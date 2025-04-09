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Двое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи

Двое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Двое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи

В Керчи задержаны двое юношей, которые за ночь проткнули колеса на 12 машинах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T17:18

2025-04-09T17:18

2025-04-09T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержаны двое юношей, которые за ночь проткнули колеса на 12 машинах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Отмечается, что утром в четверг в городскую полицию с заявлением о порче имущества обратились 12 автовладельцев, чьи машины были припаркованы в районе Войково.Оперативники в сжатые сроки установили и задержали злоумышленников. Ими оказались два местных жителя в возрасте 19 и 20 лет. Все обстоятельства произошедшего и причиненный автомобилистам ущерб устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил крымскому Следкому возбудить уголовное дело по резонансному видео, на котором несовершеннолетние в Симферополе избили пожилого пассажира в троллейбусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителяПодросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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