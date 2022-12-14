Рейтинг@Mail.ru
Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221214/perevozchiki-kryma-prosyat-povysit-tarify-na-proezd-1125870401.html
Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд
Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд
Крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба минтранса... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T10:03
2022-12-14T10:03
новости крыма
крым
транспорт
минтранс крыма
экономика
общество
цены и тарифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0d/1119143501_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_50fe1249b3ba7c2711b853b2fb0af980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.Как заявили в ведомстве, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.Он подчеркнул, что соблюдение регламентов технического обслуживания транспорта и условий труда водителей является обязательным условием для предоставления качественных и безопасных услуг для пассажиров.В минтрансе проинформировали, что экономические доводы автомобильных перевозчиков и вопрос целесообразности повышения тарифов будут изучены Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым и рассмотрены Общественной палатой Республики Крым.Как сообщалось, этим летом в Общественную палату Крыма поступило обращение Ассоциации автомобильных перевозчиков региона по поводу необходимости повышения тарифов на проезд, однако, как выяснилось, содержащиеся в нем позиции не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому тогда инициативу не поддержали.Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаК Новому году подорожает ряд товаров - экспертПодорожание проезда в Крыму: власти заявили об ошибке
https://crimea.ria.ru/20220916/chto-tormozit-obnovlenie-obschestvennogo-transporta-v-simferopole-1124522790.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0d/1119143501_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6aadb85d0613c580247880b5e12dfb2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, транспорт, минтранс крыма, экономика, общество, цены и тарифы
Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд

Минтранс: перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд

10:03 14.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор в общественном транспорте
Валидатор в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.
Как заявили в ведомстве, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.
"В Крыму подорожала стоимость дизельного топлива, автомобильных масел, шин и запчастей. Но у перевозчиков должны быть и ответные обязательства по обновлению подвижного состава, по чистоте транспортных средств, по соблюдению расписания", - заявил первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Он подчеркнул, что соблюдение регламентов технического обслуживания транспорта и условий труда водителей является обязательным условием для предоставления качественных и безопасных услуг для пассажиров.
В минтрансе проинформировали, что экономические доводы автомобильных перевозчиков и вопрос целесообразности повышения тарифов будут изучены Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым и рассмотрены Общественной палатой Республики Крым.
Новые автобусы ЛиАЗ - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 11:13
Что тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе
Как сообщалось, этим летом в Общественную палату Крыма поступило обращение Ассоциации автомобильных перевозчиков региона по поводу необходимости повышения тарифов на проезд, однако, как выяснилось, содержащиеся в нем позиции не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому тогда инициативу не поддержали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода
К Новому году подорожает ряд товаров - эксперт
Подорожание проезда в Крыму: власти заявили об ошибке
 
Новости КрымаКрымТранспортМинтранс КрымаЭкономикаОбществоЦены и тарифы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Клиенты-юрлица установили рекорд по платежам в дистанционных каналах РНКБ
11:59Ливни с сильным ветром: в Крыму объявили штормовое предупреждение
11:44Более 30 улиц Симферополя и садовые товарищества остались без света
11:24Полсотни улиц Симферополя останутся без воды до позднего вечера
10:52В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублей
10:46COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабря
10:33Керченская переправа 14 декабря: как ходят паромы и что с погодой
10:10Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет
10:03Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд
09:32Взрывы в Киеве: мэр заявил об атаке дронов "шахидов"
09:08Какой ущерб Украина нанесла Донецкой Народной Республике
08:37Школы в России будут финансировать по-новому
08:03Эксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на Украине
07:39"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в Симферополе
07:02К Земле летит крупный астероид
03:48Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз эксперта
00:01Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду
00:00Какой сегодня праздник: 14 декабря
22:31Главные события и заявления дня: 13 декабря
22:26Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест"
Лента новостейМолния