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Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе
Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе
Жители Симферополя стали замечать, что больших автобусов на городских маршрутах стало меньше, а ждать транспорт приходится дольше. РИА Новости Крым узнали, что... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T19:31
2022-12-16T19:31
2022-12-16T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители Симферополя стали замечать, что больших автобусов на городских маршрутах стало меньше, а ждать транспорт приходится дольше. РИА Новости Крым узнали, что происходит с транспортом в городе."Пропажу" больших автобусов прокомментировали и в предприятии "Крымтроллейбус", По словам первого заместителя генерального директора предприятия Вячеслава Мартынова, иногда их действительно меняют на транспорт поменьше, но только для планового ремонта."С ними все в порядке, но иногда бывают ситуации, когда автобус выходит из строя. Автобусы находятся в постоянной эксплуатации и с каждым годом требуют все больше внимания. Чтобы не провалить тот или иной выпуск (на маршрут — ред.), мы ставим автобусы меньшей вместимости. На мой взгляд лучше, чтобы был хоть какой-то автобус, чем его не будет вообще", — сказал РИА Новости Крым Мартынов.Пообщавшись с местными жителями, корреспонденты выяснили, что горожан волнует, достаточно ли комфортного городского транспорта, в том числе из-за новости о просьбах перевозчиков поднять цены на проезд. Людям важно, чтобы услуги по перевозке оказывались в соответствии с установленными требованиями. Добираться до места назначения в предстоящее похолодание хочется в тепле и вовремя.В среду в минтрансе Крыма сообщили о просьбе перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Предыдущая попытка увеличить тариф была отклонена властями.Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий рассказал, что около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожание проезда в Крыму: за и против Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд
крым
РИА Новости Крым
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2022
Сергей Жабин
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Сергей Жабин
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Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/17/1121519022_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c5aeaae5c0a6801b235662cbde13108.jpg
Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
2022-12-16T19:31
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PT2M51S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
транспорт, крым, новости, новости крыма, общество, городская среда, видео
Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители Симферополя стали замечать, что больших автобусов на городских маршрутах стало меньше, а ждать транспорт приходится дольше. РИА Новости Крым узнали, что происходит с транспортом в городе.
2022-12-16T19:31
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PT2M51S
Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе
В мэрии Симферополя рассказали, останутся ли большие автобусы на городских маршрутах
19:31 16.12.2022 (обновлено: 21:31 16.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители Симферополя стали замечать, что больших автобусов на городских маршрутах стало меньше, а ждать транспорт приходится дольше. РИА Новости Крым узнали, что происходит с транспортом в городе.
"Никаких предпосылок того, что уменьшится количество автобусов или их классность (по количеству пассажирских мест и размеру — ред.) нет, — заверили в пресс-службе мэрии Симферополя. — Никто изменения в действующие договоры не вносил. То, что контракты заканчиваются и затем продлеваются — это естественный процесс, это происходит постоянно".
"Пропажу" больших автобусов прокомментировали и в предприятии "Крымтроллейбус", По словам первого заместителя генерального директора предприятия Вячеслава Мартынова, иногда их действительно меняют на транспорт поменьше, но только для планового ремонта.
"С ними все в порядке, но иногда бывают ситуации, когда автобус выходит из строя. Автобусы находятся в постоянной эксплуатации и с каждым годом требуют все больше внимания. Чтобы не провалить тот или иной выпуск (на маршрут — ред.), мы ставим автобусы меньшей вместимости. На мой взгляд лучше, чтобы был хоть какой-то автобус, чем его не будет вообще", — сказал РИА Новости Крым Мартынов.
Пообщавшись с местными жителями, корреспонденты выяснили, что горожан волнует, достаточно ли комфортного городского транспорта, в том числе из-за новости о просьбах перевозчиков поднять цены на проезд
. Людям важно, чтобы услуги по перевозке оказывались в соответствии с установленными требованиями. Добираться до места назначения в предстоящее похолодание
хочется в тепле и вовремя.
В среду в минтрансе Крыма сообщили
о просьбе перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Предыдущая попытка
увеличить тариф была отклонена властями.
Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий рассказал, что около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении
, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности.
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