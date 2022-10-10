https://crimea.ria.ru/20221010/novye-mery-pomoschi-dlya-mobilizovannykh-predprinimateley-utverdil-kabmin-rf-1124810748.html

Новые меры помощи для мобилизованных предпринимателей утвердил кабмин РФ

Новые меры помощи для мобилизованных предпринимателей утвердил кабмин РФ - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Новые меры помощи для мобилизованных предпринимателей утвердил кабмин РФ

Кредитные каникулы, отсрочка по уплате налогов и сдачи отчетности, а также мораторий на включение в список недобросовестных поставщиков в рамках исполнения... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T18:34

2022-10-10T18:34

2022-10-10T18:34

михаил мишустин

частичная мобилизация

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Кредитные каникулы, отсрочка по уплате налогов и сдачи отчетности, а также мораторий на включение в список недобросовестных поставщиков в рамках исполнения госконтрактов. Эти и другие преференции для мобилизованных предпринимателей включили в утвержденный главой правительства РФ Михаилом Мишустиным план первоочередных мер по обеспечению работы экономики РФ.Призванные на военную службу в рамках мобилизации смогут оставаться собственниками бизнеса. В то время как ранее военнослужащим было запрещено вести предпринимательскую деятельность лично, либо через доверенных лиц.Кредитные и отчетные каникулыПроект федерального закона, содержащего эти нормы, будет разработан совместно Минюстом и Минобороны РФ. После его принятия мобилизованные смогут получить пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел."Эта мера необходима индивидуальным предпринимателям, а также руководителям малых и средних предприятий (МСП)", – подчеркивается в документе.Кроме того, они получат кредитные каникулы и отсрочку по уплате налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Документ предусматривает также возможность перенести срок представления налоговой декларации, отчетности в ПФР и других обязательных отчетов. Содержащий такие нормы федеральный закон поручено совместно разработать Минфину, Минэкономразвития, Банку России и Корпорации МСП.Госконтракты и разрешенияУсловия выполнения госконтрактов будут подлежать пересмотру в случае, если поставщик не сможет их выполнить по причине мобилизации.К бизнесу не будут применять штрафные санкции, в том числе – включать в реестр недобросовестных поставщиков. Норма коснется контрактов, которые будут заключены до конца текущего года. Соответствующее постановление должно быть готово к 17 октября.Продлению в упрощенном порядке подлежат также различные аттестации и разрешения, необходимые для работы сотрудников из числа мобилизованных. Срок их действия продлят без проведения оценки знаний, умений и иных процедур.Указанные меры поддержки будут приняты на время действия указа о частичной мобилизации.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.

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https://crimea.ria.ru/20220921/kakie-lgoty-poluchat-chastichno-mobilizovannye-grazhdane-rf-1124577797.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, частичная мобилизация, экономика