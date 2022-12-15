https://crimea.ria.ru/20221215/povyshenie-tsen-na-proezd-v-simferopole-chto-dumayut-perevozchiki-1125923246.html

Повышение цен на проезд в Симферополе: мнение Ассоциации перевозчиков

Повышение цен на проезд в Симферополе: мнение Ассоциации перевозчиков - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Повышение цен на проезд в Симферополе: мнение Ассоциации перевозчиков

Перевозчик не должен заниматься определением цены на проезд в общественном транспорте, это обязанность государства, которое может компенсировать разницу между... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T19:44

2022-12-15T19:44

2022-12-15T19:56

радио "спутник в крыму"

симферополь

транспорт

общество

повышение тарифов на проезд в крыму

мнения

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121685436_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b3ead4e8f2b422276f36f356b342fb6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Перевозчик не должен заниматься определением цены на проезд в общественном транспорте, это обязанность государства, которое может компенсировать разницу между тарифами. Об этом заявил президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров" Владислав Антонов."Перевозчики в который раз наступают на одни и те же грабли. Они не должны лезть в карман пассажира. В первую очередь стоит обосновать повышение тарифа в республиканском госкомитете по ценам и тарифам", — сказал Антонов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, в Крыму на городских и пригородных маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, который на каждый маршрут устанавливает Госкомцен. Эти маршруты выставляются на конкурс, и перевозчики заранее могут ознакомиться с тарифами, ценами и алгоритмами, а уже потом принять решение об участии. Выигрывает тот, кто может предложить наиболее качественную услугу."И если встает вопрос о том, что перевозчик ошибся в своих расчетах и "не тянет" выполнение своих обязательств, то заказчик услуг, а это муниципалитет или министерство транспорта, должны его заменить", — объяснил он.Также перевозчик может подать ходатайство в Госкомцен о пересмотре условий работы, которое обязательно должно быть аргументировано, после чего может быть назначен индивидуальный тариф."И только после решения Госкомцен могут вноситься изменения: на какую сумму может быть повышен тариф", — пояснил эксперт.Кроме того, Антонов рассказал, что есть перевозчики, которые добросовестно ведут отчеты о своей деятельности и обращаются с запросом о пересмотре тарифа, приводя экономически обоснованные аргументы. Для таких предприятий Госкомцен может установить индивидуальный тариф, а разницу между установленной ценой на проезд для пассажиров могло бы компенсировать государство."Что под собой подразумевает регулируемый тариф — государство вводит регулирование на данный вид деятельности. Как только вводится регулирование цен и уход от рыночного регулирования — в этом случае государство должно компенсировать затраты, которые несет перевозчик", — считает Антонов.По его словам, "перевозчик не должен думать по какой стоимости проезда он перевозит пассажиров и кого он перевозит, ему обязаны за это заплатить"."Перевозчик не должен участвовать в том, что ему приносит убытки. Но в то же самое время он должен оказывать свои услуги. Кто будет за эту услугу платить — здесь мы должны четко определиться. Если мы пошли по пути государственного регулирования тарифа, тогда есть только один путь. Устанавливается экономически обоснованный индивидуальный тариф для перевозчика и для пассажиров, но не перевозчиком, а государством. В этом случае государство берет на себя обязательство по вопросу выплаты межтарифной разницы", — предложил эксперт.В среду в минтрансе РК сообщили, что крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Подобная инициатива от транспортников уже поступала этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять "Долой шантаж": Аксенов думает снизить цену на проезд в КрымуЧто тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20221215/zhiteli-simferopolya-otsenili-perspektivu-povysheniya-stoimosti-proezda-1125919744.html

https://crimea.ria.ru/20221215/qr-kody-na-ostanovkakh-v-simferopole-uprostili-ozhidanie-transporta-1125921029.html

https://crimea.ria.ru/20221214/mintrans-kryma-otsenil-prosbu-perevozchikov-povysit-tarify-na-proezd-1125888975.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, транспорт, общество, повышение тарифов на проезд в крыму, мнения, новости крыма