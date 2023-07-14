https://crimea.ria.ru/20230714/uregulirovanie-ubytkov-po-osago-onlayn-chto-nuzhno-znat-avtovladeltsu-1130018515.html

Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцу

Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцу - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцу

Дистанционное оформление страховых случаев по ОСАГО избавит автовладельцев от необходимости посещать офис страховой компании, а также существенно расширит выбор РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T09:32

2023-07-14T09:32

2023-07-14T09:32

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екатерина гринева

госуслуги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Дистанционное оформление страховых случаев по ОСАГО избавит автовладельцев от необходимости посещать офис страховой компании, а также существенно расширит выбор страховщиков для жителей Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Екатерина Гринева.Поправки, позволяющие урегулировать страховой случай по ОСАГО в дистанционном формате, вступят в силу 15 июля 2023 года.По словам эксперта, на этапе становления нового порядка оформления дорожных происшествий услуга будет доступна только для случаев, которые оформили без привлечения сотрудников полиции (по европротоколу, – ред.). Но уже с 2025 года можно будет дистанционно подать заявление при всех страховых случаях.Начальник управления методологии урегулирования убытков РСА подчеркнула, что возможность подать заявление через "Госуслуги" удобна еще и тем, что при заполнении документа часть данных о собственнике и авто будут "подтягиваться" автоматически. Сотрудники страховой дистанционно проверят комплектность документов. Недостающие бумаги можно будет предоставить в электронном виде.Дата, время и место осмотра авто также будут согласовывать дистанционно. Останется только предоставить машину и решить вопрос о выплате. Все общение между страховой и автовладельцем будет проходить через портал Госуслуг, сайт или мобильное приложение страховой компании.У нововведения есть еще один весомый плюс для автовладельцев из Крыма – оно позволит страховать автогражданскую ответственность в компаниях, которые не представлены на полуострове, резюмировала эксперт.Ранее в Российском союзе автостраховщиков заявили, что кратное увеличение штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) поможет снизить число незастрахованных транспортерных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэкспертаРоссияне смогут обжаловать штрафы в приложении "Госуслуги Авто"Мобилизованные в РФ смогут досрочно отказаться от ОСАГО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, автомобиль, осаго, екатерина гринева, госуслуги