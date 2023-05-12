https://crimea.ria.ru/20230512/napryazhenie-v-kontaktnykh-liniyakh-krymtrolleybus-zhdet-voditeley-1128690786.html

Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителей

Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителей - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителей

"Перед тем как ехать, надо подождать, чтобы компрессор отключился, ставим транспортное положение, нажимаем норму, реверс переводим вперед. Смотрим влево, вправо РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T19:06

2023-05-12T19:06

2023-05-12T19:45

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"Перед тем как ехать, надо подождать, чтобы компрессор отключился, ставим транспортное положение, нажимаем норму, реверс переводим вперед. Смотрим влево, вправо и начинаем движение", - инструктор производственного обучения Виктор Баровский дает указания молодому водителю, и троллейбус, урча и покачиваясь, мягко трогается.На ГУП РК "Крымтроллейбус" выучиться управлять "рогатым" транспортом можно абсолютно бесплатно. Обучение длится полгода. Учебная езда занимает 144 часа, затем идет стажировка на маршруте – это еще 220 часов. Водитель, получив категорию ТБ, обязан отработать на предприятии минимум год. Смена длится 8 часов, зарплата – около 50 тысяч рублей.За рулем учебной машиныСначала в диспетчерскую, там получить свой путевой лист. Затем нужно пройти предрейсовый медосмотр, взять инструментальный ящик и отыскать в "елке" (остановка троллейбусов, линии – ред.) свой троллейбус – за ночь вымытый и осмотренный механиком."Утром, как и при заезде в парк, поверяем салон на наличие посторонних предметов, осматриваем поручни, сиденья, проверяем, чтобы было два углекислотных огнетушителя, камеры. Если находим посторонние предметы – сообщаем главному диспетчеру и в охрану", - рассказывает 25-летний стажер Влад Ярцев.Он ставит на провода штангу токоприемника ("рога"), осматривает угольные накладки, проверяет затяжку.На выезде из парка – три пути следования. Первая "елка" уходит в сторону ж/д вокзала, вторая – на Куйбышевский рынок и третья - в сторону Москольца. Молодой водитель выходит, переставляет штанги на третью "елку", не забыв подпереть колеса "башмаком" (противооткатный клин – ред.), и продолжает движение.Едва слышны наставления инструктора: "Отпускай и сразу же набирай, и держи, чуть левее делай, еще левее, сходная стрелочка – аккуратно ее и автоматическая, тоже аккуратно. Придержи чуть-чуть, отпускай"."Мое обучение уже заканчивается, скоро выходить на маршрут. Буду работать в Ялте. Либо на единице, либо на тройке", - рассказывает стажер.Парень признается, что ему в радость управлять большой и красивой машиной. Сложнее всего – габариты, "входить в повороты"."Мне нравится возиться с техникой, пять лет уже за рулем, решил стать троллейбусником (улыбается). Интересно. Еще и официальная работа, зарплата, полный соцпакет", - говорит он. И добавляет: работа с людьми не пугает.Водитель должен быть здоровымНа "Крымтроллейбусе" он работает уже 40 лет, начинал еще водителем, мастером. Говорит, на предприятие приходят люди, которые влюблены в троллейбусы с детства. Кто-то уходит, не выдержав, все же нелегкой посменной работы, ведь "парк не спит никогда", но многие и остаются."50% водителей троллейбусов - женщины, растет и процент тех женщин, которые получают права категории D и садятся за руль автобуса – среди наших обучающихся таких уже 10%", - говорит он. И добавляет: возможно, женщины больше любят "рогатый" транспорт за его меньшую маневренность, троллейбус четко следует маршруту, идет по контактным сетям.В лучших традициях"Наше предприятие с многолетней историей, уже больше 60 лет мы осуществляем транспортные перевозки по Крыму. В 2017 году была проведена большая транспортная реформа, теперь на нашей базе работают не только троллейбусы, но и автобусы. Сегодня у нас уже 249 троллейбусов и больше 800 автобусов", - сообщает замдиректора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.По его словам, когда возникала потребность в водителях, на предприятии столкнулись с проблемой нехватки сотрудников с категорией прав D.Существует одно обязательное условие: после обучения необходимо минимум год отработать на "Крымтроллейбусе"."В 2021 году мы обучили 63 водителя, в 2022 году – 101, сейчас у нас обучается 57 человек: 19 троллейбусников и 38 автобусников", - уточняет руководитель.Учиться на водителя троллейбуса несколько сложнее, чем на водителя автобуса. Ведь нужно не только уметь управлять машиной, но и знать, какое напряжение в контактных линиях и как обращаться с "рогами". Водители троллейбусов в среднем зарабатывают 50 тысяч рублей в месяц - чуть больше, чем водители автобусов, потому что эта работа сложнее. Людям выдают премии за план и надлежащее исполнение своих обязанностей, уточняет Мартынов.По его словам, водители троллейбусов более дисциплинированы с точки зрения выручки: они чаще сдают плановые показатели и получают максимальные премии. Руководитель допускает, что такая "особенность" связана с многолетними традициями предприятия, "привыкли работать честно", с "выходцами из частных структур" в этом плане сложнее."У нас на предприятии очень много династий, мы этим гордимся. Есть те, кто работает у нас с 1965 года, трудовые традиции Советского Союза и пролетарского предприятия у нас присутствуют", - говорит замдиректора. И добавляет: "Приглашаем на работу всех желающих, даже тех, кто не умеет управлять автотранспортом. Научим. Машин хватает".Где научат быть водителем"У нас сетевая форма обучения с ГУП РК "Крымтроллейбус". Мы даем теорию. Практические навыки обучения троллейбусники получают на базе "Крымтроллейбуса", поскольку для учебного комбината иметь свои учебные троллейбусы и линии проблематично, а водителей автобусов полностью готовят на базе комбината", - объясняет директор "Автоучкомбината" Геннадий Дмитрюк.По его словам, "глобальных проблем" в обучении нет, "люди учатся, стараются", понимают, что они пойдут работать – на госпредприятие или к перевозчику. Средний возраст обучающихся 28-30 лет.Учебные классы, в которых преподают теорию, рассчитаны на 30 человек. Кроме того, есть и компьютерные классы на 15-20 человек. База комбината позволяет обучать и переподготавливать около 4 тысяч водителей всех категорий. Водителей общественного транспорта, обучение которые проходит совместно с "Крымтроллейбусом" и пассажирскими перевозчиками, готовят больше 100 человек в год.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаВ Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматикаВ Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей

https://crimea.ria.ru/20220725/Roga-i-kolesa-istorii-iz-krymskogo-trolleybusa-1119834767.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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