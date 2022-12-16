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Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе
Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе
Жители Симферополя стали замечать, что больших автобусов на городских маршрутах стало меньше, а ждать транспорт приходится дольше. РИА Новости Крым узнали, что... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители Симферополя стали замечать, что больших автобусов на городских маршрутах стало меньше, а ждать транспорт приходится дольше. РИА Новости Крым узнали, что происходит с транспортом в городе."Пропажу" больших автобусов прокомментировали и в предприятии "Крымтроллейбус", По словам первого заместителя генерального директора предприятия Вячеслава Мартынова, иногда их действительно меняют на транспорт поменьше, но только для планового ремонта."С ними все в порядке, но иногда бывают ситуации, когда автобус выходит из строя. Автобусы находятся в постоянной эксплуатации и с каждым годом требуют все больше внимания. Чтобы не провалить тот или иной выпуск (на маршрут — ред.), мы ставим автобусы меньшей вместимости. На мой взгляд лучше, чтобы был хоть какой-то автобус, чем его не будет вообще", — сказал РИА Новости Крым Мартынов.Пообщавшись с местными жителями, корреспонденты выяснили, что горожан волнует, достаточно ли комфортного городского транспорта, в том числе из-за новости о просьбах перевозчиков поднять цены на проезд. Людям важно, чтобы услуги по перевозке оказывались в соответствии с установленными требованиями. Добираться до места назначения в предстоящее похолодание хочется в тепле и вовремя.В среду в минтрансе Крыма сообщили о просьбе перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Предыдущая попытка увеличить тариф была отклонена властями.Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий рассказал, что около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожание проезда в Крыму: за и против Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд
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Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
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транспорт, крым, новости, новости крыма, общество, городская среда, видео
Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители Симферополя стали замечать, что больших автобусов на городских маршрутах стало меньше, а ждать транспорт приходится дольше. РИА Новости Крым узнали, что происходит с транспортом в городе.
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Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе

В мэрии Симферополя рассказали, останутся ли большие автобусы на городских маршрутах

19:31 16.12.2022 (обновлено: 21:31 16.12.2022)
 
© Александр ДружиновичАвтобус на улице Симферополя
Автобус на улице Симферополя
© Александр Дружинович
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители Симферополя стали замечать, что больших автобусов на городских маршрутах стало меньше, а ждать транспорт приходится дольше. РИА Новости Крым узнали, что происходит с транспортом в городе.

"Никаких предпосылок того, что уменьшится количество автобусов или их классность (по количеству пассажирских мест и размеру — ред.) нет, заверили в пресс-службе мэрии Симферополя. — Никто изменения в действующие договоры не вносил. То, что контракты заканчиваются и затем продлеваются — это естественный процесс, это происходит постоянно".

"Пропажу" больших автобусов прокомментировали и в предприятии "Крымтроллейбус", По словам первого заместителя генерального директора предприятия Вячеслава Мартынова, иногда их действительно меняют на транспорт поменьше, но только для планового ремонта.
"С ними все в порядке, но иногда бывают ситуации, когда автобус выходит из строя. Автобусы находятся в постоянной эксплуатации и с каждым годом требуют все больше внимания. Чтобы не провалить тот или иной выпуск (на маршрут — ред.), мы ставим автобусы меньшей вместимости. На мой взгляд лучше, чтобы был хоть какой-то автобус, чем его не будет вообще", — сказал РИА Новости Крым Мартынов.
Пообщавшись с местными жителями, корреспонденты выяснили, что горожан волнует, достаточно ли комфортного городского транспорта, в том числе из-за новости о просьбах перевозчиков поднять цены на проезд. Людям важно, чтобы услуги по перевозке оказывались в соответствии с установленными требованиями. Добираться до места назначения в предстоящее похолодание хочется в тепле и вовремя.
В среду в минтрансе Крыма сообщили о просьбе перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Предыдущая попытка увеличить тариф была отклонена властями.
Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий рассказал, что около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности.
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