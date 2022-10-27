https://crimea.ria.ru/20221027/ekspert-otsenil-posledstviya-ukhoda-mercedes-benz-iz-rossii-1125103096.html

Эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России

Эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России

Уход Mercedes-Benz повлечет за собой сужение выбора на российском авторынке, так как другие компании последуют примеру немецкого автоконцерна, что создаст... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T03:25

2022-10-27T03:25

2022-10-27T03:25

транспорт

санкции против россии

экономика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Уход Mercedes-Benz повлечет за собой сужение выбора на российском авторынке, так как другие компании последуют примеру немецкого автоконцерна, что создаст дефицит как среди новых, так и среди подержанных автомобилей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.Mercedes-Benz в среду сообщил, что намерен уйти с российского рынка и продать доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, дилеру "Автодом".По его словам, это негативно повлияет на авторынок России, потому с каждым месяцем выбор автомобилей сужается и усиливается их дефицит, в том числе среди подержанных авто."Наш рынок итак живет сейчас надеждами во многом. Надеются на то, что останутся KIA, Hyundai, но постепенно надежд остается все меньше. Toyota, на которую все тоже рассчитывали, уходит, и вслед за ней, с Mercedes-Benz потянется и весь немецкий автопром. Volkswagen, который имел большие производственные активы и выпускал здесь популярные модели, тоже последуют их примеру. И мы увидим наш рынок в очень сузившемся виде", — спрогнозировал Шапарин.Он также предупредил, что в условиях дефицита люди будут вынуждены платить за китайские автомобили классом ниже столько же, сколько они платили, например, за Mercedes-Benz, в отсутствии альтернативы."Потому что дефицит прямо это диктует. Хотя китайцы говорят, что они заполнили новые ниши, они продают автомобилей меньше, чем в прошлом году", — заметил эксперт.По его словам, на вторичном рынке среди подержанных Mercedes-Benz ситуация будет оставаться неясной до тех пор, пока не выяснится, кто и как будет обслуживать старые автомобили.В этой неопределенности автоэксперт посоветовал пересаживаться с автомобилей уходящих из России марок на те, которые остается возможность обслуживать и содержать в условиях санкций.

https://crimea.ria.ru/20221008/chto-proiskhodit-na-avtorynke-rossii-otsenka-i-prognoz-eksperta-1124757678.html

https://crimea.ria.ru/20221008/chto-proiskhodit-na-avtorynke-rossii-otsenka-i-prognoz-eksperta-1124757678.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

транспорт, санкции против россии, экономика, мнения