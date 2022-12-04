https://crimea.ria.ru/20221204/zhdat-li-rossiyanam-povysheniya-tsen-na-proezd-v-poezdakh-1125671085.html

Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах

Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах

Цены на проезд в железнодорожном транспорте в 2023 году проиндексируют, их стоимость возрастет на 8,1%. Об этом свидетельствуют данные приказа Федеральной... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T11:41

2022-12-04T11:41

2022-12-04T12:28

железные дороги крыма

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Цены на проезд в железнодорожном транспорте в 2023 году проиндексируют, их стоимость возрастет на 8,1%. Об этом свидетельствуют данные приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, изменение тарифов коснутся и крымских железнодорожных перевозчиков.Отмечается, что стоимость проезда на поездах может быть увеличена максимум на 8,1%, а стоимость железнодорожных грузоперевозок — на восемь процентов максимум. В ведомстве сообщили, что цена устанавливается ежегодно и контролируется ФАС. При этом ФАС России отмечает, что устанавливает только предельные тарифы – перевозчики имеют право делать их ниже предельной стоимости.Уточняется, что такая мера позволит обеспечить обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на железнодорожные перевозки.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 12 декабря запустит дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь, который будет курсировать до середины марта следующего года.

https://crimea.ria.ru/20221202/v-dekabre-iz-moskvy-v-krym-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-1125654603.html

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железные дороги крыма, российская федерация (россия, рф), общество