобиль только в проверенных сервисных центрах, чтобы не переплачивать за услугу и быть уверенным в качестве работ.Ранее эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России.

https://crimea.ria.ru/20221017/kak-podgotovit-mashinu-k-zime--sovety-avtoeksperta-1124916836.html

https://crimea.ria.ru/20221007/avtoekspert-razveyal-mify-o-kachestve-otechestvennykh-avtomobiley-1124757258.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта