https://crimea.ria.ru/20221202/v-dekabre-iz-moskvy-v-krym-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-1125654603.html

В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд

В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 02.12.2022

В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд

Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 12 декабря запустит дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь, который будет... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T20:02

2022-12-02T20:02

2022-12-02T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 12 декабря запустит дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь, который будет курсировать до середины марта следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Расписание движения будет незначительно отличаться в зависимости от даты отправления, отметили в компании.Для удобства пассажиров поезда отправятся с разными номерами. С 12 декабря по 14 января поезд будет курсировать под номером 190/189.Поезд будет отправляться из Симферополя в 14:25 в следующие даты: 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 декабря и 4, 6, 8, 10, 12, 14 января. Время в пути составит 38 часов 5 минут.Из Москвы (Казанский вокзал) поезд будет отправляться в 23:26 в следующие даты: 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26 декабря, а также 1, 2, 10, 12 января. Время в пути – 36 часов 54 минуты.29 и 31 декабря, а также 7 и 9 января поезд отправится из Москвы в 00:02 под номером 196/195. Время в пути составит 36 часов 18 минут.С середины января до середины марта 2023 года поезд будет курсировать через день под номером 186/185: с 14 по 30 января – по четным числам, с 1 февраля 11 марта – по нечетным числам. Отправление из Москвы – в 19:50. Время в пути – 36 часов.Из Симферополя поезд будет отправляться в 16:00 с 16 по 30 января – по четным числам, с 1 февраля до 9 марта – по нечетным числам. Время в пути составит 36 часов 40 минут.В составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов.

https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html

https://crimea.ria.ru/20221121/v--krym-na-novyy-god-na-kogo-rasschityvayut-otelery-i-eksperty-turotrasli-1125380044.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, железные дороги крыма, туризм в крыму, общество