https://crimea.ria.ru/20221214/mintrans-kryma-otsenil-prosbu-perevozchikov-povysit-tarify-na-proezd-1125888975.html

Минтранс Крыма оценил просьбу перевозчиков повысить тарифы на проезд

Минтранс Крыма оценил просьбу перевозчиков повысить тарифы на проезд - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Минтранс Крыма оценил просьбу перевозчиков повысить тарифы на проезд

Перевозчики имеют право поднимать вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, поскольку себестоимость перевозок существенно выросла в силу... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T18:02

2022-12-14T18:02

2022-12-14T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Перевозчики имеют право поднимать вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, поскольку себестоимость перевозок существенно выросла в силу подорожания горюче-смазочных материалов, запчастей и комплектующих. Кроме того, растут цены на сами автобусы, парк которых в Крыму к началу следующего года будет обновлен на 75%, рассказал РИА Новости Крым врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.В ожидании вердикта госкомцен"Перевозчики обратились к властям республики с просьбой рассмотреть возможность увеличить тарифы на проезд. У них своя правда. Начиная с 2020 года планомерно увеличивается стоимость ГСМ, запчастей, шин. На некоторые позиции цены повысились на 70%. Себестоимость перевозки пассажиров, конечно же, увеличилась", – пояснил он.По словам руководителя ведомства, соответствующая информация направлена в госкомитет по ценам и тарифам, который проверит обоснование повышения тарифов и произведет необходимые расчеты. При этом Лукашенко затруднился сказать, на сколько может подорожать проезд.Планомерное обновлениеЛукашенко также оценил, как перевозчики выполняют предъявляемые к ним требования по улучшению качества обслуживания пассажиров. Обновление подвижного состава автобусов, по его словам, идет планомерно."Мы закупили порядка 600 автобусов, которые уже вышли на маршруты в городах и районах республики. До конца года будет поставка еще порядка 100 единиц, которые поэтапно в 2023 году будут выходить на маршруты. Планируем, что на 2023 год будет обновлено не менее 70-75% подвижного состава", – сообщил чиновник.По его словам, этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы, поскольку из-за введенных санкций и невозможности закупать импортный транспорт возросла нагрузка на отечественные заводы, которые сегодня обслуживают всю страну. К тому же, стоимость производимых в РФ пассажирских автобусов также увеличилась.Лукашенко уточнил, что на сегодняшний день в некоторых регионах Крыма автобусный парк обновился практически на 90-100%. Это Джанкойский, Раздольненский, Кировский, Симферопольский районы.Что касается наиболее проблемного, особенно для столицы Крыма, вопроса – соблюдение графиков движения – глава ведомства заверил, что сегодня продолжается их оптимизация.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте.Общественная палата Крыма пока не рассматривает вариант согласования очередного повышения тарифов, заявил ее председатель Александр Форманчук. По его словам, прежде перевозчики должны заняться улучшением качества обслуживания пассажиров.Инициатива о повышении тарифов уже поступала от транспортников этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года - до 25 рублей в зависимости от города.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пятьПовышение цен на проезд в Крыму откладываетсяПодорожание проезда в Крыму: власти заявили об ошибке

https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-uslugi-zhkkh-v-krymu-ne-zatronet-povyshenie-tarifov--ekspert-1125555337.html

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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