https://crimea.ria.ru/20221026/mobilizovannye-v-rf-smogut-dosrochno-otkazatsya-ot-osago-1125084300.html
Мобилизованные в РФ смогут досрочно отказаться от ОСАГО
Мобилизованные в РФ смогут досрочно отказаться от ОСАГО - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Мобилизованные в РФ смогут досрочно отказаться от ОСАГО
Призванные в порядке частичной мобилизации россияне смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть себе часть стоимости ранее оплаченного полиса за... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T09:05
2022-10-26T09:05
2022-10-26T09:05
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Призванные в порядке частичной мобилизации россияне смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть себе часть стоимости ранее оплаченного полиса за неиспользованный период. Такое указание подготовил Центробанк. Проект документа опубликован на официальном сайте регулятора.Заявление об отказе от полиса мобилизованному нужно подавать непосредственно в свою страховую компанию. Сделать это можно лично или через своей онлайн-кабинет на сайте страховщика.От имени мобилизованного может действовать и другой человек, но только по нотариальной доверенности, "в которой будет прописано право досрочного расторжения договора", уточнили в пресс-службе ЦБ.В данный момент проект документа представлен ан обсуждение.10 октября Кабмин утвердил новые меры поддержки мобилизованных предпринимателей.
https://crimea.ria.ru/20221025/vypusk-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-nado-aktivizirovat--mishustin-1125083763.html
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частичная мобилизация
Мобилизованные в РФ смогут досрочно отказаться от ОСАГО
ЦБ: мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть стоимости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Призванные в порядке частичной мобилизации россияне смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть себе часть стоимости ранее оплаченного полиса за неиспользованный период. Такое указание подготовил Центробанк. Проект документа опубликован на официальном сайте регулятора.
"Проект в том числе предусматривает: возможность частичного возврата страховой премии страхователю в случае досрочного расторжения договора ОСАГО по причине его призыва на военную службу по мобилизации", – говорится в пояснительной записке к документу.
Заявление об отказе от полиса мобилизованному нужно подавать непосредственно в свою страховую компанию. Сделать это можно лично или через своей онлайн-кабинет на сайте страховщика.
От имени мобилизованного может действовать и другой человек, но только по нотариальной доверенности, "в которой будет прописано право досрочного расторжения договора", уточнили в пресс-службе ЦБ.
В данный момент проект документа представлен ан обсуждение.