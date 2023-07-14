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Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцу
Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцу - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцу
Дистанционное оформление страховых случаев по ОСАГО избавит автовладельцев от необходимости посещать офис страховой компании, а также существенно расширит выбор РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T09:32
2023-07-14T09:32
2023-07-14T09:32
новости
автомобиль
осаго
екатерина гринева
госуслуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Дистанционное оформление страховых случаев по ОСАГО избавит автовладельцев от необходимости посещать офис страховой компании, а также существенно расширит выбор страховщиков для жителей Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Екатерина Гринева.Поправки, позволяющие урегулировать страховой случай по ОСАГО в дистанционном формате, вступят в силу 15 июля 2023 года.По словам эксперта, на этапе становления нового порядка оформления дорожных происшествий услуга будет доступна только для случаев, которые оформили без привлечения сотрудников полиции (по европротоколу, – ред.). Но уже с 2025 года можно будет дистанционно подать заявление при всех страховых случаях.Начальник управления методологии урегулирования убытков РСА подчеркнула, что возможность подать заявление через "Госуслуги" удобна еще и тем, что при заполнении документа часть данных о собственнике и авто будут "подтягиваться" автоматически. Сотрудники страховой дистанционно проверят комплектность документов. Недостающие бумаги можно будет предоставить в электронном виде.Дата, время и место осмотра авто также будут согласовывать дистанционно. Останется только предоставить машину и решить вопрос о выплате. Все общение между страховой и автовладельцем будет проходить через портал Госуслуг, сайт или мобильное приложение страховой компании.У нововведения есть еще один весомый плюс для автовладельцев из Крыма – оно позволит страховать автогражданскую ответственность в компаниях, которые не представлены на полуострове, резюмировала эксперт.Ранее в Российском союзе автостраховщиков заявили, что кратное увеличение штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) поможет снизить число незастрахованных транспортерных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэкспертаРоссияне смогут обжаловать штрафы в приложении "Госуслуги Авто"Мобилизованные в РФ смогут досрочно отказаться от ОСАГО
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новости, автомобиль, осаго, екатерина гринева, госуслуги
Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцу
С 15 июля заявление о прямом возмещении убытков при ДТП можно будет подать через Госуслуги
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым.
Дистанционное оформление страховых случаев по ОСАГО избавит автовладельцев от необходимости посещать офис страховой компании, а также существенно расширит выбор страховщиков для жителей Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила начальник управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Екатерина Гринева.
Поправки, позволяющие урегулировать страховой случай по ОСАГО в дистанционном формате, вступят в силу 15 июля 2023 года.
"Вступающие в силу поправки - большой шаг и серьезная новелла для автомобилистов, так как позволят дистанционно подавать в страховую компанию заявление о прямом возмещении убытков при ДТП. Сделать это можно будет через портал "Госуслуг" либо сайт или мобильное приложение страховой компании", – пояснила Гринева. Для получения дистанционной услуги необходима будет только подтвержденная учетная запись на портале.
По словам эксперта, на этапе становления нового порядка оформления дорожных происшествий услуга будет доступна только для случаев, которые оформили без привлечения сотрудников полиции (по европротоколу, – ред.). Но уже с 2025 года можно будет дистанционно подать заявление при всех страховых случаях.
"Автовладельцы также смогут обращаться в страховую посредством сервисов компании – сайта или мобильного приложения. Однако в таких случаях страхователям нужно помнить, что сервис тестовый (участие в нем добровольное), и не все компании его запустят с 15 июля. Этот момент лучше уточнить у страховщика", – продолжила Гринева.
Начальник управления методологии урегулирования убытков РСА подчеркнула, что возможность подать заявление через "Госуслуги" удобна еще и тем, что при заполнении документа часть данных о собственнике и авто будут "подтягиваться" автоматически. Сотрудники страховой дистанционно проверят комплектность документов. Недостающие бумаги можно будет предоставить в электронном виде.
Дата, время и место осмотра авто также будут согласовывать дистанционно. Останется только предоставить машину и решить вопрос о выплате. Все общение между страховой и автовладельцем будет проходить через портал Госуслуг, сайт или мобильное приложение страховой компании.
"Более того, возможен дистанционный осмотр поврежденного автомобиля. Но есть тонкости, они зависят от особенностей страхового случая и степени повреждения авто", – уточнила Гринева.
У нововведения есть еще один весомый плюс для автовладельцев из Крыма – оно позволит страховать автогражданскую ответственность в компаниях, которые не представлены на полуострове, резюмировала эксперт.
Ранее в Российском союзе автостраховщиков заявили
, что кратное увеличение штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) поможет снизить число незастрахованных транспортерных средств.
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