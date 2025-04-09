Двое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи
В Керчи двое парней за ночь проткнули колеса 12 автомобилям
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Керчи двое парней порезали шины 12 автомобилям
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержаны двое юношей, которые за ночь проткнули колеса на 12 машинах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Отмечается, что утром в четверг в городскую полицию с заявлением о порче имущества обратились 12 автовладельцев, чьи машины были припаркованы в районе Войково.
Оперативники в сжатые сроки установили и задержали злоумышленников. Ими оказались два местных жителя в возрасте 19 и 20 лет.
"В ночь совершения противоправных деяний молодые люди распивали спиртные напитки в одном из маркет-баров, а после направились домой. По пути следования от улицы Генерала Петрова до улицы Капитана Алиева они стали протыкать колеса машин, припаркованных во дворах домов. Орудовали приятели ножом, принадлежащим младшему из них", - уточнили подробности происшествия силовики.
Все обстоятельства произошедшего и причиненный автомобилистам ущерб устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил крымскому Следкому возбудить уголовное дело по резонансному видео, на котором несовершеннолетние в Симферополе избили пожилого пассажира в троллейбусе.
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