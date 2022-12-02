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В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд
В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд
Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 12 декабря запустит дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь, который будет... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T20:02
2022-12-02T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 12 декабря запустит дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь, который будет курсировать до середины марта следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Расписание движения будет незначительно отличаться в зависимости от даты отправления, отметили в компании.Для удобства пассажиров поезда отправятся с разными номерами. С 12 декабря по 14 января поезд будет курсировать под номером 190/189.Поезд будет отправляться из Симферополя в 14:25 в следующие даты: 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 декабря и 4, 6, 8, 10, 12, 14 января. Время в пути составит 38 часов 5 минут.Из Москвы (Казанский вокзал) поезд будет отправляться в 23:26 в следующие даты: 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26 декабря, а также 1, 2, 10, 12 января. Время в пути – 36 часов 54 минуты.29 и 31 декабря, а также 7 и 9 января поезд отправится из Москвы в 00:02 под номером 196/195. Время в пути составит 36 часов 18 минут.С середины января до середины марта 2023 года поезд будет курсировать через день под номером 186/185: с 14 по 30 января – по четным числам, с 1 февраля 11 марта – по нечетным числам. Отправление из Москвы – в 19:50. Время в пути – 36 часов.Из Симферополя поезд будет отправляться в 16:00 с 16 по 30 января – по четным числам, с 1 февраля до 9 марта – по нечетным числам. Время в пути составит 36 часов 40 минут.В составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов.
https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, железные дороги крыма, туризм в крыму, общество
В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд

С 12 декабря будет запущен дополнительный поезд сообщением Москва – Симферополь

20:02 02.12.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 12 декабря запустит дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь, который будет курсировать до середины марта следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь назначается с 12 декабря текущего года до середины марта 2023 г. Продажа билетов открыта на сайте перевозчика 2 декабря", - говорится в сообщении.
Расписание движения будет незначительно отличаться в зависимости от даты отправления, отметили в компании.
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Для удобства пассажиров поезда отправятся с разными номерами. С 12 декабря по 14 января поезд будет курсировать под номером 190/189.
Поезд будет отправляться из Симферополя в 14:25 в следующие даты: 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 декабря и 4, 6, 8, 10, 12, 14 января. Время в пути составит 38 часов 5 минут.
Из Москвы (Казанский вокзал) поезд будет отправляться в 23:26 в следующие даты: 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26 декабря, а также 1, 2, 10, 12 января. Время в пути – 36 часов 54 минуты.
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29 и 31 декабря, а также 7 и 9 января поезд отправится из Москвы в 00:02 под номером 196/195. Время в пути составит 36 часов 18 минут.
С середины января до середины марта 2023 года поезд будет курсировать через день под номером 186/185: с 14 по 30 января – по четным числам, с 1 февраля 11 марта – по нечетным числам. Отправление из Москвы – в 19:50. Время в пути – 36 часов.
Из Симферополя поезд будет отправляться в 16:00 с 16 по 30 января – по четным числам, с 1 февраля до 9 марта – по нечетным числам. Время в пути составит 36 часов 40 минут.
В составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов.
 
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