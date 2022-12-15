https://crimea.ria.ru/20221215/podorozhanie-proezda-v-krymu-za-i-protiv-1125923948.html

Подорожание проезда в Крыму: за и против

Подорожание проезда в Крыму: за и против - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Подорожание проезда в Крыму: за и против

В среду в минтрансе Крыма сообщили о просьбе перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Предыдущая попытка увеличить тариф была... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T21:22

2022-12-15T21:22

2022-12-15T21:22

эксклюзивы риа новости крым

крым

транспорт

повышение тарифов на проезд в крыму

общество

новости крыма

цены и тарифы

экономика

александр форманчук

общественная палата крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111781/83/1117818311_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_d9fd0e46b400d9a6cbf5265ed4ec680e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин, Алексей Гончаров. В среду в минтрансе Крыма сообщили о просьбе перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Предыдущая попытка увеличить тариф была отклонена властями. Вырастет ли цена билета в городском транспорте в этот раз, и какие аргументы приводят власти и перевозчики, узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.Растут затраты — поднимай тарифыВ министерстве транспорта республики рассказали, что некоторые перевозчики оказались на грани банкротства из-за роста затрат на запчасти, топливо и смазочные материалы. При этом в ведомстве отметили, что заработная плата водителей доведена до средней по региону.При этом, летом транспортным предприятиям уже были озвучены условия повышения цен — сначала нужно привести в порядок качество оказания услуг. Однако ситуация не сильно изменилась. Людей не обманешь: они все еще встречают на маршрутах автобусы, еле взбирающиеся на горку, со скрипящими тормозами и протекающими крышами. Поэтому у горожан возникают вопросы.Перевозчик не должен лезть в карман пассажираПеревозчик не должен заниматься определением цен на проезд, это обязанность государства, которое может компенсировать разницу между тарифами, если они экономически обоснованы. Такое мнение высказал президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров" Владислав Антонов.Он пояснил, что после этого Госкомцен может установить индивидуальный тариф, а разницу между установленной ценой на проезд для пассажиров могло бы компенсировать государство.Дыра в полу за 100 рублей в деньСвое мнение в этом вопросе высказали и жители Симферополя. Одни согласны платить больше, если увеличение тарифа будет обосновано. Другие — против, поскольку добираются на работу и домой с пересадками, а из удобств в автобусах видят лишь "кондиционер" в виде дырок в полу.Грядет обновлениеВ минтрансе в свою очередь пообещали, что автобусный парк обновят. По словам заместителя министра, этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы, поскольку из-за введенных санкций невозможно закупать импортный транспорт. Из-за этого возросла нагрузка на отечественные заводы, которые сегодня обслуживают всю страну.Кто принимает решениеОбращение перевозчиков направлено в госкомитет по ценам и тарифам, который проверит обоснование повышения стоимости перевозок и произведет необходимые расчеты. При этом в комитете сообщили, что пока никаких решений принято не было."На данный момент информация пока только поступает, она еще будет рассматриваться", — сказали в пресс-службе ведомства.Кроме этого, решение еще должно будет пройти одобрение в Общественной палате РК. Там, как заверил РИА Новости Крым председатель ОП Александр Форманчук, согласовывать повышение цен пока не собираются.Опять двадцать пятьПоследний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года — до 25 рублей в зависимости от города.По оценке начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгия Сухацкого, около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности.Каждый раз новости о повышении тарифов на проезд вызывают резонанс в обществе, поскольку люди не довольны качеством предоставляемых услуг. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что невыполнение перевозчиками требований по обновлению подвижного состава может привести к отмене действующих тарифов на проезд в маршрутках. Он также сообщал, что власти готовы выделить средства на компенсацию перевозчикам части затрат на обновление подвижного состава.Позже Аксенов пригрозил перевозчикам, не соблюдающим график работы, снизить тарифы на проезд.

https://crimea.ria.ru/20221214/perevozchiki-kryma-prosyat-povysit-tarify-na-proezd-1125870401.html

https://crimea.ria.ru/20221215/povyshenie-tsen-na-proezd-v-simferopole-chto-dumayut-perevozchiki-1125923246.html

https://crimea.ria.ru/20221214/mintrans-kryma-otsenil-prosbu-perevozchikov-povysit-tarify-na-proezd-1125888975.html

https://crimea.ria.ru/20221215/qr-kody-na-ostanovkakh-v-simferopole-uprostili-ozhidanie-transporta-1125921029.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда 2022-12-15T21:22 true PT2M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, повышение тарифов на проезд в крыму, общество, новости крыма, цены и тарифы, экономика, александр форманчук, общественная палата крыма, николай лукашенко