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Повышение цен на проезд в Симферополе: мнение Ассоциации перевозчиков
Повышение цен на проезд в Симферополе: мнение Ассоциации перевозчиков - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Повышение цен на проезд в Симферополе: мнение Ассоциации перевозчиков
Перевозчик не должен заниматься определением цены на проезд в общественном транспорте, это обязанность государства, которое может компенсировать разницу между... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T19:44
2022-12-15T19:44
2022-12-15T19:56
радио "спутник в крыму"
симферополь
транспорт
общество
повышение тарифов на проезд в крыму
мнения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Перевозчик не должен заниматься определением цены на проезд в общественном транспорте, это обязанность государства, которое может компенсировать разницу между тарифами. Об этом заявил президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров" Владислав Антонов."Перевозчики в который раз наступают на одни и те же грабли. Они не должны лезть в карман пассажира. В первую очередь стоит обосновать повышение тарифа в республиканском госкомитете по ценам и тарифам", — сказал Антонов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, в Крыму на городских и пригородных маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, который на каждый маршрут устанавливает Госкомцен. Эти маршруты выставляются на конкурс, и перевозчики заранее могут ознакомиться с тарифами, ценами и алгоритмами, а уже потом принять решение об участии. Выигрывает тот, кто может предложить наиболее качественную услугу."И если встает вопрос о том, что перевозчик ошибся в своих расчетах и "не тянет" выполнение своих обязательств, то заказчик услуг, а это муниципалитет или министерство транспорта, должны его заменить", — объяснил он.Также перевозчик может подать ходатайство в Госкомцен о пересмотре условий работы, которое обязательно должно быть аргументировано, после чего может быть назначен индивидуальный тариф."И только после решения Госкомцен могут вноситься изменения: на какую сумму может быть повышен тариф", — пояснил эксперт.Кроме того, Антонов рассказал, что есть перевозчики, которые добросовестно ведут отчеты о своей деятельности и обращаются с запросом о пересмотре тарифа, приводя экономически обоснованные аргументы. Для таких предприятий Госкомцен может установить индивидуальный тариф, а разницу между установленной ценой на проезд для пассажиров могло бы компенсировать государство."Что под собой подразумевает регулируемый тариф — государство вводит регулирование на данный вид деятельности. Как только вводится регулирование цен и уход от рыночного регулирования — в этом случае государство должно компенсировать затраты, которые несет перевозчик", — считает Антонов.По его словам, "перевозчик не должен думать по какой стоимости проезда он перевозит пассажиров и кого он перевозит, ему обязаны за это заплатить"."Перевозчик не должен участвовать в том, что ему приносит убытки. Но в то же самое время он должен оказывать свои услуги. Кто будет за эту услугу платить — здесь мы должны четко определиться. Если мы пошли по пути государственного регулирования тарифа, тогда есть только один путь. Устанавливается экономически обоснованный индивидуальный тариф для перевозчика и для пассажиров, но не перевозчиком, а государством. В этом случае государство берет на себя обязательство по вопросу выплаты межтарифной разницы", — предложил эксперт.В среду в минтрансе РК сообщили, что крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Подобная инициатива от транспортников уже поступала этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять "Долой шантаж": Аксенов думает снизить цену на проезд в КрымуЧто тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе
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симферополь, транспорт, общество, повышение тарифов на проезд в крыму, мнения, новости крыма
Повышение цен на проезд в Симферополе: мнение Ассоциации перевозчиков
В Ассоциации перевозчиков и пассажиров Крыма прокомментировали повышение тарифов на проезд
19:44 15.12.2022 (обновлено: 19:56 15.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Перевозчик не должен заниматься определением цены на проезд в общественном транспорте, это обязанность государства, которое может компенсировать разницу между тарифами. Об этом заявил президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров" Владислав Антонов.
"Перевозчики в который раз наступают на одни и те же грабли. Они не должны лезть в карман пассажира. В первую очередь стоит обосновать повышение тарифа в республиканском госкомитете по ценам и тарифам", — сказал Антонов в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, в Крыму на городских и пригородных маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, который на каждый маршрут устанавливает Госкомцен. Эти маршруты выставляются на конкурс, и перевозчики заранее могут ознакомиться с тарифами, ценами и алгоритмами, а уже потом принять решение об участии. Выигрывает тот, кто может предложить наиболее качественную услугу.
"И если встает вопрос о том, что перевозчик ошибся в своих расчетах и "не тянет" выполнение своих обязательств, то заказчик услуг, а это муниципалитет или министерство транспорта, должны его заменить", — объяснил он.
Также перевозчик может подать ходатайство в Госкомцен о пересмотре условий работы, которое обязательно должно быть аргументировано, после чего может быть назначен индивидуальный тариф.
"И только после решения Госкомцен могут вноситься изменения: на какую сумму может быть повышен тариф", — пояснил эксперт.
Кроме того, Антонов рассказал, что есть перевозчики, которые добросовестно ведут отчеты о своей деятельности и обращаются с запросом о пересмотре тарифа, приводя экономически обоснованные аргументы. Для таких предприятий Госкомцен может установить индивидуальный тариф, а разницу между установленной ценой на проезд для пассажиров могло бы компенсировать государство.
"Что под собой подразумевает регулируемый тариф — государство вводит регулирование на данный вид деятельности. Как только вводится регулирование цен и уход от рыночного регулирования — в этом случае государство должно компенсировать затраты, которые несет перевозчик", — считает Антонов.
По его словам, "перевозчик не должен думать по какой стоимости проезда он перевозит пассажиров и кого он перевозит, ему обязаны за это заплатить".
"Перевозчик не должен участвовать в том, что ему приносит убытки. Но в то же самое время он должен оказывать свои услуги. Кто будет за эту услугу платить — здесь мы должны четко определиться. Если мы пошли по пути государственного регулирования тарифа, тогда есть только один путь. Устанавливается экономически обоснованный индивидуальный тариф для перевозчика и для пассажиров, но не перевозчиком, а государством. В этом случае государство берет на себя обязательство по вопросу выплаты межтарифной разницы", — предложил эксперт.
В среду в минтрансе РК сообщили, что крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение
цены на проезд в общественном транспорте. Подобная инициатива от транспортников уже поступала этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.
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