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В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей
В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей - РИА Новости Крым, 01.02.2023
В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей
С 1 февраля в Крыму стоимость проезда в общественном транспорте повысилась. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T16:51
2023-02-01T17:19
повышение тарифов на проезд в крыму
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. С 1 февраля в Крыму стоимость проезда в общественном транспорте повысилась.С 1 февраля жителям полуострова придется платить за поездку в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными. Такие цены установили в общественном транспорте Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории.В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит соответственно 22 и 27 рублей.Уже с утра, прикладывая карту к валидатору, жители полуострова замечают, что вместо привычных 20 теперь высвечивается новая цена поездки в 25 рублей. К наличной мелочи, которую пассажиры передают водителю, люди также стараются не забывать прибавлять 5 рублей. Кому-то, конечно, приходится искать недостающие монеты.Некоторые подорожанию не придали значения, ведь льготники и пенсионеры ездят все так же бесплатно. Их новые цены не касаются.В руководстве Общественной палаты Республики Крым отмечают, что поездка в общественном транспорте полуострова – одна из самых дешевых по Южному федеральному округу.В Севастополе также с 23 января подняли стоимость одной поездки в городском транспорте до 30 рублей при оплате картой или наличными. Повышение цены проезда касается всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.Что думают жители крымской столицы о повышении цены проезда в общественном транспорте и сильно ли это ударит по их бюджету, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Все о повышении цен на проезд в транспорте Крыма читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20230131/rost-posobiy-i-dlinnye-vykhodnye-novoe-v-zakonakh-s-fevralya-1126679223.html
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РИА Новости Крым
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повышение тарифов на проезд в крыму, цены и тарифы, крым, транспорт, новости крыма, новости, опрос, общество
В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей

Подорожание на 5 рублей: что жители думают о новых ценах на проезд в Крыму

16:51 01.02.2023 (обновлено: 17:19 01.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор в евпаторийском трамвае
Валидатор в евпаторийском трамвае - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. С 1 февраля в Крыму стоимость проезда в общественном транспорте повысилась.
С 1 февраля жителям полуострова придется платить за поездку в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными. Такие цены установили в общественном транспорте Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории.
В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит соответственно 22 и 27 рублей.
Уже с утра, прикладывая карту к валидатору, жители полуострова замечают, что вместо привычных 20 теперь высвечивается новая цена поездки в 25 рублей. К наличной мелочи, которую пассажиры передают водителю, люди также стараются не забывать прибавлять 5 рублей. Кому-то, конечно, приходится искать недостающие монеты.
Некоторые подорожанию не придали значения, ведь льготники и пенсионеры ездят все так же бесплатно. Их новые цены не касаются.
В руководстве Общественной палаты Республики Крым отмечают, что поездка в общественном транспорте полуострова – одна из самых дешевых по Южному федеральному округу.
В Севастополе также с 23 января подняли стоимость одной поездки в городском транспорте до 30 рублей при оплате картой или наличными. Повышение цены проезда касается всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.
Что думают жители крымской столицы о повышении цены проезда в общественном транспорте и сильно ли это ударит по их бюджету, узнал корреспондент РИА Новости Крым.
Все о повышении цен на проезд в транспорте Крыма читайте по ссылке >>
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