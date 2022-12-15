https://crimea.ria.ru/20221215/podorozhanie-proezda-v-krymu-za-i-protiv-1125923948.html
Подорожание проезда в Крыму: за и против
Подорожание проезда в Крыму: за и против - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Подорожание проезда в Крыму: за и против
В среду в минтрансе Крыма сообщили о просьбе перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Предыдущая попытка увеличить тариф была... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T21:22
2022-12-15T21:22
2022-12-15T21:22
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общество
новости крыма
цены и тарифы
экономика
александр форманчук
общественная палата крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин, Алексей Гончаров. В среду в минтрансе Крыма сообщили о просьбе перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Предыдущая попытка увеличить тариф была отклонена властями. Вырастет ли цена билета в городском транспорте в этот раз, и какие аргументы приводят власти и перевозчики, узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.Растут затраты — поднимай тарифыВ министерстве транспорта республики рассказали, что некоторые перевозчики оказались на грани банкротства из-за роста затрат на запчасти, топливо и смазочные материалы. При этом в ведомстве отметили, что заработная плата водителей доведена до средней по региону.При этом, летом транспортным предприятиям уже были озвучены условия повышения цен — сначала нужно привести в порядок качество оказания услуг. Однако ситуация не сильно изменилась. Людей не обманешь: они все еще встречают на маршрутах автобусы, еле взбирающиеся на горку, со скрипящими тормозами и протекающими крышами. Поэтому у горожан возникают вопросы.Перевозчик не должен лезть в карман пассажираПеревозчик не должен заниматься определением цен на проезд, это обязанность государства, которое может компенсировать разницу между тарифами, если они экономически обоснованы. Такое мнение высказал президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров" Владислав Антонов.Он пояснил, что после этого Госкомцен может установить индивидуальный тариф, а разницу между установленной ценой на проезд для пассажиров могло бы компенсировать государство.Дыра в полу за 100 рублей в деньСвое мнение в этом вопросе высказали и жители Симферополя. Одни согласны платить больше, если увеличение тарифа будет обосновано. Другие — против, поскольку добираются на работу и домой с пересадками, а из удобств в автобусах видят лишь "кондиционер" в виде дырок в полу.Грядет обновлениеВ минтрансе в свою очередь пообещали, что автобусный парк обновят. По словам заместителя министра, этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы, поскольку из-за введенных санкций невозможно закупать импортный транспорт. Из-за этого возросла нагрузка на отечественные заводы, которые сегодня обслуживают всю страну.Кто принимает решениеОбращение перевозчиков направлено в госкомитет по ценам и тарифам, который проверит обоснование повышения стоимости перевозок и произведет необходимые расчеты. При этом в комитете сообщили, что пока никаких решений принято не было."На данный момент информация пока только поступает, она еще будет рассматриваться", — сказали в пресс-службе ведомства.Кроме этого, решение еще должно будет пройти одобрение в Общественной палате РК. Там, как заверил РИА Новости Крым председатель ОП Александр Форманчук, согласовывать повышение цен пока не собираются.Опять двадцать пятьПоследний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года — до 25 рублей в зависимости от города.По оценке начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгия Сухацкого, около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности.Каждый раз новости о повышении тарифов на проезд вызывают резонанс в обществе, поскольку люди не довольны качеством предоставляемых услуг. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что невыполнение перевозчиками требований по обновлению подвижного состава может привести к отмене действующих тарифов на проезд в маршрутках. Он также сообщал, что власти готовы выделить средства на компенсацию перевозчикам части затрат на обновление подвижного состава.Позже Аксенов пригрозил перевозчикам, не соблюдающим график работы, снизить тарифы на проезд.
https://crimea.ria.ru/20221214/perevozchiki-kryma-prosyat-povysit-tarify-na-proezd-1125870401.html
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https://crimea.ria.ru/20221214/mintrans-kryma-otsenil-prosbu-perevozchikov-povysit-tarify-na-proezd-1125888975.html
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Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
2022-12-15T21:22
true
PT2M51S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, транспорт, повышение тарифов на проезд в крыму, общество, новости крыма, цены и тарифы, экономика, александр форманчук, общественная палата крыма, николай лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин, Алексей Гончаров.
В среду в минтрансе Крыма сообщили
о просьбе перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Предыдущая попытка
увеличить тариф была отклонена властями. Вырастет ли цена билета в городском транспорте в этот раз, и какие аргументы приводят власти и перевозчики, узнавали корреспонденты РИА Новости Крым
.
Растут затраты — поднимай тарифы
В министерстве транспорта республики рассказали, что некоторые перевозчики оказались на грани банкротства из-за роста затрат на запчасти, топливо и смазочные материалы. При этом в ведомстве отметили, что заработная плата водителей доведена до средней по региону.
"В Крыму подорожала стоимость дизельного топлива, автомобильных масел, шин и запчастей. Но у перевозчиков должны быть и ответные обязательства по обновлению подвижного состава, по чистоте транспортных средств, по соблюдению расписания", — заявил первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
При этом, летом транспортным предприятиям уже были озвучены
условия повышения цен — сначала нужно привести в порядок качество оказания услуг. Однако ситуация не сильно изменилась. Людей не обманешь: они все еще встречают на маршрутах автобусы, еле взбирающиеся на горку, со скрипящими тормозами и протекающими крышами. Поэтому у горожан возникают вопросы.
Перевозчик не должен лезть в карман пассажира
Перевозчик не должен заниматься определением цен на проезд, это обязанность государства, которое может компенсировать разницу между тарифами, если они экономически обоснованы. Такое мнение высказал президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров" Владислав Антонов.
"Если сказать по существу, объективно, перевозчики в который раз наступают на одни и те же грабли. Они не должны лезть в карман пассажира, а в первую очередь должны обосновать повышение тарифа в республиканском госкомитете по ценам и тарифам", — сказал Антонов.
Он пояснил, что после этого Госкомцен может установить индивидуальный тариф, а разницу между установленной ценой на проезд для пассажиров могло бы компенсировать государство.
Дыра в полу за 100 рублей в день
Свое мнение в этом вопросе высказали
и жители Симферополя. Одни согласны платить больше, если увеличение тарифа будет обосновано. Другие — против, поскольку добираются на работу и домой с пересадками, а из удобств в автобусах видят лишь "кондиционер" в виде дырок в полу.
Грядет обновление
В минтрансе в свою очередь пообещали
, что автобусный парк обновят. По словам заместителя министра, этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы, поскольку из-за введенных санкций невозможно закупать импортный транспорт. Из-за этого возросла нагрузка на отечественные заводы, которые сегодня обслуживают всю страну.
"Мы закупили порядка 600 автобусов, которые уже вышли на маршруты в городах и районах республики. До конца года будет поставка еще порядка 100 единиц, которые поэтапно в 2023 году будут выходить на маршруты. Планируем, что на 2023 год будет обновлено не менее 70-75% подвижного состава", – сообщил Лукашенко.
Кто принимает решение
Обращение перевозчиков направлено в госкомитет по ценам и тарифам, который проверит обоснование повышения стоимости перевозок и произведет необходимые расчеты. При этом в комитете сообщили
, что пока никаких решений принято не было.
"На данный момент информация пока только поступает, она еще будет рассматриваться", — сказали в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, решение еще должно будет пройти одобрение в Общественной палате РК. Там, как заверил РИА Новости Крым председатель ОП Александр Форманчук, согласовывать повышение цен пока не собираются.
"Мы стараемся сдерживать это повышение цен в разумных пределах. Поэтому мы пока не рассматриваем вариант согласования очередного повышения тарифов. Пусть разберутся с тем, о чем мы уже договаривались раньше. Речь идет о повышении качества обслуживания пассажиров. А потом уже будем говорить о повышении", — прокомментировал
Форманчук.
Опять двадцать пять
Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года — до 25 рублей в зависимости от города.
По оценке начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгия Сухацкого, около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении
, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности.
Каждый раз новости о повышении тарифов на проезд вызывают резонанс в обществе, поскольку люди не довольны качеством предоставляемых услуг. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что невыполнение перевозчиками требований по обновлению подвижного состава может привести к отмене действующих тарифов на проезд в маршрутках
. Он также сообщал, что власти готовы выделить средства на компенсацию перевозчикам части затрат на обновление подвижного состава.
Позже Аксенов пригрозил перевозчикам, не соблюдающим график работы, снизить тарифы на проезд.