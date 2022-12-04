Рейтинг@Mail.ru
Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221204/zhdat-li-rossiyanam-povysheniya-tsen-na-proezd-v-poezdakh-1125671085.html
Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах
Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах
Цены на проезд в железнодорожном транспорте в 2023 году проиндексируют, их стоимость возрастет на 8,1%. Об этом свидетельствуют данные приказа Федеральной... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T11:41
2022-12-04T12:28
железные дороги крыма
российская федерация (россия, рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076117_0:74:1281:794_1920x0_80_0_0_6d3a51d99b44a4fc92cd3be4658ef559.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Цены на проезд в железнодорожном транспорте в 2023 году проиндексируют, их стоимость возрастет на 8,1%. Об этом свидетельствуют данные приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, изменение тарифов коснутся и крымских железнодорожных перевозчиков.Отмечается, что стоимость проезда на поездах может быть увеличена максимум на 8,1%, а стоимость железнодорожных грузоперевозок — на восемь процентов максимум. В ведомстве сообщили, что цена устанавливается ежегодно и контролируется ФАС. При этом ФАС России отмечает, что устанавливает только предельные тарифы – перевозчики имеют право делать их ниже предельной стоимости.Уточняется, что такая мера позволит обеспечить обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на железнодорожные перевозки.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 12 декабря запустит дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь, который будет курсировать до середины марта следующего года.
https://crimea.ria.ru/20221202/v-dekabre-iz-moskvy-v-krym-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-1125654603.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076117_56:0:1192:852_1920x0_80_0_0_cf7787c5ef8a0aa22cd7f0bfe6e61e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
железные дороги крыма, российская федерация (россия, рф), общество
Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах

Цены на железнодорожные билеты в России вырастут на 8,1% — документ

11:41 04.12.2022 (обновлено: 12:28 04.12.2022)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Цены на проезд в железнодорожном транспорте в 2023 году проиндексируют, их стоимость возрастет на 8,1%. Об этом свидетельствуют данные приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, изменение тарифов коснутся и крымских железнодорожных перевозчиков.
"Проиндексировать с 1 января 2023 года ставки тарифов, сборов и платы на работы (услуги)…связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования", — говорится в документе.
Поезд Таврия
2 декабря, 20:02Туризм
В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд
Отмечается, что стоимость проезда на поездах может быть увеличена максимум на 8,1%, а стоимость железнодорожных грузоперевозок — на восемь процентов максимум. В ведомстве сообщили, что цена устанавливается ежегодно и контролируется ФАС. При этом ФАС России отмечает, что устанавливает только предельные тарифы – перевозчики имеют право делать их ниже предельной стоимости.
Уточняется, что такая мера позволит обеспечить обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на железнодорожные перевозки.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 12 декабря запустит дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь, который будет курсировать до середины марта следующего года.
 
Железные дороги КрымаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке"
12:58На "Тавриде" опрокинулась и загорелась фура с прицепом
12:19Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID
12:02Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
11:41Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах
11:23Метровые волны и ветер: ситуация на Керченской переправе
11:10Киев готовит провокацию с аммиаком - источник
10:39На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами
10:14Симферополь и Белогорский район на день останутся без света – адреса
09:43Пять человек погибли при взрыве неустановленного устройства в ЛНР
09:16Сколько воды в водохранилищах Крыма – итоги недели
08:54Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
08:34Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря
08:01Симферополь снова станет городом роз – эксперт
03:37Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
00:01Погода нелетная: прогноз для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 декабря
20:24Потолок цен на российскую нефть: как будут работать ограничения
20:01Главные события и заявления дня: 3 декабря
19:47На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму
Лента новостейМолния