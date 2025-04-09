Трагедия в Доминикане: число жертв обрушения крыши в клубе выросло до 124
При обрушении крыши в ночном клубе Доминиканы погибли 124 человека
© AP Photo Ricardo HernandezВ Донминиканской республике обрушилась крыша ночного клуба
© AP Photo Ricardo Hernandez
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. До 124 человек увеличилось число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане. Среди жертв оказался и звезда доминиканской музыки Рубби Переса, на чьем концерте случилась трагедия. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
"Число погибших выросло до 124, число госпитализированных осталось неизменным - 155", - цитирует издание El Avance Media директора Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуана Мануэль Мендеса.
Доминиканские спасатели также извлекли из-под завалов тело музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который выступал в клубе в момент обрушения крыши.
"Это так. К несчастью, на рассвете было извлечено его тело", - сказал Мендес журналистам, его заявление опубликовало в своем блоге издание Reporte Ya.
Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго обрушилась во вторник вечером, когда в заведении было очень много людей. Изначально местные СМИ со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям сообщали, что погибли 18 человек и сотни получили ранения. В среду стало известно, что число погибших выросло до 98 человек.
Сотрудники экстренных служб до сих пор продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с произошедшим.
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