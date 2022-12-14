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Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд
Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд
Крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба минтранса... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T10:03
2022-12-14T10:03
2022-12-14T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.Как заявили в ведомстве, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.Он подчеркнул, что соблюдение регламентов технического обслуживания транспорта и условий труда водителей является обязательным условием для предоставления качественных и безопасных услуг для пассажиров.В минтрансе проинформировали, что экономические доводы автомобильных перевозчиков и вопрос целесообразности повышения тарифов будут изучены Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым и рассмотрены Общественной палатой Республики Крым.Как сообщалось, этим летом в Общественную палату Крыма поступило обращение Ассоциации автомобильных перевозчиков региона по поводу необходимости повышения тарифов на проезд, однако, как выяснилось, содержащиеся в нем позиции не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому тогда инициативу не поддержали.Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаК Новому году подорожает ряд товаров - экспертПодорожание проезда в Крыму: власти заявили об ошибке
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новости крыма, крым, транспорт, минтранс крыма, экономика, общество, цены и тарифы
Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд
Минтранс: перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.
Как заявили в ведомстве, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.
"В Крыму подорожала стоимость дизельного топлива, автомобильных масел, шин и запчастей. Но у перевозчиков должны быть и ответные обязательства по обновлению подвижного состава, по чистоте транспортных средств, по соблюдению расписания", - заявил первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Он подчеркнул, что соблюдение регламентов технического обслуживания транспорта и условий труда водителей является обязательным условием для предоставления качественных и безопасных услуг для пассажиров.
В минтрансе проинформировали, что экономические доводы автомобильных перевозчиков и вопрос целесообразности повышения тарифов будут изучены Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым и рассмотрены Общественной палатой Республики Крым.
Как сообщалось, этим летом в Общественную палату Крыма поступило обращение Ассоциации автомобильных перевозчиков региона по поводу необходимости повышения тарифов на проезд, однако, как выяснилось, содержащиеся в нем позиции не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому тогда инициативу не поддержали.
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