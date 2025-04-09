https://crimea.ria.ru/20250409/tragediya-v-dominikane-chislo-zhertv-obrusheniya-kryshi-v-klube-vyroslo-do-124-1145555439.html

Трагедия в Доминикане: число жертв обрушения крыши в клубе выросло до 124

Трагедия в Доминикане: число жертв обрушения крыши в клубе выросло до 124 - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Трагедия в Доминикане: число жертв обрушения крыши в клубе выросло до 124

До 124 человек увеличилось число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане. Среди жертв оказался и звезда доминиканской музыки Рубби Переса, на... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T19:48

2025-04-09T19:48

2025-04-09T19:48

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доминиканская республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. До 124 человек увеличилось число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане. Среди жертв оказался и звезда доминиканской музыки Рубби Переса, на чьем концерте случилась трагедия. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Доминиканские спасатели также извлекли из-под завалов тело музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который выступал в клубе в момент обрушения крыши.Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго обрушилась во вторник вечером, когда в заведении было очень много людей. Изначально местные СМИ со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям сообщали, что погибли 18 человек и сотни получили ранения. В среду стало известно, что число погибших выросло до 98 человек.Сотрудники экстренных служб до сих пор продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с произошедшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

доминиканская республика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, в мире, новости, общество, доминиканская республика