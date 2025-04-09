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Двое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Двое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи
Двое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Двое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи
В Керчи задержаны двое юношей, которые за ночь проткнули колеса на 12 машинах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T17:18
2025-04-09T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержаны двое юношей, которые за ночь проткнули колеса на 12 машинах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Отмечается, что утром в четверг в городскую полицию с заявлением о порче имущества обратились 12 автовладельцев, чьи машины были припаркованы в районе Войково.Оперативники в сжатые сроки установили и задержали злоумышленников. Ими оказались два местных жителя в возрасте 19 и 20 лет. Все обстоятельства произошедшего и причиненный автомобилистам ущерб устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил крымскому Следкому возбудить уголовное дело по резонансному видео, на котором несовершеннолетние в Симферополе избили пожилого пассажира в троллейбусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителяПодросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, керчь, мвд по республике крым, автомобиль, происшествия, новости крыма, общество
Двое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи

В Керчи двое парней за ночь проткнули колеса 12 автомобилям

17:18 09.04.2025
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Керчи двое парней порезали шины 12 автомобилям
В Керчи двое парней порезали шины 12 автомобилям
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержаны двое юношей, которые за ночь проткнули колеса на 12 машинах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Отмечается, что утром в четверг в городскую полицию с заявлением о порче имущества обратились 12 автовладельцев, чьи машины были припаркованы в районе Войково.
Оперативники в сжатые сроки установили и задержали злоумышленников. Ими оказались два местных жителя в возрасте 19 и 20 лет.

"В ночь совершения противоправных деяний молодые люди распивали спиртные напитки в одном из маркет-баров, а после направились домой. По пути следования от улицы Генерала Петрова до улицы Капитана Алиева они стали протыкать колеса машин, припаркованных во дворах домов. Орудовали приятели ножом, принадлежащим младшему из них", - уточнили подробности происшествия силовики.

Все обстоятельства произошедшего и причиненный автомобилистам ущерб устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил крымскому Следкому возбудить уголовное дело по резонансному видео, на котором несовершеннолетние в Симферополе избили пожилого пассажира в троллейбусе.
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