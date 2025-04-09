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"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала

"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала - РИА Новости Крым, 09.04.2025

"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала

Пятерых членов ОПГ из Севастополя признали виновными в организации незаконного обналичивания денежных средств с получением дохода в особо крупном размере. Об... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T17:29

2025-04-09T17:29

2025-04-09T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Пятерых членов ОПГ из Севастополя признали виновными в организации незаконного обналичивания денежных средств с получением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре города.По данным следствия, один из обвиняемых создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра.Прибыль составляла 11% от суммы проведенных финансовых операций, уточнили в ведомстве. При этом лицензии на ведение банковской деятельности фигуранты не имели.Ленинский районный суд назначил виновным условные сроки от 1 до 4 лет с испытательным сроком на 2-3 года. Также они обязаны выплатить штрафы на 3,35 млн рублей. В прокуратуре также сообщили, что наложенный в ходе следствия арест на деньги и авто, оставлен без изменений."Ранее, тем же районным судом вынесен приговор в отношении еще одного соучастника. Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельное производство", – добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, закон и право, правосудие, приговор, прокуратура города севастополя