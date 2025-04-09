https://crimea.ria.ru/20250409/v-sevastopole-pensionera-obmanom-lishili-uchastka-zemli-na-3-mln-rubley-1145547997.html
В Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей
В Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.04.2025
В Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей
В Севастополе пенсионера оставили без земельного участка стоимостью три миллиона рублей. Преступную схему с обманом, кражей и подставным лицом на сделках... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T15:55
2025-04-09T15:55
2025-04-09T15:56
севастополь
мошенничество
полиция севастополя
происшествия
жилье
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионера оставили без земельного участка стоимостью три миллиона рублей. Преступную схему с обманом, кражей и подставным лицом на сделках организовал 45-летний севастополец. Об этом сообщили в полиции города.По данным правоохранителей, преступный план возник, когда организатор аферы узнал от 39-летнего приятеля, что тот живет с пенсионером, у которого есть земельный участок. Ему было поручено подружиться с 62-летним соседом по жилплощади и при возможности выкрасть у него паспорт и правоустанавливающие документы на землю.Покупатель участка и доверитель, ничего не знавшие о криминальной схеме, оформили сделку купли-продажи и зарегистрировали переход права собственности на участок стоимостью 3 миллиона рублей другому владельцу, а настоящий собственник остался без земли.Оперативники вместе с СОБРом задержали организатора аферы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.В полиции отмечают, что мошенник мог быть причастен и к другим аналогичным деяниям. Сейчас эта информация проверяется. Ранее прокуратура Севастополя сообщила, что направила в суд уголовное дело по факту мошенничества с землями города стоимостью свыше 197 миллионов рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млнКрымчанин присвоил землю в Ялте на 7 миллионов рублейСевастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей
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севастополь, мошенничество, полиция севастополя, происшествия, жилье, земля, новости севастополя
В Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей
В Севастополе мошенники обманом лишили пенсионера земли стоимостью 3 млн рублей
15:55 09.04.2025 (обновлено: 15:56 09.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионера оставили без земельного участка стоимостью три миллиона рублей. Преступную схему с обманом, кражей и подставным лицом на сделках организовал 45-летний севастополец. Об этом сообщили в полиции города.
По данным правоохранителей, преступный план возник, когда организатор аферы узнал от 39-летнего приятеля, что тот живет с пенсионером, у которого есть земельный участок. Ему было поручено подружиться с 62-летним соседом по жилплощади и при возможности выкрасть у него паспорт и правоустанавливающие документы на землю.
"Затем в дело вступал еще один 61-летний сообщник, похожий, как две капли воды, на пенсионера. Он в дальнейшем выдал себя за владельца участка и оформил доверенность для продажи земли", – рассказали в полиции.
Покупатель участка и доверитель, ничего не знавшие о криминальной схеме, оформили сделку купли-продажи и зарегистрировали переход права собственности на участок стоимостью 3 миллиона рублей другому владельцу, а настоящий собственник остался без земли.
Оперативники вместе с СОБРом задержали организатора аферы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".
Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
В полиции отмечают, что мошенник мог быть причастен и к другим аналогичным деяниям. Сейчас эта информация проверяется.
Ранее прокуратура Севастополя сообщила
, что направила в суд уголовное дело по факту мошенничества с землями города стоимостью свыше 197 миллионов рублей.
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