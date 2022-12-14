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Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221214/povyshenie-tsen-na-proezd-v-krymu-opyat-dvadtsat-pyat-1125883445.html
Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять
Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять
Общественная палата Крыма пока не рассматривает вариант согласования очередного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Прежде перевозчики должны РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T15:56
2022-12-14T16:13
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транспорт
цены и тарифы
экономика
общество
александр форманчук
общественная палата крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Общественная палата Крыма пока не рассматривает вариант согласования очередного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Прежде перевозчики должны заняться улучшением качества обслуживания пассажиров. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель республиканской ОП Александр Форманчук.В среду в минтрансе РК сообщили, что крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Подобная инициатива от транспортников уже поступала этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.При этом общественник подчеркнул, что просьба перевозчиков может быть оправданной в связи с подорожанием транспортных расходов."Дорожает содержание транспорта, его приобретение и транспортные расходы. Они же не могут работать себе в убыток", — заметил глава Общественной палаты РК.Он также обозначил, что пока никакого обращения по этому поводу в палату не поступало. В республиканском госкомитете по ценам и тарифам РИА Новости Крым также сообщили, что никакие приказы по этому поводу еще не рассматривались."На данный момент информация пока только поступает, она еще будет рассматриваться", — сказали в пресс-службе ведомства.Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года - до 25 рублей в зависимости от города.По оценке начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгия Сухацкого, около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности.Каждый раз новости о повышении тарифов на проезд вызывают резонанс в обществе, поскольку люди не довольны качеством предоставляемых услуг. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что невыполнение перевозчиками требований по обновлению подвижного состава может привести к отмене действующих тарифов на проезд в маршрутках. Он также сообщал, что власти готовы выделить средства на компенсацию перевозчикам части затрат на обновление подвижного состава.Позже Аксенов пригрозил перевозчикам, не соблюдающим график работы, снизить тарифы на проезд.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах В России хотят повысить цены на платные дорогиПовышение цен на проезд в Крыму откладывается
https://crimea.ria.ru/20221204/zhdat-li-rossiyanam-povysheniya-tsen-na-proezd-v-poezdakh-1125671085.html
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новости крыма, крым, транспорт, цены и тарифы, экономика, общество, александр форманчук, общественная палата крыма
Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять

В Общественной палате Крыма прокомментировали информацию о повышении тарифов на проезд

15:56 14.12.2022 (обновлено: 16:13 14.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваОбщественный транспорт в Симферополе
Общественный транспорт в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Общественная палата Крыма пока не рассматривает вариант согласования очередного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Прежде перевозчики должны заняться улучшением качества обслуживания пассажиров. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель республиканской ОП Александр Форманчук.
В среду в минтрансе РК сообщили, что крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Подобная инициатива от транспортников уже поступала этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.

"Мы стараемся сдерживать это повышение цен в разумных пределах. Поэтому мы пока не рассматриваем вариант согласования очередного повышения тарифов. Пусть разберутся с тем, о чем мы уже договаривались раньше. Речь идет о повышении качества обслуживания пассажиров. А потом уже будем говорить о повышении", — прокомментировал Форманчук.

При этом общественник подчеркнул, что просьба перевозчиков может быть оправданной в связи с подорожанием транспортных расходов.
"Дорожает содержание транспорта, его приобретение и транспортные расходы. Они же не могут работать себе в убыток", — заметил глава Общественной палаты РК.
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Он также обозначил, что пока никакого обращения по этому поводу в палату не поступало.
В республиканском госкомитете по ценам и тарифам РИА Новости Крым также сообщили, что никакие приказы по этому поводу еще не рассматривались.
"На данный момент информация пока только поступает, она еще будет рассматриваться", — сказали в пресс-службе ведомства.
Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года - до 25 рублей в зависимости от города.
По оценке начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгия Сухацкого, около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности.
Каждый раз новости о повышении тарифов на проезд вызывают резонанс в обществе, поскольку люди не довольны качеством предоставляемых услуг. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что невыполнение перевозчиками требований по обновлению подвижного состава может привести к отмене действующих тарифов на проезд в маршрутках. Он также сообщал, что власти готовы выделить средства на компенсацию перевозчикам части затрат на обновление подвижного состава.
Позже Аксенов пригрозил перевозчикам, не соблюдающим график работы, снизить тарифы на проезд.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаКрымТранспортЦены и тарифыЭкономикаОбществоАлександр ФорманчукОбщественная палата Крыма
 
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