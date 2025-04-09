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"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала
"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала - РИА Новости Крым, 09.04.2025
"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала
Пятерых членов ОПГ из Севастополя признали виновными в организации незаконного обналичивания денежных средств с получением дохода в особо крупном размере. Об... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T17:29
2025-04-09T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Пятерых членов ОПГ из Севастополя признали виновными в организации незаконного обналичивания денежных средств с получением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре города.По данным следствия, один из обвиняемых создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра.Прибыль составляла 11% от суммы проведенных финансовых операций, уточнили в ведомстве. При этом лицензии на ведение банковской деятельности фигуранты не имели.Ленинский районный суд назначил виновным условные сроки от 1 до 4 лет с испытательным сроком на 2-3 года. Также они обязаны выплатить штрафы на 3,35 млн рублей. В прокуратуре также сообщили, что наложенный в ходе следствия арест на деньги и авто, оставлен без изменений."Ранее, тем же районным судом вынесен приговор в отношении еще одного соучастника. Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельное производство", – добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, закон и право, правосудие, приговор, прокуратура города севастополя
"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала

В Севастополе участникам ОПГ вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность

17:29 09.04.2025
 
© РИА Новости КрымДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Пятерых членов ОПГ из Севастополя признали виновными в организации незаконного обналичивания денежных средств с получением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По данным следствия, один из обвиняемых создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра.
"В состав группы он привлек еще девять участников, в том числе двух родственников. В период с января 2016 по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы. В них юридическим и физическим лицам из Севастополя, Москвы и Крыма предлагалось обналичивать денежные средства под видом оплаты товаров и услуг либо под иными предлогами", - рассказали в прокуратуре.
Прибыль составляла 11% от суммы проведенных финансовых операций, уточнили в ведомстве. При этом лицензии на ведение банковской деятельности фигуранты не имели.
Ленинский районный суд назначил виновным условные сроки от 1 до 4 лет с испытательным сроком на 2-3 года. Также они обязаны выплатить штрафы на 3,35 млн рублей. В прокуратуре также сообщили, что наложенный в ходе следствия арест на деньги и авто, оставлен без изменений.
"Ранее, тем же районным судом вынесен приговор в отношении еще одного соучастника. Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельное производство", – добавили в пресс-службе.
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