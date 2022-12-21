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Общественная палата Крыма согласовала повышение тарифов на проезд - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Общественная палата Крыма согласовала повышение тарифов на проезд
Общественная палата Крыма согласовала повышение тарифов на проезд - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Общественная палата Крыма согласовала повышение тарифов на проезд
Общественная палата Республики Крым согласовала повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте до 25/30 рублей в зависимости от способа оплаты. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T13:20
2022-12-21T13:45
крым
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повышение тарифов на проезд в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Общественная палата Республики Крым согласовала повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте до 25/30 рублей в зависимости от способа оплаты. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя ОП РК Ирина Мульд по итогам состоявшегося в среду заседания совета палаты.На сколько подорожает проезд в городахНа сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте в большинстве городов Крыма составляет 20 рублей при оплате банковской картой и 25 рублей – наличными. В их числе Симферополь, Алушта, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Феодосия, Ялта.В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском тариф составляет 17 рублей при безналичном расчете и 22 рубля – за наличные. Если повышение тарифов в итоге утвердят, проезд в этих городах будет стоить соответственно 22/27 рублей.Тариф на междугородний проезд пока планируется не повышать и сохранить его на уровне 2,65 рубля за километр.Проблема качества остается открытойКак отметили в руководстве Общественной палаты, тарифы на проезд в Крыму даже в случае повышения останутся одними из самых низких по Южному федеральному округу. При этом подорожание не коснется льготных категорий граждан.Там также добавили, что проблема качества перевозок остается открытой, хотя тенденция на его улучшение есть.В этой связи общественным советам при министерстве транспорта республики и муниципалитетах рекомендовано постоянно мониторить качество обслуживания пассажиров и соблюдение расписания движения транспорта.Ранее крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Инициатива о повышении тарифов уже поступала от транспортников этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года – до 25 рублей в зависимости от города.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевозчик не должен лезть в карман пассажиру – АнтоновОстанутся ли большие автобусы на городских маршрутах в СимферополеЖители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
https://crimea.ria.ru/20221215/podorozhanie-proezda-v-krymu-za-i-protiv-1125923948.html
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Общественная палата Крыма согласовала повышение тарифов на проезд

Общественная палата Крыма согласовала повышение цен на проезд в общественном транспорте

13:20 21.12.2022 (обновлено: 13:45 21.12.2022)
 
© Александр ДружиновичАвтобус на улице Симферополя
Автобус на улице Симферополя
© Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Общественная палата Республики Крым согласовала повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте до 25/30 рублей в зависимости от способа оплаты. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя ОП РК Ирина Мульд по итогам состоявшегося в среду заседания совета палаты.

На сколько подорожает проезд в городах

"Совет Общественной палаты Республики Крым полагает на данном этапе целесообразным согласовать введение новых тарифов на пригородные перевозки и перевозку пассажиров и багажа в городском сообщении по муниципальным образованиям до 25 рублей (банковская карта) / 30 рублей (наличный расчет)", - говорится в решении совета.

На сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте в большинстве городов Крыма составляет 20 рублей при оплате банковской картой и 25 рублей – наличными. В их числе Симферополь, Алушта, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Феодосия, Ялта.
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В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском тариф составляет 17 рублей при безналичном расчете и 22 рубля – за наличные. Если повышение тарифов в итоге утвердят, проезд в этих городах будет стоить соответственно 22/27 рублей.
Тариф на междугородний проезд пока планируется не повышать и сохранить его на уровне 2,65 рубля за километр.

Проблема качества остается открытой

Как отметили в руководстве Общественной палаты, тарифы на проезд в Крыму даже в случае повышения останутся одними из самых низких по Южному федеральному округу. При этом подорожание не коснется льготных категорий граждан.
Там также добавили, что проблема качества перевозок остается открытой, хотя тенденция на его улучшение есть.
"При условии выявления систематических фактов низкого качества обслуживания пассажиров, совет ОП РК оставляет за собой право вернуться к рассмотрению данного вопроса", – говорится в решении.
В этой связи общественным советам при министерстве транспорта республики и муниципалитетах рекомендовано постоянно мониторить качество обслуживания пассажиров и соблюдение расписания движения транспорта.
Ранее крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Инициатива о повышении тарифов уже поступала от транспортников этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.
Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года – до 25 рублей в зависимости от города.
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