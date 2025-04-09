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С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах
С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах - РИА Новости Крым, 09.04.2025
С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах
Самая большая трудность работы журналиста в новых регионах – выдержать грань между правдой и безопасностью. Об этом РИА Новости Крым рассказала главред издания... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T18:11
2025-04-09T18:11
сми
новые регионы россии
мнения
журналистика
лариса ржондовская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Самая большая трудность работы журналиста в новых регионах – выдержать грань между правдой и безопасностью. Об этом РИА Новости Крым рассказала главред издания Новое.Медиа и автор проекта "Дорогая Хурма" Лариса Ржондовская.Это тоже вопрос безопасности - и самого журналиста, и его респондента, поясняет Ржондовская. Она также отметила, что далеко не всех людей удается разговорить, поскольку у многих на Украине остались семьи и дети. Отсюда и информация не всегда бывает полная."Но ничего, работаем, справляемся", – заключила Ржондовская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский ген победителя помогает: морпех 810-й бригады о битве с нацизмомЖурналисты на СВО заслуживают статус ветеранов боевых действий – мнениеЦель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоров
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сми, новые регионы россии, мнения, журналистика, лариса ржондовская
С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах

Главред издания Новое.Медиа рассказала о специфике работы журналистов в новых регионах

18:11 09.04.2025
 
© РИА Новости КрымОткрытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
Открытие II Крымского медиафорума Журналистика в период СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Самая большая трудность работы журналиста в новых регионах – выдержать грань между правдой и безопасностью. Об этом РИА Новости Крым рассказала главред издания Новое.Медиа и автор проекта "Дорогая Хурма" Лариса Ржондовская.

"Опасность для жизни - это самая большая трудность. Невозможно предугадать, где и когда ждать удара. Но эта сложность – только одна сторона медали, - отмечает она. - Многие вещи нельзя давать в эфир в моменте, когда происходит событие".

Это тоже вопрос безопасности - и самого журналиста, и его респондента, поясняет Ржондовская.
Она также отметила, что далеко не всех людей удается разговорить, поскольку у многих на Украине остались семьи и дети. Отсюда и информация не всегда бывает полная.
"Но ничего, работаем, справляемся", – заключила Ржондовская.
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СМИНовые регионы РоссииМненияЖурналистикаЛариса Ржондовская
 
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