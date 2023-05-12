https://crimea.ria.ru/20230512/napryazhenie-v-kontaktnykh-liniyakh-krymtrolleybus-zhdet-voditeley-1128690786.html
Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителей
Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителей - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителей
"Перед тем как ехать, надо подождать, чтобы компрессор отключился, ставим транспортное положение, нажимаем норму, реверс переводим вперед. Смотрим влево, вправо РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T19:06
2023-05-12T19:06
2023-05-12T19:45
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вячеслав мартынов
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"Перед тем как ехать, надо подождать, чтобы компрессор отключился, ставим транспортное положение, нажимаем норму, реверс переводим вперед. Смотрим влево, вправо и начинаем движение", - инструктор производственного обучения Виктор Баровский дает указания молодому водителю, и троллейбус, урча и покачиваясь, мягко трогается.На ГУП РК "Крымтроллейбус" выучиться управлять "рогатым" транспортом можно абсолютно бесплатно. Обучение длится полгода. Учебная езда занимает 144 часа, затем идет стажировка на маршруте – это еще 220 часов. Водитель, получив категорию ТБ, обязан отработать на предприятии минимум год. Смена длится 8 часов, зарплата – около 50 тысяч рублей.За рулем учебной машиныСначала в диспетчерскую, там получить свой путевой лист. Затем нужно пройти предрейсовый медосмотр, взять инструментальный ящик и отыскать в "елке" (остановка троллейбусов, линии – ред.) свой троллейбус – за ночь вымытый и осмотренный механиком."Утром, как и при заезде в парк, поверяем салон на наличие посторонних предметов, осматриваем поручни, сиденья, проверяем, чтобы было два углекислотных огнетушителя, камеры. Если находим посторонние предметы – сообщаем главному диспетчеру и в охрану", - рассказывает 25-летний стажер Влад Ярцев.Он ставит на провода штангу токоприемника ("рога"), осматривает угольные накладки, проверяет затяжку.На выезде из парка – три пути следования. Первая "елка" уходит в сторону ж/д вокзала, вторая – на Куйбышевский рынок и третья - в сторону Москольца. Молодой водитель выходит, переставляет штанги на третью "елку", не забыв подпереть колеса "башмаком" (противооткатный клин – ред.), и продолжает движение.Едва слышны наставления инструктора: "Отпускай и сразу же набирай, и держи, чуть левее делай, еще левее, сходная стрелочка – аккуратно ее и автоматическая, тоже аккуратно. Придержи чуть-чуть, отпускай"."Мое обучение уже заканчивается, скоро выходить на маршрут. Буду работать в Ялте. Либо на единице, либо на тройке", - рассказывает стажер.Парень признается, что ему в радость управлять большой и красивой машиной. Сложнее всего – габариты, "входить в повороты"."Мне нравится возиться с техникой, пять лет уже за рулем, решил стать троллейбусником (улыбается). Интересно. Еще и официальная работа, зарплата, полный соцпакет", - говорит он. И добавляет: работа с людьми не пугает.Водитель должен быть здоровымНа "Крымтроллейбусе" он работает уже 40 лет, начинал еще водителем, мастером. Говорит, на предприятие приходят люди, которые влюблены в троллейбусы с детства. Кто-то уходит, не выдержав, все же нелегкой посменной работы, ведь "парк не спит никогда", но многие и остаются."50% водителей троллейбусов - женщины, растет и процент тех женщин, которые получают права категории D и садятся за руль автобуса – среди наших обучающихся таких уже 10%", - говорит он. И добавляет: возможно, женщины больше любят "рогатый" транспорт за его меньшую маневренность, троллейбус четко следует маршруту, идет по контактным сетям.В лучших традициях"Наше предприятие с многолетней историей, уже больше 60 лет мы осуществляем транспортные перевозки по Крыму. В 2017 году была проведена большая транспортная реформа, теперь на нашей базе работают не только троллейбусы, но и автобусы. Сегодня у нас уже 249 троллейбусов и больше 800 автобусов", - сообщает замдиректора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.По его словам, когда возникала потребность в водителях, на предприятии столкнулись с проблемой нехватки сотрудников с категорией прав D.Существует одно обязательное условие: после обучения необходимо минимум год отработать на "Крымтроллейбусе"."В 2021 году мы обучили 63 водителя, в 2022 году – 101, сейчас у нас обучается 57 человек: 19 троллейбусников и 38 автобусников", - уточняет руководитель.Учиться на водителя троллейбуса несколько сложнее, чем на водителя автобуса. Ведь нужно не только уметь управлять машиной, но и знать, какое напряжение в контактных линиях и как обращаться с "рогами". Водители троллейбусов в среднем зарабатывают 50 тысяч рублей в месяц - чуть больше, чем водители автобусов, потому что эта работа сложнее. Людям выдают премии за план и надлежащее исполнение своих обязанностей, уточняет Мартынов.По его словам, водители троллейбусов более дисциплинированы с точки зрения выручки: они чаще сдают плановые показатели и получают максимальные премии. Руководитель допускает, что такая "особенность" связана с многолетними традициями предприятия, "привыкли работать честно", с "выходцами из частных структур" в этом плане сложнее."У нас на предприятии очень много династий, мы этим гордимся. Есть те, кто работает у нас с 1965 года, трудовые традиции Советского Союза и пролетарского предприятия у нас присутствуют", - говорит замдиректора. И добавляет: "Приглашаем на работу всех желающих, даже тех, кто не умеет управлять автотранспортом. Научим. Машин хватает".Где научат быть водителем"У нас сетевая форма обучения с ГУП РК "Крымтроллейбус". Мы даем теорию. Практические навыки обучения троллейбусники получают на базе "Крымтроллейбуса", поскольку для учебного комбината иметь свои учебные троллейбусы и линии проблематично, а водителей автобусов полностью готовят на базе комбината", - объясняет директор "Автоучкомбината" Геннадий Дмитрюк.По его словам, "глобальных проблем" в обучении нет, "люди учатся, стараются", понимают, что они пойдут работать – на госпредприятие или к перевозчику. Средний возраст обучающихся 28-30 лет.Учебные классы, в которых преподают теорию, рассчитаны на 30 человек. Кроме того, есть и компьютерные классы на 15-20 человек. База комбината позволяет обучать и переподготавливать около 4 тысяч водителей всех категорий. Водителей общественного транспорта, обучение которые проходит совместно с "Крымтроллейбусом" и пассажирскими перевозчиками, готовят больше 100 человек в год.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаВ Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматикаВ Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей
https://crimea.ria.ru/20220725/Roga-i-kolesa-istorii-iz-krymskogo-trolleybusa-1119834767.html
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
крымтроллейбус, симферополь, крым, новости крыма, общество, транспорт, вячеслав мартынов, троллейбус
"Перед тем как ехать, надо подождать, чтобы компрессор отключился, ставим транспортное положение, нажимаем норму, реверс переводим вперед. Смотрим влево, вправо и начинаем движение", - инструктор производственного обучения Виктор Баровский дает указания молодому водителю, и троллейбус, урча и покачиваясь, мягко трогается.
На ГУП РК "Крымтроллейбус" выучиться управлять "рогатым" транспортом можно абсолютно бесплатно. Обучение длится полгода. Учебная езда занимает 144 часа, затем идет стажировка на маршруте – это еще 220 часов. Водитель, получив категорию ТБ, обязан отработать на предприятии минимум год. Смена длится 8 часов, зарплата – около 50 тысяч рублей.
За рулем учебной машины
Сначала в диспетчерскую, там получить свой путевой лист. Затем нужно пройти предрейсовый медосмотр, взять инструментальный ящик и отыскать в "елке" (остановка троллейбусов, линии – ред.) свой троллейбус – за ночь вымытый и осмотренный механиком.
"Утром, как и при заезде в парк, поверяем салон на наличие посторонних предметов, осматриваем поручни, сиденья, проверяем, чтобы было два углекислотных огнетушителя, камеры. Если находим посторонние предметы – сообщаем главному диспетчеру и в охрану", - рассказывает 25-летний стажер Влад Ярцев.
Он ставит на провода штангу токоприемника ("рога"), осматривает угольные накладки, проверяет затяжку.
На выезде из парка – три пути следования. Первая "елка" уходит в сторону ж/д вокзала, вторая – на Куйбышевский рынок и третья - в сторону Москольца. Молодой водитель выходит, переставляет штанги на третью "елку", не забыв подпереть колеса "башмаком" (противооткатный клин – ред.), и продолжает движение.
Едва слышны наставления инструктора: "Отпускай и сразу же набирай, и держи, чуть левее делай, еще левее, сходная стрелочка – аккуратно ее и автоматическая, тоже аккуратно. Придержи чуть-чуть, отпускай".
"Мое обучение уже заканчивается, скоро выходить на маршрут. Буду работать в Ялте. Либо на единице, либо на тройке", - рассказывает стажер.
Парень признается, что ему в радость управлять большой и красивой машиной. Сложнее всего – габариты, "входить в повороты".
"Мне нравится возиться с техникой, пять лет уже за рулем, решил стать троллейбусником (улыбается). Интересно. Еще и официальная работа, зарплата, полный соцпакет", - говорит он. И добавляет: работа с людьми не пугает.
Водитель должен быть здоровым
"Желающих отучиться на водителя троллейбуса много, проблема в том, что многие не могут пройти медкомиссию. Им здоровье не позволяет работать у нас. Кроме того, водители общественного транспорта должны быть психологически подготовленными к работе с людьми, ведь они перевозят пассажиров, которым нужно особое внимание. Нельзя допускать грубости за рулем и жесткого управления, нужно уметь вести диалог", - объясняет директор учебно-курсового комбината, преподаватель Сергей Игуменов.
На "Крымтроллейбусе" он работает уже 40 лет, начинал еще водителем, мастером. Говорит, на предприятие приходят люди, которые влюблены в троллейбусы с детства. Кто-то уходит, не выдержав, все же нелегкой посменной работы, ведь "парк не спит никогда", но многие и остаются.
"50% водителей троллейбусов - женщины, растет и процент тех женщин, которые получают права категории D и садятся за руль автобуса – среди наших обучающихся таких уже 10%", - говорит он. И добавляет: возможно, женщины больше любят "рогатый" транспорт за его меньшую маневренность, троллейбус четко следует маршруту, идет по контактным сетям.
В лучших традициях
"Наше предприятие с многолетней историей, уже больше 60 лет мы осуществляем транспортные перевозки по Крыму. В 2017 году была проведена большая транспортная реформа, теперь на нашей базе работают не только троллейбусы, но и автобусы. Сегодня у нас уже 249 троллейбусов и больше 800 автобусов", - сообщает замдиректора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.
По его словам, когда возникала потребность в водителях, на предприятии столкнулись с проблемой нехватки сотрудников с категорией прав D.
"Мы единственные в Крыму внедрили в 2021 году совместно с "Автоучкомбинатом" программу бесплатного обучения наших сотрудников. Так, водители с категорией С и В могут бесплатно в течение трех месяцев переобучиться на категорию D", - объясняет он.
Существует одно обязательное условие: после обучения необходимо минимум год отработать на "Крымтроллейбусе".
"В 2021 году мы обучили 63 водителя, в 2022 году – 101, сейчас у нас обучается 57 человек: 19 троллейбусников и 38 автобусников", - уточняет руководитель.
Учиться на водителя троллейбуса несколько сложнее, чем на водителя автобуса. Ведь нужно не только уметь управлять машиной, но и знать, какое напряжение в контактных линиях и как обращаться с "рогами". Водители троллейбусов в среднем зарабатывают 50 тысяч рублей в месяц - чуть больше, чем водители автобусов, потому что эта работа сложнее. Людям выдают премии за план и надлежащее исполнение своих обязанностей, уточняет Мартынов.
По его словам, водители троллейбусов более дисциплинированы с точки зрения выручки: они чаще сдают плановые показатели и получают максимальные премии. Руководитель допускает, что такая "особенность" связана с многолетними традициями предприятия, "привыкли работать честно", с "выходцами из частных структур" в этом плане сложнее.
"У нас на предприятии очень много династий, мы этим гордимся. Есть те, кто работает у нас с 1965 года, трудовые традиции Советского Союза и пролетарского предприятия у нас присутствуют", - говорит замдиректора. И добавляет: "Приглашаем на работу всех желающих, даже тех, кто не умеет управлять автотранспортом. Научим. Машин хватает".
Где научат быть водителем
"У нас сетевая форма обучения с ГУП РК "Крымтроллейбус". Мы даем теорию. Практические навыки обучения троллейбусники получают на базе "Крымтроллейбуса", поскольку для учебного комбината иметь свои учебные троллейбусы и линии проблематично, а водителей автобусов полностью готовят на базе комбината", - объясняет директор "Автоучкомбината" Геннадий Дмитрюк.
По его словам, "глобальных проблем" в обучении нет, "люди учатся, стараются", понимают, что они пойдут работать – на госпредприятие или к перевозчику. Средний возраст обучающихся 28-30 лет.
Учебные классы, в которых преподают теорию, рассчитаны на 30 человек. Кроме того, есть и компьютерные классы на 15-20 человек. База комбината позволяет обучать и переподготавливать около 4 тысяч водителей всех категорий. Водителей общественного транспорта, обучение которые проходит совместно с "Крымтроллейбусом" и пассажирскими перевозчиками, готовят больше 100 человек в год.
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