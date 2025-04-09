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Число погибших в Доминикане при обрушении крыши в клубе выросло вчетверо
Число погибших в Доминикане при обрушении крыши в клубе выросло вчетверо - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Число погибших в Доминикане при обрушении крыши в клубе выросло вчетверо
Число погибших при обрушении крыши в столичном клубе в Доминикане возросло до 98 человек, об этом журналистам сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T07:43
2025-04-09T07:43
2025-04-09T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении крыши в столичном клубе в Доминикане возросло до 98 человек, об этом журналистам сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес на месте трагедии.Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго обрушилась, когда в заведении было очень много людей.Изначально местные СМИ со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям сообщали, что погибли 18 человек и сотни получили ранения.Сотрудники экстренных служб до сих пор продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с произошедшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов ТаиландаВ Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети
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новости, происшествия, в мире
Число погибших в Доминикане при обрушении крыши в клубе выросло вчетверо
Число погибших при обрушении крыши в клубе Санто-Доминго выросло до 79 человек
07:43 09.04.2025 (обновлено: 08:04 09.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении крыши в столичном клубе в Доминикане возросло до 98 человек, об этом журналистам сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес на месте трагедии.
"Данные на настоящий момент: 155 человек были госпитализированы и 98 погибли", – сказал Мендес, публикация с его цитатой опубликована в блоге издания Reporte Ya в соцсети X.
Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго обрушилась, когда в заведении было очень много людей.
Изначально местные СМИ со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям сообщали, что погибли 18 человек и сотни получили ранения.
Сотрудники экстренных служб до сих пор продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с произошедшим.
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