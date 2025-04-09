https://crimea.ria.ru/20250409/s-riskom-dlya-zhizni-kak-rabotayut-zhurnalisty-v-novykh-regionakh-1145552540.html

С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах

С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах - РИА Новости Крым, 09.04.2025

С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах

Самая большая трудность работы журналиста в новых регионах – выдержать грань между правдой и безопасностью. Об этом РИА Новости Крым рассказала главред издания... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T18:11

2025-04-09T18:11

2025-04-09T18:11

сми

новые регионы россии

мнения

журналистика

лариса ржондовская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Самая большая трудность работы журналиста в новых регионах – выдержать грань между правдой и безопасностью. Об этом РИА Новости Крым рассказала главред издания Новое.Медиа и автор проекта "Дорогая Хурма" Лариса Ржондовская.Это тоже вопрос безопасности - и самого журналиста, и его респондента, поясняет Ржондовская. Она также отметила, что далеко не всех людей удается разговорить, поскольку у многих на Украине остались семьи и дети. Отсюда и информация не всегда бывает полная."Но ничего, работаем, справляемся", – заключила Ржондовская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский ген победителя помогает: морпех 810-й бригады о битве с нацизмомЖурналисты на СВО заслуживают статус ветеранов боевых действий – мнениеЦель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоров

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сми, новые регионы россии, мнения, журналистика, лариса ржондовская