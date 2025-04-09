https://crimea.ria.ru/20250409/chislo-pogibshikh-v-dominikane-pri-obrushenii-kryshi-v-klube-vyroslo-vchetvero-1145530529.html

Число погибших в Доминикане при обрушении крыши в клубе выросло вчетверо

Число погибших в Доминикане при обрушении крыши в клубе выросло вчетверо - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Число погибших в Доминикане при обрушении крыши в клубе выросло вчетверо

Число погибших при обрушении крыши в столичном клубе в Доминикане возросло до 98 человек, об этом журналистам сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T07:43

2025-04-09T07:43

2025-04-09T08:04

новости

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145520784_0:0:950:535_1920x0_80_0_0_5596336a9a7a4d2ce358b26827145deb.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении крыши в столичном клубе в Доминикане возросло до 98 человек, об этом журналистам сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес на месте трагедии.Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго обрушилась, когда в заведении было очень много людей.Изначально местные СМИ со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям сообщали, что погибли 18 человек и сотни получили ранения.Сотрудники экстренных служб до сих пор продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с произошедшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов ТаиландаВ Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, в мире