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В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей

В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей - РИА Новости Крым, 01.02.2023

В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей

С 1 февраля в Крыму стоимость проезда в общественном транспорте повысилась. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T16:51

2023-02-01T16:51

2023-02-01T17:19

повышение тарифов на проезд в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. С 1 февраля в Крыму стоимость проезда в общественном транспорте повысилась.С 1 февраля жителям полуострова придется платить за поездку в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными. Такие цены установили в общественном транспорте Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории.В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит соответственно 22 и 27 рублей.Уже с утра, прикладывая карту к валидатору, жители полуострова замечают, что вместо привычных 20 теперь высвечивается новая цена поездки в 25 рублей. К наличной мелочи, которую пассажиры передают водителю, люди также стараются не забывать прибавлять 5 рублей. Кому-то, конечно, приходится искать недостающие монеты.Некоторые подорожанию не придали значения, ведь льготники и пенсионеры ездят все так же бесплатно. Их новые цены не касаются.В руководстве Общественной палаты Республики Крым отмечают, что поездка в общественном транспорте полуострова – одна из самых дешевых по Южному федеральному округу.В Севастополе также с 23 января подняли стоимость одной поездки в городском транспорте до 30 рублей при оплате картой или наличными. Повышение цены проезда касается всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.Что думают жители крымской столицы о повышении цены проезда в общественном транспорте и сильно ли это ударит по их бюджету, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Все о повышении цен на проезд в транспорте Крыма читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20230131/rost-posobiy-i-dlinnye-vykhodnye-novoe-v-zakonakh-s-fevralya-1126679223.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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