https://crimea.ria.ru/20221216/ostanutsya-li-bolshie-avtobusy-na-gorodskikh-marshrutakh-v-simferopole-1125939206.html

Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе

Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе

Жители Симферополя стали замечать, что больших автобусов на городских маршрутах стало меньше, а ждать транспорт приходится дольше. РИА Новости Крым узнали, что... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T19:31

2022-12-16T19:31

2022-12-16T21:31

транспорт

крым

новости

новости крыма

общество

городская среда

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/17/1121519022_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_a65bd7f579dfcd08b461a7ca840cba92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители Симферополя стали замечать, что больших автобусов на городских маршрутах стало меньше, а ждать транспорт приходится дольше. РИА Новости Крым узнали, что происходит с транспортом в городе."Пропажу" больших автобусов прокомментировали и в предприятии "Крымтроллейбус", По словам первого заместителя генерального директора предприятия Вячеслава Мартынова, иногда их действительно меняют на транспорт поменьше, но только для планового ремонта."С ними все в порядке, но иногда бывают ситуации, когда автобус выходит из строя. Автобусы находятся в постоянной эксплуатации и с каждым годом требуют все больше внимания. Чтобы не провалить тот или иной выпуск (на маршрут — ред.), мы ставим автобусы меньшей вместимости. На мой взгляд лучше, чтобы был хоть какой-то автобус, чем его не будет вообще", — сказал РИА Новости Крым Мартынов.Пообщавшись с местными жителями, корреспонденты выяснили, что горожан волнует, достаточно ли комфортного городского транспорта, в том числе из-за новости о просьбах перевозчиков поднять цены на проезд. Людям важно, чтобы услуги по перевозке оказывались в соответствии с установленными требованиями. Добираться до места назначения в предстоящее похолодание хочется в тепле и вовремя.В среду в минтрансе Крыма сообщили о просьбе перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Предыдущая попытка увеличить тариф была отклонена властями.Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий рассказал, что около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожание проезда в Крыму: за и против Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда 2022-12-16T19:31 true PT2M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

транспорт, крым, новости, новости крыма, общество, городская среда, видео