https://crimea.ria.ru/20231026/taksistov-v-krymu-otsifruyut-chto-menyaetsya-dlya-voditeley-i-passazhirov-1132332435.html

Таксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажиров

Таксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажиров - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Таксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажиров

Работу таксистов в Крыму регламентируют в соответствии с новыми законодательными нормами России. В частности, водители должны будут получить электронные... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T12:54

2023-10-26T12:54

2023-10-26T15:19

крым

государственный совет рк (госсовет)

политика

такси

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новости крыма

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СИМФРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Работу таксистов в Крыму регламентируют в соответствии с новыми законодательными нормами России. В частности, водители должны будут получить электронные разрешения на работу, агрегаторы начнут нести ответственность за качество услуги, а пассажиров проинформируют о действующих тарифах. Проект закона об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории республики принят в первом чтении на заседании Госсовета Крыма в четверг.Электронные реестры"Намечается определенная реформа в работе легкового такси на территории Крыма, нацеленная на то, чтобы обеспечить безопасную и качественную перевозку пассажиров", - доложил в рамках заседания глава республиканского минтранса Николай Лукашенко.По его словам, крымский закон принимается вслед за федеральными изменениями в области перевозок легковым такси, которые регламентируют появление трех реестров: для транспортных средств, имеющих право оказывать услугу, для перевозчиков легкового такси и для агрегаторов.По его словам, имеющие разрешения перевозчики смогут продолжить работу до конца срока их действия, затем придется перерегистрироваться в соответствии с новыми требованиями.Требования к таксистам и перевозчикамНовые правила, по словам министра, ужесточают требования к автомобилям: в легковом такси смогут работать электромобили, а также машины с экологическим классом не ниже Евро-2, с 2025 по 2027 год класс постепенно повысят до уровня Евро-5.Кроме того, чтобы получить разрешение на работу, автомобиль должен быть оборудован специальной информационной системой по приему заказов в виде агрегатора. Если такой системы нет – таксисту понадобится договор на получение заказов от легитимных на территории Крыма профильных организаций.Еще одно новое требование – перевозчик должен быть обязательно зарегистрирован на территории республики – это позволит увеличить доходную часть бюджета."У нас есть перевозчики, имеющие право осуществлять свою деятельность на всей территории РФ. Теперь не зарегистрированным в Крыму будет выноситься предписание. В случае если он не перерегистрируется или не откроет филиал в Крыму – перечень разрешений будет аннулирован", - предупредил министр.Плюсы для пассажиров"Реализация закона позволит идентифицировать на территории субъектов и отдельно в Крыму так называемых агрегаторов, которые теперь уже будут нести ответственность за передачу данных, заказ такси, неудачное оказание услуги", - продолжил Лукашенко.Кроме того, документ обяжет муниципалитеты определить в каждом населенном пункте место стоянки легкового такси, довести эту информацию до населения, чтобы исключить риски встречи с нелегальными таксистами.Как сообщалось ранее, новый федеральный закон предусматривает запрет на работу в такси водителям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления и злостным неплательщикам штрафов. Кроме того, таксистов обяжут оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков и ограничат рабочие часы. Самозанятые не смогут работать более 40 часов в неделю и более десяти часов в сутки. Дополнительных два часа в день дают на завершение текущего заказа. Службы заказа такси должны будут соблюдать временные интервалы при передаче заказов таксистам. Для учета времени придется вести журнал или оснастить машину тахографом. Водители будут обязаны выбрать одну из трех форм сотрудничества — трудовой договор, ИП или самозанятость. После можно будет оформить разрешение на работу. Читайте также на РИА Новости Крым:Такси под вопросом: новая реформа может оставить водителей без работыНапряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителейМигрантам хотят запретить работать в школах и больницах

https://crimea.ria.ru/20230518/grozit-li-krymu-defitsit-taksi-kak-otrasl-gotovitsya-k-popravkam-v-zakone-1128804786.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), политика, такси, общество, минтранс крыма, николай лукашенко, транспорт, закон и право, новости крыма