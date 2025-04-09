https://crimea.ria.ru/20250409/v-sevastopole-pensionera-obmanom-lishili-uchastka-zemli-na-3-mln-rubley-1145547997.html

В Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей

В Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.04.2025

В Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей

В Севастополе пенсионера оставили без земельного участка стоимостью три миллиона рублей. Преступную схему с обманом, кражей и подставным лицом на сделках... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T15:55

2025-04-09T15:55

2025-04-09T15:56

севастополь

мошенничество

полиция севастополя

происшествия

жилье

земля

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионера оставили без земельного участка стоимостью три миллиона рублей. Преступную схему с обманом, кражей и подставным лицом на сделках организовал 45-летний севастополец. Об этом сообщили в полиции города.По данным правоохранителей, преступный план возник, когда организатор аферы узнал от 39-летнего приятеля, что тот живет с пенсионером, у которого есть земельный участок. Ему было поручено подружиться с 62-летним соседом по жилплощади и при возможности выкрасть у него паспорт и правоустанавливающие документы на землю.Покупатель участка и доверитель, ничего не знавшие о криминальной схеме, оформили сделку купли-продажи и зарегистрировали переход права собственности на участок стоимостью 3 миллиона рублей другому владельцу, а настоящий собственник остался без земли.Оперативники вместе с СОБРом задержали организатора аферы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.В полиции отмечают, что мошенник мог быть причастен и к другим аналогичным деяниям. Сейчас эта информация проверяется. Ранее прокуратура Севастополя сообщила, что направила в суд уголовное дело по факту мошенничества с землями города стоимостью свыше 197 миллионов рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млнКрымчанин присвоил землю в Ялте на 7 миллионов рублейСевастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, полиция севастополя, происшествия, жилье, земля, новости севастополя