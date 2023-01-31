https://crimea.ria.ru/20230131/v-krymu-proezd-v-obschestvennom-transporte-podorozhaet-s-1-fevralya-1126506998.html

На сколько в Крыму дорожает проезд в общественном транспорте

На сколько в Крыму дорожает проезд в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 31.01.2023

На сколько в Крыму дорожает проезд в общественном транспорте

С 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T16:04

2023-01-31T16:04

2023-01-31T16:04

повышение тарифов на проезд в крыму

новости крыма

крым

транспорт

общество

экономика

цены и тарифы

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. С 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. Согласно приказу Госкомцена РК, тарифы на перевозку пассажиров и багажа в маршрутках и городском электротранспорте установлены в следующих размерах:21 декабря прошлого года Общественная палата Республики Крым согласовала повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте до 25/30 рублей в зависимости от способа оплаты. При этом сообщалось, что подорожание не коснется льготных категорий граждан. В руководстве ОП также отметили, что тарифы на проезд в Крыму все равно остаются одними из самых низких по Южному федеральному округу. Там также добавили, что проблема качества перевозок остается открытой, хотя тенденция на его улучшение есть.В этой связи общественным советам при министерстве транспорта республики и муниципалитетах рекомендовано постоянно мониторить качество обслуживания пассажиров и соблюдение расписания движения транспорта.В чем причина повышенияРанее крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Как заявили в минтрансе республики, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.Инициатива о повышении тарифов уже поступала от транспортников этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года – до 25 рублей в зависимости от города.Оптимизация маршрутов в СимферополеВ крымской столице для повышения качества работы общественного транспорта в 2023 году оптимизируют шесть автобусных маршрутов. Это делается для снижения загруженности дорог в часы пик и вечернее время.В горадминистрации заверили, что в городе продолжат совершенствовать систему контроля работы общественного транспорта.Подорожание проезда в СевастополеВ Севастополе с 23 января на 4 рубля подняли стоимость проезда для всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.Стоимость провоза багажа и проезда пассажиров наземным (автобусы и троллейбусы, – ред.) транспортом и морским транспортом внутригородского сообщения составит 30 рублей при оплате банковской картой или наличными. При оплате Единой городской картой севастопольца (ЕГКС) проезд будет стоить 24 рубля. До настоящего времени стоимость услуг составляла 26 и 20 рублей соответственно.Для пригородных маршрутов стоимость проезда составит 3 рубля за один пассажирокилометр при оплате наличными или банковской картой, при оплате ЕГКС – 2 рубля 40 копеек.Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Севастополя не затронет 40% пассажиров, которые являются льготниками: они продолжат пользоваться услугами бесплатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевозчик не должен лезть в карман пассажиру – АнтоновОстанутся ли большие автобусы на городских маршрутах в СимферополеЖители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда

https://crimea.ria.ru/20221214/mintrans-kryma-otsenil-prosbu-perevozchikov-povysit-tarify-na-proezd-1125888975.html

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