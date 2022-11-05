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К Новому году подорожает ряд товаров - эксперт - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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К Новому году подорожает ряд товаров - эксперт
К Новому году подорожает ряд товаров - эксперт - РИА Новости Крым, 05.11.2022
К Новому году подорожает ряд товаров - эксперт
К Новому году цены на товары и услуги в России вырастут. Подорожание спровоцирует повышение НДС и затраты на упаковку, транспортировку, логистику, считает... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T19:21
2022-11-05T19:21
экономика
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. К Новому году цены на товары и услуги в России вырастут. Подорожание спровоцирует повышение НДС и затраты на упаковку, транспортировку, логистику, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Также, по мнению специалиста, спровоцирует рост цен проект Минпромторга по исключению технической возможности реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Это коснется товаров с ограниченным сроком годности (молочной продукции, минеральной и газированной воды, пива, сидра, сигарет и сигар), поскольку продавцы постараются минимизировать потери из-за не проданного товара.Кроме этого, в канун новогодних праздников стоит ожидать повышения цен на свежие фрукты и овощи, особенно — импортные.Долгова также уверена, что уже к концу года автодилеры начнут поднимать ценник на автомобили.
https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html
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экономика, российская федерация (россия, рф), общество
К Новому году подорожает ряд товаров - эксперт

ЖКХ, молочка, пиво и табак – россиянам рассказали о грядущем подорожании

19:21 05.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПокупатель в торговом центре
Покупатель в торговом центре - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. К Новому году цены на товары и услуги в России вырастут. Подорожание спровоцирует повышение НДС и затраты на упаковку, транспортировку, логистику, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
"До наступления 2023 года в России можно ожидать не только внепланового повышения тарифов ЖКХ (изначально индексация планировалась на 1 июля 2023 года), но и подорожания практически всех товаров", – цитирует Долгову "Прайм".
Также, по мнению специалиста, спровоцирует рост цен проект Минпромторга по исключению технической возможности реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Это коснется товаров с ограниченным сроком годности (молочной продукции, минеральной и газированной воды, пива, сидра, сигарет и сигар), поскольку продавцы постараются минимизировать потери из-за не проданного товара.
Кроме этого, в канун новогодних праздников стоит ожидать повышения цен на свежие фрукты и овощи, особенно — импортные.
Долгова также уверена, что уже к концу года автодилеры начнут поднимать ценник на автомобили.
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