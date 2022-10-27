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Эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России
Эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России
Уход Mercedes-Benz повлечет за собой сужение выбора на российском авторынке, так как другие компании последуют примеру немецкого автоконцерна, что создаст... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T03:25
2022-10-27T03:25
транспорт
санкции против россии
экономика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Уход Mercedes-Benz повлечет за собой сужение выбора на российском авторынке, так как другие компании последуют примеру немецкого автоконцерна, что создаст дефицит как среди новых, так и среди подержанных автомобилей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.Mercedes-Benz в среду сообщил, что намерен уйти с российского рынка и продать доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, дилеру "Автодом".По его словам, это негативно повлияет на авторынок России, потому с каждым месяцем выбор автомобилей сужается и усиливается их дефицит, в том числе среди подержанных авто."Наш рынок итак живет сейчас надеждами во многом. Надеются на то, что останутся KIA, Hyundai, но постепенно надежд остается все меньше. Toyota, на которую все тоже рассчитывали, уходит, и вслед за ней, с Mercedes-Benz потянется и весь немецкий автопром. Volkswagen, который имел большие производственные активы и выпускал здесь популярные модели, тоже последуют их примеру. И мы увидим наш рынок в очень сузившемся виде", — спрогнозировал Шапарин.Он также предупредил, что в условиях дефицита люди будут вынуждены платить за китайские автомобили классом ниже столько же, сколько они платили, например, за Mercedes-Benz, в отсутствии альтернативы."Потому что дефицит прямо это диктует. Хотя китайцы говорят, что они заполнили новые ниши, они продают автомобилей меньше, чем в прошлом году", — заметил эксперт.По его словам, на вторичном рынке среди подержанных Mercedes-Benz ситуация будет оставаться неясной до тех пор, пока не выяснится, кто и как будет обслуживать старые автомобили.В этой неопределенности автоэксперт посоветовал пересаживаться с автомобилей уходящих из России марок на те, которые остается возможность обслуживать и содержать в условиях санкций.
https://crimea.ria.ru/20221008/chto-proiskhodit-na-avtorynke-rossii-otsenka-i-prognoz-eksperta-1124757678.html
https://crimea.ria.ru/20221008/chto-proiskhodit-na-avtorynke-rossii-otsenka-i-prognoz-eksperta-1124757678.html
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
транспорт, санкции против россии, экономика, мнения
Эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России

Шапарин: об уходе Mercedes: авторынок России ждет дефицит

03:25 27.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании Mercedes-Benz на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Mercedes-Benz на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Уход Mercedes-Benz повлечет за собой сужение выбора на российском авторынке, так как другие компании последуют примеру немецкого автоконцерна, что создаст дефицит как среди новых, так и среди подержанных автомобилей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Mercedes-Benz в среду сообщил, что намерен уйти с российского рынка и продать доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, дилеру "Автодом".
"Уход Mercedes-Benz актуален не только для богатых потребителей. Он актуален для всех, показывая, что, судя по всему, европейские компании, которые долго держали вопрос ухода с российского рынка в подвешенном состоянии, все же решили уходить", — констатировал автоэксперт.
По его словам, это негативно повлияет на авторынок России, потому с каждым месяцем выбор автомобилей сужается и усиливается их дефицит, в том числе среди подержанных авто.
Автосалон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 08:58
Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта
"Наш рынок итак живет сейчас надеждами во многом. Надеются на то, что останутся KIA, Hyundai, но постепенно надежд остается все меньше. Toyota, на которую все тоже рассчитывали, уходит, и вслед за ней, с Mercedes-Benz потянется и весь немецкий автопром. Volkswagen, который имел большие производственные активы и выпускал здесь популярные модели, тоже последуют их примеру. И мы увидим наш рынок в очень сузившемся виде", — спрогнозировал Шапарин.
Он также предупредил, что в условиях дефицита люди будут вынуждены платить за китайские автомобили классом ниже столько же, сколько они платили, например, за Mercedes-Benz, в отсутствии альтернативы.
"Потому что дефицит прямо это диктует. Хотя китайцы говорят, что они заполнили новые ниши, они продают автомобилей меньше, чем в прошлом году", — заметил эксперт.
По его словам, на вторичном рынке среди подержанных Mercedes-Benz ситуация будет оставаться неясной до тех пор, пока не выяснится, кто и как будет обслуживать старые автомобили.
"Современные европейские машины требуют очень серьезного IT-участия дилера. Когда вы меняете фару, например, вы ее через онлайн-сервисы прописываете. Сторонним конфигуратором это сделать будет невозможно. Следовательно, как это будет осуществляться - пока не ясно. Даже если кто-то получит эти сервисные возможности (пока это не анонсировалось), стоимость этих услуг неясна", — пояснил Шапаров.
В этой неопределенности автоэксперт посоветовал пересаживаться с автомобилей уходящих из России марок на те, которые остается возможность обслуживать и содержать в условиях санкций.
Автосалон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 08:58
Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта
 
ТранспортСанкции против РоссииЭкономикаМнения
 
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Заголовок открываемого материала
03:25Эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России
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