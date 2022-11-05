https://crimea.ria.ru/20221105/k-novomu-godu-podorozhaet-ryad-tovarov---ekspert-1125241183.html

К Новому году подорожает ряд товаров - эксперт

К Новому году подорожает ряд товаров - эксперт - РИА Новости Крым, 05.11.2022

К Новому году подорожает ряд товаров - эксперт

К Новому году цены на товары и услуги в России вырастут. Подорожание спровоцирует повышение НДС и затраты на упаковку, транспортировку, логистику, считает... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T19:21

2022-11-05T19:21

2022-11-05T19:21

экономика

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. К Новому году цены на товары и услуги в России вырастут. Подорожание спровоцирует повышение НДС и затраты на упаковку, транспортировку, логистику, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Также, по мнению специалиста, спровоцирует рост цен проект Минпромторга по исключению технической возможности реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Это коснется товаров с ограниченным сроком годности (молочной продукции, минеральной и газированной воды, пива, сидра, сигарет и сигар), поскольку продавцы постараются минимизировать потери из-за не проданного товара.Кроме этого, в канун новогодних праздников стоит ожидать повышения цен на свежие фрукты и овощи, особенно — импортные.Долгова также уверена, что уже к концу года автодилеры начнут поднимать ценник на автомобили.

https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф), общество